Τα σημάδια που μπορεί να υποδηλώνουν ότι κάποιος δεν είναι ειλικρινής μαζί σας, σύμφωνα με την ψυχολογία .

Η ικανότητα να αναγνωρίζουμε πότε κάποιος μας λέει ψέματα μπορεί να επηρεάσει σημαντικά τις διαπροσωπικές μας σχέσεις. Ωστόσο, η διάκριση ανάμεσα στην αλήθεια και το ψέμα δεν είναι πάντα εύκολη, καθώς αρκετές από τις συμπεριφορές που συνδέονται με την ανειλικρίνεια μπορεί να οφείλονται σε εντελώς διαφορετικούς παράγοντες, σύμφωνα με την ψυχολογία.

Κατά πόσο, λοιπόν, μπορείτε να καταλάβετε ότι κάποιος σας λέει ψέματα; Υπάρχουν αξιόπιστες ενδείξεις ανειλικρίνειας και ποιες συμπεριφορές θα πρέπει να σας προβληματίσουν;

Η κλινική ψυχολόγος και πιστοποιημένη σεξοθεραπεύτρια Λόρι Λόρενζ εξήγησε στο Health Line τι δείχνουν οι επιστημονικές έρευνες σχετικά με την ανίχνευση των ψεμάτων, ποια σημάδια αξίζει να προσέξετε και πώς μπορείτε να διαχειριστείτε την κατάσταση όταν υποψιάζεστε ότι κάποιος δεν είναι ειλικρινής μαζί σας.

Οι περισσότεροι υπερεκτιμούν την ικανότητά τους να εντοπίζουν τα ψέματα

Ίσως πιστεύετε ότι μπορείτε να καταλάβετε πότε κάποιος λέει ψέματα παρατηρώντας τη γλώσσα του σώματός του ή τις αλλαγές στη συμπεριφορά του. Όμως, έρευνα του 2025 δείχνει ότι η ικανότητά μας να εντοπίζουμε τα ψέματα είναι πολύ πιο περιορισμένη από όσο θα περιμέναμε.

«Είναι αρκετά δύσκολο να καταλάβουμε πότε κάποιος λέει ψέματα (κάτι που συχνά μελετάται στο πλαίσιο της εξαπάτησης). Οι άνθρωποι τείνουν να υπερεκτιμούν αυτή την ικανότητά τους, ενώ οι μελέτες δείχνουν ότι οι πιθανότητες να αναγνωρίσουν σωστά ένα ψέμα συχνά δεν διαφέρουν ιδιαίτερα από τις πιθανότητες να μαντέψουν σωστά», τόνισε η Λόρενζ.

Μάλιστα, σύμφωνα με μετα-ανάλυση του 2020, όσοι δεν είχαν λάβει ειδικές οδηγίες για την ανίχνευση των ψεμάτων κατάφεραν να ξεχωρίσουν την αλήθεια από το ψέμα μόλις στο 52% περίπου των περιπτώσεων, σημειώνοντας ελάχιστα καλύτερες επιδόσεις από ό,τι αν απαντούσαν στην τύχη.

Ένας από τους λόγους για τους οποίους είναι τόσο δύσκολο να αναγνωρίσουμε τα ψέματα είναι ότι πολλές από τις συμπεριφορές που συνδέουμε με την ανειλικρίνεια μπορεί να οφείλονται σε εντελώς διαφορετικούς παράγοντες.

Για παράδειγμα, κάποιος μπορεί να αποφεύγει να σας κοιτάξει στα μάτια, να μην κάθεται ήσυχος στη θέση του ή να δείχνει εμφανώς αμήχανος επειδή έχει άγχος, φοβάται ή βιώνει έντονα συναισθήματα.

«Η αποφυγή της οπτικής επαφής έχει μελετηθεί ως πιθανή ένδειξη ότι κάποιος λέει ψέματα, αλλά οι έρευνες δείχνουν σταθερά ότι δεν αποτελεί αξιόπιστη ένδειξη», υποστήριξε η ψυχολόγος.

Η ίδια πρόσθεσε ότι το άγχος, ο θυμός, ο φόβος και οι αντιδράσεις που σχετίζονται με ψυχικά τραύματα μπορούν να προκαλέσουν συμπεριφορές που εύκολα εκλαμβάνονται ως σημάδια ανειλικρίνειας.

Αντί, λοιπόν, να βασίζεστε αποκλειστικά στη γλώσσα του σώματος, είναι σημαντικό να λαμβάνετε υπόψη τις συνθήκες και να θυμάστε ότι το γεγονός πως κάποιος αισθάνεται άβολα δεν σημαίνει απαραίτητα ότι σας λέει ψέματα.

Ποια σημάδια στη συζήτηση αξίζει να προσέξετε

Αν και καμία συμπεριφορά δεν μπορεί από μόνη της να αποδείξει ότι κάποιος λέει ψέματα, η Λόρενζ επισήμανε ότι ορισμένοι τρόποι επικοινωνίας μπορεί να σας προβληματίσουν, ιδιαίτερα όταν επαναλαμβάνονται.

