Ο Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) των ΗΠΑ ενέκρινε το Welgemda (ριβιτόλη), το πρώτο φάρμακο για τη θεραπεία της μυϊκής δυστροφίας τύπου 2I/R9 (LGMD2I/R9) —μιας σπάνιας κληρονομικής μυϊκής νόσου— για ενήλικες και παιδιατρικούς ασθενείς με σωματικό βάρος τουλάχιστον 30 κιλών.

«Το Welgemda αποτελεί την πρώτη θεραπεία που εγκρίνεται για κάποια μορφή ζωνιαίας μυϊκής δυστροφίας», όπως σημειώνει ο FDA σε ανακοίνωσή του. «Η έγκριση αυτή αποτελεί ιστορικό ορόσημο για τους ασθενείς και τις οικογένειες που ζουν με ζωνιαία μυϊκή δυστροφία, καθώς παρέχει την πρώτη εγκεκριμένη από τον FDA θεραπεία για τη νόσο, η οποία υποστηρίζεται από κλινικά στοιχεία», δήλωσε ο ασκών καθήκοντα Επιτρόπου του FDA, Kyle Diamantas, J.D.

«Στο πλαίσιο της δέσμευσης της κυβέρνησης Τραμπ για την επιτάχυνση της καινοτομίας και την άρση των περιττών εμποδίων όσον αφορά τις θεραπείες για σπάνιες παθήσεις —διατηρώντας παράλληλα υψηλά πρότυπα ασφάλειας— ο FDA είναι υπερήφανος που προσφέρει πραγματική ελπίδα και ουσιαστική πρόοδο σε ασθενείς που περίμεναν υπερβολικά πολύ καιρό για να αποκτήσουν θεραπευτικές επιλογές», πρόσθεσε.

«Η LGMD2I/R9 προκαλείται από μεταλλάξεις στο γονίδιο FKRP, οι οποίες διαταράσσουν μια βασική βιολογική διαδικασία στα μυϊκά κύτταρα. Στα υγιή άτομα, το FKRP συμβάλλει στην προσάρτηση μορίων σακχάρου σε μια πρωτεΐνη που ονομάζεται άλφα-δυστρογλυκάνη (alpha-dystroglycan).

Η πρωτεΐνη αυτή λειτουργεί ως «άγκυρα», βοηθώντας τα μυϊκά κύτταρα να συνδεθούν με τον περιβάλλοντα ιστό. Όταν αυτή η διαδικασία διαταράσσεται, τα μυϊκά κύτταρα καθίστανται εύθραυστα και σταδιακά φθείρονται, οδηγώντας σε προοδευτική μυϊκή αδυναμία, δυσκολία στη βάδιση και, σε πολλούς ασθενείς, σε αναπνευστικά προβλήματα. Τα συμπτώματα εμφανίζονται συνήθως κατά την παιδική ηλικία ή την πρώιμη ενήλικη ζωή και επιδεινώνονται με την πάροδο του χρόνου», διευκρινίζει ο FDA στην ανακοίνωσή του.

Τι προκαλεί η LGMD2I/R9

«Η LGMD2I/R9 είναι μια προοδευτική μυϊκή νόσος που στερεί σταδιακά από τον ασθενή την ικανότητα να περπατά, να αναπνέει και να ζει ανεξάρτητα, ενώ συχνά εκδηλώνεται από την παιδική ηλικία», δήλωσε η Laura Jawidzik, M.D., Διευθύντρια του Τμήματος Νευρολογίας 2 στο Κέντρο Αξιολόγησης και Έρευνας Φαρμάκων του FDA.

«Τα κλινικά δεδομένα που υποστηρίζουν την έγκριση του Welgemda καταδεικνύουν σημαντικές βελτιώσεις στην ταχύτητα βάδισης και στην πνευμονική λειτουργία, και είμαστε αισιόδοξοι για το τι μπορεί να σημαίνει αυτό για την καθημερινή ζωή των ασθενών», συμπλήρωσε.

«Ο ακριβής μηχανισμός δράσης του Welgemda στη θεραπεία της LGMD2I/R9 δεν είναι πλήρως κατανοητός, αλλά ενδέχεται να περιλαμβάνει την αύξηση ενός φυσικού μορίου σακχάρου (ματριγλυκάνη), το οποίο συγκρατεί την άλφα-δυστρογλυκάνη στον μυϊκό ιστό. Το φάρμακο χορηγείται ως πόσιμο διάλυμα δύο φορές την ημέρα, αναμεμειγμένο με νερό», υπογραμμίζει ο FDA.