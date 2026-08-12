Τι λέει η ψυχολογία για όσους δείχνουν μικρότεροι από την ηλικία τους

Αν δείχνετε νεότεροι από την ηλικία σας, αυτό σημαίνει ότι έχετε «νικήσει» το χρόνο, καταφέρνοντας να διώξετε τα σημάδια του από πάνω σας. Φυσικά, δεν αναφερόμαστε σε περιπτώσεις ανθρώπων, οι οποίοι φαίνονται νεότεροι λόγω αισθητικών επεμβάσεων. Αλλά σε εκείνες τις περιπτώσεις κατά τις οποίες κάποιοι άνθρωποι δείχνουν νεότεροι από την χρονολογική τους ηλικία χωρίς να κάνουν δραστικές αλλαγές στην εμφάνισή τους.

Η εμφάνισή μας μπορεί να επηρεαστεί από τη διατροφή, από διάφορα φάρμακα, την κατακράτηση υγρών, την άσκηση και γενικότερα μία πληθώρα παραγόντων. Σε αυτό το σημείο αξίζει να ανατρέξουμε σε μία παλαιότερη μελέτη του Harvard, η οποία διερεύνησε γιατί κάποιοι άνθρωποι δείχνουν νεότεροι από την ηλικία τους.

Με επικεφαλής τη Δρ. Alexa Kimball, καθηγήτρια δερματολογίας στην Ιατρική Σχολή του Χάρβαρντ και στο Γενικό Νοσοκομείο της Μασαχουσέτης, η μελέτη MDE - η οποία άρχισε το 2012 - εξέτασε 231 γυναίκες ηλικίας από 20 έως 70 ετών, από διάφορες εθνικότητες - Καυκάσιες, Αφρικανές, Ισπανόφωνες και Ασιάτισσες. Χρησιμοποιώντας τρισδιάστατη απεικόνιση, ορμονική χαρτογράφηση και γενετικές πληροφορίες από το 23andMe, η μελέτη διαπίστωσε ότι τα γονίδια Methuselah - που βρίσκονται στο ένα πέμπτο των μαύρων Αμερικανών και μόνο σε έναν στους δέκα λευκούς Αμερικανούς - είναι υπεύθυνα για την «επιδιόρθωση» του δέρματος από τις ελεύθερες ρίζες, το ηλιακό φως και άλλους περιβαλλοντικούς παράγοντες.

Σύμφωνα με τη μελέτη, διαπιστώθηκε ότι υπάρχουν ομοιότητες μεταξύ των γυναικών που δεν έχουν υποβληθεί σε αισθητικές επεμβάσεις αλλά εξακολουθούν να φαίνονται «αγέραστες». Μέσω προηγμένης βιοπληροφορικής ανάλυσης περίπου 20.000 γονιδίων, η εταιρεία skin care Olay εντόπισε ένα μοναδικό «δακτυλικό αποτύπωμα» στο δέρμα των γερασμένων γυναικών, που αποτελείται από περίπου 2.000 γονίδια. Αυτά είναι υπεύθυνα για μια σειρά βασικών βιοχημικών οδών, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που εμπλέκονται στην παραγωγή κυτταρικής ενέργειας, στις διαδικασίες σύνδεσης και προσκόλλησης των κυττάρων, στον σχηματισμό φραγμού του δέρματος και υγρασίας, στην «επιδιόρθωση» και αντιγραφή του DNA και στην παραγωγή αντιοξειδωτικών.

Η μελέτη MDE διαπίστωσε ότι παρόλο που όλοι έχουμε αυτά τα γονίδια στο δέρμα μας, δεν «εκφράζονται» το ίδιο σε όλους τους ανθρώπους και αυτό μπορεί να επηρεαστεί από περιβαλλοντικούς παράγοντες, επιλογές στον τρόπο ζωής, ακόμη και από συνήθειες περιποίησης του δέρματος.

Όμως, σύμφωνα με την ψυχολόγο Emma Seppala, το να δείχνουμε νεότεροι από την χρονολογική μας ηλικία είναι κάτι περισσότερο από το να προσέχουμε τη διατροφή μας, να γυμναζόμαστε και να έχουμε καλά γονίδια.

«Το να φροντίζουμε τους άλλους και να μοιραζόμαστε στιγμές μαζί τους, μας βοηθά να παραμένουμε ζωντανοί και υγιείς», τονίζει η ειδικός. Η ίδια προσθέτει τα εξής: «Μου έρχεται στο μυαλό η μαμά μου. Τρώει πολλά φρούτα, είναι χορτοφάγος, γυμνάζεται και κοιμάται αρκετά. Όλα καλά μέχρι εδώ. Από την άλλη, καπνίζει, τρώει άφθονες ποσότητες τυριού και απολαμβάνει μερικά ποτήρια κρασί καθημερινά. Αλλά το πιο σημαντικό μυστικό που την κάνει να δείχνει νέα είναι το γεγονός ότι αγαπά τη ζωή, είναι βαθιά ευγνώμων για κάθε μέρα, ζει την κάθε στιγμή, απολαμβάνει να κάνει φάρσες στους ανθρώπους, δίνει χρήματα σε κάθε άτομο που έχει ανάγκη και ζει για να βοηθάει τους άλλους. Ξεχνάει συνέχεια ότι δεν είναι 16 ετών, όπως και όλοι όσοι τη συναναστρέφονται. Όλοι καταβάλλουμε προσπάθεια να συμβαδίσουμε μαζί της».