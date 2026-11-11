Τα προϊόντα στο φαρμακείο σου μένουν καιρό στο ράφι; Πούλησε ό,τι περισσεύει στην Pramateia

Στο πρώτο marketplace φαρμακείων στην Ελλάδα, πουλάς ό,τι περισσεύει από το φαρμακείο σου και αγοράζεις ό,τι σου λείπει, με δωρεάν εγγραφή και χωρίς συνδρομή!

Σχεδόν σε κάθε φαρμακείο υπάρχει ένα ράφι που το κοιτάς και σκέφτεσαι «Αυτά θα έπρεπε να είχαν φύγει ήδη». Μπορεί να είναι μια σειρά περιποίησης που περίμενες ότι θα ζητηθεί περισσότερο, κάποια βρεφικά προϊόντα που παρήγγειλες σε μεγαλύτερη ποσότητα. Ή ίσως ένα συμπλήρωμα διατροφής που οι πελάτες σου φαίνεται να προτιμούν σε άλλη μορφή.

Έκανες την παραγγελία σου με βάση όσα γνώριζες, όμως η ζήτηση δεν ακολουθεί πάντα τον προγραμματισμό σου. Οι ανάγκες αλλάζουν, οι προτιμήσεις διαφέρουν και κάπως έτσι βρίσκεσαι με προϊόντα που παραμένουν διαθέσιμα περισσότερο από όσο υπολόγιζες.

Τώρα σκέψου ότι το ίδιο προϊόν μπορεί να φεύγει συχνά από ένα άλλο φαρμακείο. Ίσως σε άλλη περιοχή, ίσως λίγους δρόμους πιο πέρα. Εκεί ο συνάδελφός σου χρειάζεται επιπλέον τεμάχια που εσύ τα έχεις ήδη. Απλώς, μέχρι τώρα, δεν γνωρίζατε ο ένας την ανάγκη του άλλου.

Αυτή είναι η ιδέα πίσω από την Pramateia: ό,τι περισσεύει στο δικό σου φαρμακείο, μπορεί να λείπει από ένα άλλο.

Το ίδιο προϊόν, δύο διαφορετικές ιστορίες

Αν έχεις φαρμακείο, ξέρεις πόσο διαφορετικό μπορεί να είναι το πελατολόγιο ακόμη και από γειτονιά σε γειτονιά. Στο δικό σου μπορεί να ζητούν συχνά συγκεκριμένα καλλυντικά. Σε ένα άλλο, οι πελάτες να αναζητούν περισσότερο βρεφικά είδη ή ορισμένα συμπληρώματα διατροφής.

Γι’ αυτό και ένα προϊόν που σε εσένα κινείται αργά δεν σημαίνει ότι δεν έχει ζήτηση, μπορεί απλώς να χρειάζεται να βρεθεί στο κατάλληλο φαρμακείο.

Η Pramateia, το πρώτο marketplace φαρμακείων στην Ελλάδα, σου δίνει τη δυνατότητα να το καταχωρίσεις και να το δουν άλλα επαληθευμένα φαρμακεία. Ορίζεις την τιμή σου, δηλώνεις πόσα τεμάχια διαθέτεις και δίνεις σε έναν συνάδελφο την ευκαιρία να αγοράσει κάτι που χρειάζεται.

Αντίστοιχα, μπορείς κι εσύ να αναζητήσεις προϊόντα που έχουν καταχωρίσει άλλοι. Έτσι, το ράφι που για ένα φαρμακείο σημαίνει περίσσευμα μπορεί για ένα άλλο να κρύβει μια χρήσιμη αγορά.

Έχεις κάτι να διαθέσεις; Ξεκινάς από το barcode

Μέσα σε μια γεμάτη ημέρα, το τελευταίο που χρειάζεσαι είναι μια ακόμη περίπλοκη διαδικασία. Ανάμεσα στην εξυπηρέτηση, τις παραλαβές, τις παραγγελίες και τα τηλέφωνα, ο χρόνος σου είναι συγκεκριμένος.

Στην Pramateia, τα βήματα για να ανεβάσεις ένα προϊόν είναι απλά. Σαρώνεις το barcode του, συμπληρώνεις την ποσότητα, την ημερομηνία λήξης και την τιμή στην οποία θέλεις να το διαθέσεις. Βεβαιώνεις ότι έχει αποθηκευτεί σωστά και δημοσιεύεις την καταχώριση.

Από εκείνη τη στιγμή, μπορούν να το δουν τα επαληθευμένα φαρμακεία που χρησιμοποιούν την εφαρμογή.

