Κιμάς: Δύο τρόποι για να τον ξεπαγώσετε με ασφάλεια

Είτε πρόκειται να ξεπαγώσετε κιμά, είτε κάποιο άλλο κομμάτι κρέατος, ακόμα και λαχανικά, να θυμάστε ότι στα τρόφιμα που δεν έχουν ξεπαγώσει σωστά μπορεί να αναπτυχθούν επιβλαβή βακτήρια. Για να διασφαλίσετε ότι το φαγητό σας είναι ασφαλές, πρέπει πάντα να φροντίζετε για το σωστό ξεπάγωμά του. Η τροφική δηλητηρίαση είναι μια πολύ δυσάρεστη εμπειρία και μπορεί να αποβεί εξαιρετικά επικίνδυνη.

Κάποιοι υποστηρίζουν ότι το κρέας μπορεί να ξεπαγώσει κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος. Ωστόσο, αν ξεπαγώσει μόνο το εξωτερικό του μέρος, το εσωτερικό θα χρειαστεί περισσότερο χρόνο για να μαγειρευτεί. Έτσι, ενώ το εξωτερικό μπορεί να είναι έτοιμο, το εσωτερικό ενδέχεται να μην έχει μαγειρευτεί επαρκώς, με αποτέλεσμα να παραμένουν σε αυτό επιβλαβή βακτήρια.

Πόση ώρα χρειάζεται για να ξεπαγώσει ο κιμάς

Όταν βάζετε τον κιμά στην κατάψυξη, προσπαθήστε να τον μοιράσετε σε δοχεία αποθήκευσης τροφίμων ή σε σακουλάκια τροφίμων. Αν ο κιμάς είναι ένας μεγάλος, συμπαγής όγκος, θα χρειαστεί περισσότερο χρόνο για να ξεπαγώσει.

Για γρήγορο και ασφαλές ξεπάγωμα, καταψύξτε τον σε μικρότερες μερίδες. Ο χρόνος που απαιτείται για το σωστό ξεπάγωμα εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη θερμοκρασία του ψυγείου σας. Αν, πάντως, ελέγξετε τον κιμά μετά από περίπου 6 ώρες, θα πρέπει να έχει ξεπαγώσει – εφόσον βέβαια έχει καταψυχθεί σε μικρότερες μερίδες, των 100 γραμμαρίων η καθεμία.

Πώς ξεπαγώνω τον κιμά

- Η μακροπρόθεσμη μέθοδος: Αν είστε οργανωτικοί και το θυμηθείτε, βγάλτε το κρέας από την κατάψυξη το προηγούμενο βράδυ και τοποθετήστε το στο ψυγείο — ιδανικά για 24 ώρες. Έτσι, θα έχει τον χρόνο να ξεπαγώσει αργά, ομοιόμορφα και σωστά.

- Η βραχυπρόθεσμη μέθοδος: Αν χρειάζεται να ξεπαγώσετε το κρέας γρήγορα, να ξέρετε ότι δεν είναι εφικτό να γίνει με τον ιδανικό τρόπο. Υπάρχει, ωστόσο, ένας τρόπος να μειώσετε τον χρόνο απόψυξης από τις 24 ώρες σε περίπου έξι. Διαβάστε πώς: βάλτε το κρέας σε μια σακούλα τροφίμων που κλείνει αεροστεγώς, αφαιρέστε όσο το δυνατόν περισσότερο αέρα και σφραγίστε τη. Τοποθετήστε τη σακούλα σε ένα μεγάλο μπολ με κρύο νερό μέσα στον νεροχύτη και βάλτε από πάνω κάποιο βάρος (για παράδειγμα, ένα άλλο μπολ) ώστε το κρέας να παραμένει βυθισμένο στο νερό. Αφήστε το για τουλάχιστον 6 ώρες και ελέγξτε αν έχει ξεπαγώσει εντελώς. Κάθε είδος κρέατος είναι διαφορετικό και απαιτεί διαφορετικό χρόνο απόψυξης, γι' αυτό βεβαιωθείτε ότι το κρέας ή ο κιμάς δεν έχουν παραμείνει παγωμένα στο εσωτερικό τους.