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Σχέσεις: Τα 5 πιο συνηθισμένα παράπονα των γυναικών για τους συντρόφους τους

Ευ Ζην
Σχέσεις: Τα 5 πιο συνηθισμένα παράπονα των γυναικών για τους συντρόφους τους
Newsroom
Σάββατο, 15/08/2026 - 09:33
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Όλες οι σχέσεις έχουν τα προβλήματά τους.

Πολλοί και διαφορετικοί λόγοι μπορεί να ενώνουν μία γυναίκα με τον σύντροφό της. Γι’ αυτό και η κάθε σχέση είναι μοναδική. Βέβαια, είναι αλήθεια ότι οι υγιείς σχέσεις έχουν κάποια κοινά χαρακτηριστικά.

Μία υγιής, ασφαλής ρομαντική σχέση μπορεί να χρησιμεύσει ως μια συνεχής πηγή υποστήριξης και ευτυχίας στη ζωή, σε καλές και κακές στιγμές, ενισχύοντας όλες τις πτυχές της ευημερίας του ζευγαριού. Εφαρμόζοντας απλές συμβουλές για να διατηρήσετε ή να αναζωπυρώσετε την εμπειρία του έρωτα, μπορείτε να χτίσετε μια ουσιαστική, υγιή σχέση με διάρκεια στο χρόνο - ακόμη και για μια ζωή.

Πολλά ζευγάρια επικεντρώνονται στη σχέση τους μόνο όταν υπάρχουν συγκεκριμένα, αναπόφευκτα προβλήματα που πρέπει να ξεπεραστούν. Μόλις επιλυθούν τα προβλήματα, συχνά στρέφουν την προσοχή τους στην καριέρα τους, τα παιδιά ή άλλα ενδιαφέροντα.

Η λίστα με τα 5 κορυφαία παράπονα των γυναικών

Ο ψυχολόγος Dr. John Schinnerer παραθέτει τα πιο συνηθισμένα παράπονα των γυναικών από τους συντρόφους τους. Ας δούμε ποια είναι αυτά.

- Άνιση κατανομή των οικιακών εργασιών

«Ναι, είναι αλήθεια ότι ένα από τα πιο κοινά παράπονα των γυναικών είναι ότι οι σύντροφοί τους, δεν τις βοηθούν στις δουλειές του σπιτιού», λέει ο ψυχολόγος.

- Να τις αποκαλούν τρελές ή παράλογες

«Τίποτα, δεν μπορεί να κάνει τα πράγματα χειρότερα μετά από έναν καβγά, από το να αποκαλέσει ένας άντρας τη σύντροφό του, τρελή ή παράλογη», διευκρινίζει ο Dr. John Schinnerer.

- Η συναισθηματική αποσύνδεση

«Οι γυναίκες θέλουν κάτι περισσότερο από ένα ζεστό σώμα στο δωμάτιο - θέλουν να είναι ο σύντροφός τους συναισθηματικά παρών», σύμφωνα με τον ψυχολόγο.

- Να νιώθουν σεξουαλικά αόρατες

«Αποδεικνύεται ότι το να την αγνοείς όλη μέρα και μετά να περιμένεις … πυροτεχνήματα στην κρεβατοκάμαρα δεν λειτουργεί», σημειώνει ο ειδικός.

- Να νιώθουν την έλλειψη κοινού ενθουσιασμού

«Αν το πιο συναρπαστικό πράγμα που κάνετε μαζί είναι να αποφασίσετε τι θα φάτε για δείπνο, να είστε έτοιμος για … πολλά παράπονα», επισημαίνει ο ψυχολόγος.

Έξτρα παράπονο: Έλλειψη στοργής. «Αν η τελευταία σας ρομαντική χειρονομία ήταν πριν από μήνες, ίσως χρειάζεται να επανεξετάσετε τη στρατηγική σας», καταλήγει ο Schinnerer.

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Τελευταία τροποποίηση στις 14/08/2026 - 22:27
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