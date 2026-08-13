Πώς θα καταλάβετε αν ο σύντροφός σας, σας απατά

Τα σημάδια που χτυπούν «καμπανάκι» για προβλήματα στη σχέση μεταξύ δύο συντρόφων .

Η διαπίστωση ότι ο σύντροφός σας, σας απατά μπορεί να επηρεάσει την ψυχολογία σας σε σημαντικό βαθμό. Σημασία έχει να καταλάβετε τι ακριβώς συμβαίνει, παρατηρώντας κάποια σημάδια «κλειδιά».

1. Αλλαγές στην επικοινωνία

Τα προβλήματα στην επικοινωνία είναι ανησυχητικά. Εάν ο σύντροφός σας σταματήσει να μοιράζεται μαζί σας πληροφορίες για την ημέρα του, αποφεύγει να πει «σ' αγαπώ» ή αρνείται να συμμετάσχει σε οποιαδήποτε συζήτηση, αυτό μπορεί να υποδηλώνει βαθύτερα προβλήματα.

Τα ακόλουθα σημάδια μπορεί επίσης να υποδηλώνουν απιστία:

- Αγνοεί αυτά που λέτε

- Αλλάζει θέμα για να αποφύγει άβολες καταστάσεις

- Φεύγει χωρίς να πει λέξη

- Βρίσκει αφορμές για να αποφύγει κάποια συζήτηση

- Κωλυσιεργεί αρνούμενος να απαντήσει σε ερωτήσεις

- Λειτουργεί με παθητικο-επιθετικό τρόπο

2. Προσέχει πολύ την εμφάνισή του

Είναι καλό ο σύντροφός σας να προσέχει την εμφάνισή του. Ωστόσο, η αυξημένη εστίαση στην εμφάνιση, ειδικά σε συνδυασμός με άλλες … «ύποπτες» συμπεριφορές, μπορεί να υποδηλώνει απιστία.

3. Περνά περισσότερο χρόνο μακριά από το σπίτι

Ο σύντροφός σας μπορεί να λείπει αρκετές ώρες από το σπίτι λόγω της δουλειάς του. Ωστόσο, αν αυτό γίνεται πιο συχνά απ’ ότι συνήθως, μπορεί να υποδηλώνει απιστία ή ότι περνάει χρόνο με κάποιον άλλο.

Ακολουθούν μερικά πράγματα που πρέπει να προσέξετε:

- Ο σύντροφός σας, σας ανακοινώνει ότι έχει ξεκινήσει ένα νέο χόμπι

- Όταν τον ρωτάτε για τον χρόνο που λείπει, δεν δίνει σαφή απάντηση για το τι κάνει

- Όταν δείχνετε ενδιαφέρον για το νέο του χόμπι, δεν σας δίνει λεπτομέρειες

- Ο σύντροφός σας κάθεται όλο και περισσότερες ώρες στη δουλειά

4. Λέει ψέμματα

Η ανεντιμότητα σε μία σχέση είναι ένα «κόκκινο» σημάδι. Αυτή η ανεντιμότητα μπορεί να περιλαμβάνει ψέματα για την απιστία αυτή καθαυτή ή ο σύντροφός σας μπορεί να ψεύδεται και για άλλα πράγματα.

Πιθανά σημάδια απιστίας που σχετίζονται με τα ψέματα που λέει ο σύντροφός σας:

- Διαπιστώνετε ότι ο σύντροφός σας, σας έχει πει ψέματα για μια σειρά πραγμάτων

- Όταν κάνετε ερωτήσεις στον σύντροφό σας σχετικά με το με ποιον ήταν ή τι έκανε, η νευρικότητά του αυξάνεται

- Οι φίλοι του συζύγου σας φαίνονται ανήσυχοι όταν είστε μαζί

- Ο σύζυγός σας φαίνεται πιο μυστικοπαθής

5. Σας αποφεύγει

Εάν ο σύντροφός σας, σας αποφεύγει, αυτό μπορεί να είναι σημάδι απιστίας. Μερικές φορές, οι άνθρωποι που απατούν αποφεύγουν τους συντρόφους τους, ώστε να μην χρειάζεται να αντιμετωπίσουν άβολες ερωτήσεις σχετικά με το πού ήταν ή με ποιον ήταν. Άλλες φορές, θέλουν να αποφύγουν την ενοχή που νιώθουν.

Τα παρακάτω μπορεί να δείχνουν ότι ο σύντροφός σας μπορεί να σας απατά:

- Νιώθετε ότι σας αποφεύγει

- Δεν θέλει πλέον να κάνει πράγματα μαζί σας