Ορισμένα πιθανά σημάδια που καλό είναι να προσέξετε είναι τα εξής:

• Αντιφάσεις: Κάποιος αλλάζει επανειλημμένα σημαντικές λεπτομέρειες μιας ιστορίας ή δίνει εξηγήσεις που έρχονται σε αντίθεση μεταξύ τους.

• Αποφυγή ερωτήσεων: Κάποιος αλλάζει συστηματικά θέμα ή αρνείται να απαντήσει σε ευθείες ερωτήσεις.

• Αμυντική στάση: Κάποιος αντιδρά έντονα όταν του ζητάτε διευκρινίσεις, ακόμη και όταν δεν τον κατηγορείτε για κάτι.

• Υπερβολική επιμονή στην ειλικρίνεια: Κάποιος επιμένει ότι λέει την αλήθεια, αντί να απαντήσει σε αυτό που σας προβληματίζει.

«Υπάρχουν έρευνες που δείχνουν ότι όσοι λένε ψέματα δυσκολεύονται να διατηρήσουν την ίδια εκδοχή μιας ιστορίας, επειδή πρέπει να διαχειριστούν ταυτόχρονα πολλές διαφορετικές νοητικές διεργασίες», υπογράμμισε η Λόρενζ.

Εντούτοις, αποκάλυψε ότι οι αντιφάσεις δεν σημαίνουν απαραίτητα ότι κάποιος λέει ψέματα. Ένα άτομο μπορεί να θυμάται διαφορετικές λεπτομέρειες ανάλογα με την περίσταση ή το ποιος βρίσκεται απέναντί του.

Για παράδειγμα, ένας έφηβος μπορεί να περιγράψει διαφορετικά μια συναυλία στους φίλους του και διαφορετικά στη γιαγιά του, χωρίς να έχει πει ψέματα σε καμία από τις δύο περιπτώσεις.

Εάν κάτι από όσα ακούτε δεν σας κολλάει, η ειδικός συνέστησε να δώσετε στον εαυτό σας χρόνο να το σκεφτεί προτού βγάλετε συμπεράσματα. Καταγράφοντας όσα σας προβληματίζουν και εξετάζοντάς τα ξανά αργότερα, μπορείτε να διαπιστώσετε αν πρόκειται για μια μεμονωμένη αντίφαση ή για μια συμπεριφορά που επαναλαμβάνεται.

Γιατί κάποιοι είναι τόσο πειστικοί όταν λένε ψέματα;

Ορισμένοι άνθρωποι φαίνεται να έχουν ιδιαίτερη ικανότητα να κερδίζουν την εμπιστοσύνη των άλλων, ακόμη και όταν δεν τους λένε την αλήθεια.

Η Λόρενζ δήλωσε ότι χαρακτηριστικά της προσωπικότητας, όπως η γοητεία και η αυτοπεποίθηση, μπορούν να κάνουν κάποιον πιο πειστικό. «Ορισμένοι άνθρωποι είναι απλώς πιο πειστικοί όταν λένε ψέματα, επειδή η ανθρώπινη προσωπικότητα είναι πολύπλοκη και δεν έχουν όλοι την ίδια γοητεία».

Η ίδια πρόσθεσε ότι τα ναρκισσιστικά και αντικοινωνικά χαρακτηριστικά της προσωπικότητας μπορεί μερικές φορές να συνοδεύονται από χειριστικές συμπεριφορές, με αποτέλεσμα να είναι πιο δύσκολο να αντιληφθείτε ότι κάποιος σας εξαπατά στην αρχή μιας σχέσης.

Από την άλλη, το γεγονός ότι κάποιος είναι γοητευτικός ή έχει αυτοπεποίθηση δεν σημαίνει ότι είναι ανειλικρινής. Αντίστοιχα, το να λέει κάποιος ψέματα δεν αποτελεί από μόνο του ένδειξη διαταραχής προσωπικότητας.

«Οι περισσότεροι άνθρωποι που λένε ψέματα καταναγκαστικά δεν έχουν κάποια κλινικά διαγνωσμένη διαταραχή», είπε η ψυχολόγος.

Αντί να προσπαθείτε να καταλάβετε σε ποιον τύπο προσωπικότητας ανήκει κάποιος, είναι ενδεχομένως πιο χρήσιμο να παρατηρείτε τη συμπεριφορά του σε βάθος χρόνου και, κυρίως, να εξετάζετε αν οι πράξεις του συμβαδίζουν με τα λόγια του.

Τι να πείτε όταν υποψιάζεστε ότι κάποιος σας λέει ψέματα

Εάν πιστεύετε ότι ο σύντροφός σας, ένας φίλος ή ένα μέλος της οικογένειάς σας δεν σας λέει την αλήθεια, ίσως νιώσετε την ανάγκη να του ζητήσετε αμέσως εξηγήσεις.