Σκέψου, για παράδειγμα, ότι έχεις μερικά τεμάχια μιας κρέμας περιποίησης που δεν κινείται όσο περίμενες. Μπορείς να τα καταχωρίσεις στην τιμή που επιλέγεις, ώστε ένας συνάδελφος που γνωρίζει ότι το συγκεκριμένο προϊόν ζητείται στο φαρμακείο του, να εξετάσει την αγορά τους.

Η εφαρμογή δεν είναι πρόγραμμα αποθήκης και δεν συνδέεται με το δικό σου. Επιλέγεις εσύ ποια προϊόντα θέλεις να ανεβάσεις και δημιουργείς τις αντίστοιχες καταχωρίσεις.

Κι όταν σου λείπει κάτι, βλέπεις τι υπάρχει αλλού

Δεν χρειάζεται να έχεις προϊόντα προς πώληση για να σου φανεί χρήσιμη η Pramateia. Μπορεί να μπεις επειδή αναζητάς κάτι συγκεκριμένο για το φαρμακείο σου.

Ίσως χρειάζεσαι λίγα τεμάχια ενός προϊόντος που σου ζητούν συχνά ή θέλεις να δεις τι διαθέτουν άλλοι συνάδελφοι και σε ποιες τιμές. Μπορεί ακόμη να βρεις μια καταχώριση για κάτι που γνωρίζεις ότι ταιριάζει στις ανάγκες των πελατών σου.

Βλέπεις τη διαθέσιμη ποσότητα, την τιμή και την ημερομηνία λήξης και αποφασίζεις αν η αγορά σε εξυπηρετεί. Ειδικά όταν πρόκειται για προϊόν με πιο κοντινή λήξη, μπορείς να κρίνεις αν ο χρόνος που απομένει είναι κατάλληλος για τον ρυθμό με τον οποίο το διαθέτεις.

Το ζητούμενο είναι να αγοράσεις με βάση όσα πραγματικά χρειάζεσαι. Και, όταν βρίσκεσαι στην άλλη πλευρά, να δώσεις τη δυνατότητα σε κάποιον συνάδελφο να αξιοποιήσει προϊόντα που εσύ δυσκολεύεσαι να διαθέσεις.

Τι μπορείς να ανεβάσεις και τι χρειάζεται να ξέρεις

Στην Pramateia θα βρεις καλλυντικά, συμπληρώματα διατροφής, βρεφικά είδη, ιατροτεχνολογικά και προϊόντα ευεξίας. Τα φάρμακα εξαιρούνται πλήρως, τόσο τα συνταγογραφούμενα όσο και τα μη συνταγογραφούμενα (ΜΗΣΥΦΑ).

Οι αγορές και οι πωλήσεις γίνονται αποκλειστικά μεταξύ επαληθευμένων φαρμακείων. Μετά την εγγραφή σου, η επαλήθευση ολοκληρώνεται συνήθως σε μία έως δύο εργάσιμες ημέρες.

Βρήκες αυτό που χρειάζεσαι για το φαρμακείο σου; Πληρώνεις μέσα από την εφαρμογή και, αν κάτι δεν πάει όπως περίμενες με την παραγγελία, έχεις 48 ώρες από την παραλαβή για να το αναφέρεις εκεί και να εξεταστεί το ζήτημα.

Αν είσαι εσύ ο πωλητής, το ποσό μένει δεσμευμένο στον πάροχο πληρωμών και καταβάλλεται στον λογαριασμό σου 48 ώρες μετά την παράδοση, εφόσον όλα έχουν πάει καλά. Την αποστολή τη συνεννοείσαι απευθείας με το άλλο φαρμακείο, επιλέγοντας τον courier που σας εξυπηρετεί.

Μια ματιά στο ράφι σου αρκεί για να ξεκινήσεις

Δεν χρειάζεται να περιμένεις την επόμενη μεγάλη παραγγελία ή την απογραφή για να σκεφτείς ποια προϊόντα θα ήθελες να διαθέσεις. Πιθανότατα έχεις ήδη κάποια στο μυαλό σου διαβάζοντας αυτές τις γραμμές.

Μπες στο pramateia.gr στο App Store και στο Google Play, με δωρεάν εγγραφή και περιήγηση, χωρίς συνδρομή ή χρέωση καταχώρισης. Μπορείς να δεις πώς λειτουργεί, να αναζητήσεις κάτι που χρειάζεσαι και να ανεβάσεις τα πρώτα σου προϊόντα μετά την επαλήθευση του φαρμακείου σου.

Γιατί εκείνη η συσκευασία που βλέπεις κάθε μέρα στο ίδιο σημείο μπορεί να είναι ακριβώς αυτό που ψάχνει ένας συνάδελφος. Το πρώτο βήμα είναι να μάθει ότι την έχεις!