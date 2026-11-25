Τα μανιτάρια είναι ένα από τα πιο ευέλικτα υλικά στη μαγειρική, καθώς συνδυάζονται εύκολα με λαχανικά, μυρωδικά και μπαχαρικά. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε σαλάτες, σούπες, ριζότο, αλλά και σε παραδοσιακά μαγειρευτά φαγητά, χάρη στην ιδιαίτερη γεύση και τη σαρκώδη υφή τους.

Εκτός από τη γεύση τους, ξεχωρίζουν και για τη διατροφική τους αξία, καθώς έχουν λίγες θερμίδες και περιέχουν φυτικές ίνες, βιταμίνες του συμπλέγματος Β και μέταλλα, όπως το κάλιο και το σελήνιο.

Ένας διαφορετικός τρόπος να απολαύσετε τα μανιτάρια είναι να τα μαγειρέψετε φρικασέ. Το μαρούλι, τα φρέσκα κρεμμυδάκια και ο άνηθος χαρίζουν στο φαγητό πλούσια αρώματα, ενώ η λεμονάτη σάλτσα δένει αρμονικά όλα τα υλικά.

Η συνταγή που ακολουθεί είναι εύκολη, απαιτεί απλά υλικά και αποτελεί μια εξαιρετική επιλογή για το καθημερινό τραπέζι.

Υλικά

• 1 συσκευασία φρέσκα μανιτάρια

• 1 μαρούλι κομμένο σε χοντρά κομμάτια

• 1 ξερό κρεμμύδι

• 2 φρέσκα κρεμμύδια

• Λίγος άνηθος ψιλοκομμένος

• 2 έως 3 κουτ. σούπας ελαιόλαδο

• Χυμός από 1 λεμόνι

• 1 κουτ. γλυκού κορν φλάουρ

• Αλάτι

• Μαύρο πιπέρι

Εκτέλεση

Πλύνετε το μαρούλι και κόψτε το σε χοντρά κομμάτια. Καθαρίστε τα μανιτάρια με μια πετσέτα, αφαιρέστε τη φλούδα τους αν θέλετε και κόψτε τα σε κομμάτια.

Σε μια κατσαρόλα ρίξτε το ελαιόλαδο και σοτάρετε τα κρεμμύδια. Προσθέστε τα μανιτάρια και αφήστε τα να μαραθούν και να πάρουν χρώμα.

Ρίξτε το μαρούλι, τον άνηθο, το αλάτι και το πιπέρι και ανακατέψτε μέχρι να μαραθούν τα λαχανικά. Προσθέστε λίγο νερό, ίσα ίσα να σκεπαστούν, και σιγοβράστε για περίπου 15 λεπτά.

Διαλύστε το κορν φλάουρ στον χυμό λεμονιού και σε 1/2 φλιτζανάκι του καφέ νερό και ρίξτε το μείγμα στην κατσαρόλα στο τέλος του μαγειρέματος. Ανακινήστε την κατσαρόλα και βράστε για ακόμη 1 με 2 λεπτά, ώστε να δέσει το φαγητό. Το φρικασέ σας είναι έτοιμο.

Πηγή: Foyla Doda / Cookpad