Ωστόσο, η Λόρενζ συνέστησε να ξεκινήσετε τη συζήτηση με σκοπό να καταλάβετε τι έχει συμβεί και όχι να απευθύνετε κατηγορίες.

«Χρησιμοποιώντας εκφράσεις όπως ‹νιώθω›, μπορείτε να εκφράσετε αυτό που σας προβληματίζει με πιο ήπιο τρόπο. Προσέξτε να μη βάλετε το άλλο άτομο σε θέση άμυνας, προκαλώντας μια ευθεία αντιπαράθεση», συμβούλεψε.

Αντί να ξεκινήσετε λέγοντας «Ξέρω ότι μου λες ψέματα», προσπαθήστε να εκφράσετε τις ανησυχίες σας με τρόπο που αφήνει περιθώριο για διάλογο.

Για παράδειγμα, μπορείτε να πείτε:

• «Έχω μπερδευτεί, γιατί θυμάμαι ότι τα πράγματα έγιναν διαφορετικά. Μπορούμε να το συζητήσουμε;»

• «Έχω παρατηρήσει κάποιες αντιφάσεις και θα ήθελα να καταλάβω τι συνέβη».

• «Δυσκολεύομαι να καταλάβω τι έχει συμβεί και θα ήθελα να ακούσω τη δική σου πλευρά».

Η Λόρενζ συνέστησε επίσης να κάνετε αυτές τις συζητήσεις όταν είστε μόνοι με το άλλο άτομο, να μιλάτε σε ήρεμο τόνο και να μη βιάζεστε να συνεχίσετε τη συζήτηση κάθε φορά που υπάρχει μια στιγμή σιωπής.

«Δείχνοντας στο άλλο άτομο ότι είστε πρόθυμοι να εξετάσετε διαφορετικές εκδοχές, λέγοντας, για παράδειγμα, ‹Μήπως τα πράγματα έγιναν έτσι;› ή προτείνοντας μια άλλη πιθανή εξήγηση, το βοηθάτε να καταλάβει ότι σας ενδιαφέρει η σχέση σας και ότι θέλετε να καταλάβετε τι συνέβη, όχι απλώς να το πιάσετε να λέει ψέματα».

Πότε τα ψέματα αποτελούν πρόβλημα σε μια σχέση

Αν και ένα περιστασιακό ψέμα δεν καθορίζει απαραίτητα μια σχέση, τα συστηματικά ψέματα μπορούν σταδιακά να κλονίσουν την εμπιστοσύνη και να απομακρύνουν συναισθηματικά δύο ανθρώπους.

«Εάν τα ψέματα επαναλαμβάνονται και επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο συμπεριφέρεστε μέσα στη σχέση, είναι καιρός να αναρωτηθείτε αν αυτή η σχέση έχει μέλλον», ανέφερε η Λόρενζ.

Εάν αμφισβητείτε συνεχώς την ειλικρίνεια κάποιου, δυσκολεύεστε να πιστέψετε τις εξηγήσεις του ή έχετε αλλάξει τη συμπεριφορά σας απέναντί του εξαιτίας των ψεμάτων που σας έχει πει στο παρελθόν, ίσως είναι καιρός να θέσετε πιο σαφή όρια.

Για παράδειγμα, μπορείτε να εξηγήσετε ότι, για να μπορέσετε να εμπιστευτείτε ξανά το άλλο άτομο, χρειάζεται να είναι πιο ανοιχτό μαζί σας, να αναλάβει την ευθύνη των πράξεών του και να δείξει έμπρακτα ότι αλλάζει τη συμπεριφορά του σε βάθος χρόνου.

Η Λόρενζ εξήγησε ότι, σε ορισμένες περιπτώσεις, το να κρατήσετε κάποια απόσταση μπορεί να σας βοηθήσει να προστατεύσετε την ψυχική σας υγεία, δίνοντας παράλληλα στο άλλο άτομο την ευκαιρία να αλλάξει.

Χρήσιμη μπορεί να αποδειχθεί και η βοήθεια ενός ειδικού, ιδιαίτερα όταν τα ψέματα συνδέονται με μια σοβαρή προδοσία της εμπιστοσύνης σας ή με προβλήματα που υπάρχουν εδώ και καιρό στη σχέση. Για παράδειγμα, σύμβουλος σχέσεων μπορεί να βοηθήσει ένα ζευγάρι να διαχειριστεί ζητήματα απιστίας και απώλειας της εμπιστοσύνης.

Όμως, για να αποκατασταθεί μια σχέση, πρέπει να υπάρχει διάθεση να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα των ψεμάτων.

«Εάν κάποιος λέει συστηματικά ψέματα και δεν αλλάζει τη συμπεριφορά του ούτε δείχνει ότι θέλει να αλλάξει, τότε ίσως είναι καιρός να αφήσετε αυτή τη σχέση πίσω σας».