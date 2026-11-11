ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Κιμάς: Δύο τρόποι για να τον ξεπαγώσετε με ασφάλεια

Ευ Ζην
Κιμάς: Δύο τρόποι για να τον ξεπαγώσετε με ασφάλεια
pixabay
Μαρία Γκουρτσιλίδου
Τετάρτη, 11/11/2026 - 11:21

Κατά τη διάρκεια ξεπαγώματος του κιμά μπορεί να αναπτυχθούν επιβλαβή βακτήρια.

Είτε πρόκειται να ξεπαγώσετε κιμά, είτε κάποιο άλλο κομμάτι κρέατος, ακόμα και λαχανικά, να θυμάστε ότι στα τρόφιμα που δεν έχουν ξεπαγώσει σωστά μπορεί να αναπτυχθούν επιβλαβή βακτήρια. Για να διασφαλίσετε ότι το φαγητό σας είναι ασφαλές, πρέπει πάντα να φροντίζετε για το σωστό ξεπάγωμά του. Η τροφική δηλητηρίαση είναι μια πολύ δυσάρεστη εμπειρία και μπορεί να αποβεί εξαιρετικά επικίνδυνη.

Κάποιοι υποστηρίζουν ότι το κρέας μπορεί να ξεπαγώσει κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος. Ωστόσο, αν ξεπαγώσει μόνο το εξωτερικό του μέρος, το εσωτερικό θα χρειαστεί περισσότερο χρόνο για να μαγειρευτεί. Έτσι, ενώ το εξωτερικό μπορεί να είναι έτοιμο, το εσωτερικό ενδέχεται να μην έχει μαγειρευτεί επαρκώς, με αποτέλεσμα να παραμένουν σε αυτό επιβλαβή βακτήρια.

Πόση ώρα χρειάζεται για να ξεπαγώσει ο κιμάς

Όταν βάζετε τον κιμά στην κατάψυξη, προσπαθήστε να τον μοιράσετε σε δοχεία αποθήκευσης τροφίμων ή σε σακουλάκια τροφίμων. Αν ο κιμάς είναι ένας μεγάλος, συμπαγής όγκος, θα χρειαστεί περισσότερο χρόνο για να ξεπαγώσει.

Για γρήγορο και ασφαλές ξεπάγωμα, καταψύξτε τον σε μικρότερες μερίδες. Ο χρόνος που απαιτείται για το σωστό ξεπάγωμα εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη θερμοκρασία του ψυγείου σας. Αν, πάντως, ελέγξετε τον κιμά μετά από περίπου 6 ώρες, θα πρέπει να έχει ξεπαγώσει – εφόσον βέβαια έχει καταψυχθεί σε μικρότερες μερίδες, των 100 γραμμαρίων η καθεμία.

Πώς ξεπαγώνω τον κιμά

- Η μακροπρόθεσμη μέθοδος: Αν είστε οργανωτικοί και το θυμηθείτε, βγάλτε το κρέας από την κατάψυξη το προηγούμενο βράδυ και τοποθετήστε το στο ψυγείο — ιδανικά για 24 ώρες. Έτσι, θα έχει τον χρόνο να ξεπαγώσει αργά, ομοιόμορφα και σωστά.

- Η βραχυπρόθεσμη μέθοδος: Αν χρειάζεται να ξεπαγώσετε το κρέας γρήγορα, να ξέρετε ότι δεν είναι εφικτό να γίνει με τον ιδανικό τρόπο. Υπάρχει, ωστόσο, ένας τρόπος να μειώσετε τον χρόνο απόψυξης από τις 24 ώρες σε περίπου έξι. Διαβάστε πώς: βάλτε το κρέας σε μια σακούλα τροφίμων που κλείνει αεροστεγώς, αφαιρέστε όσο το δυνατόν περισσότερο αέρα και σφραγίστε τη. Τοποθετήστε τη σακούλα σε ένα μεγάλο μπολ με κρύο νερό μέσα στον νεροχύτη και βάλτε από πάνω κάποιο βάρος (για παράδειγμα, ένα άλλο μπολ) ώστε το κρέας να παραμένει βυθισμένο στο νερό. Αφήστε το για τουλάχιστον 6 ώρες και ελέγξτε αν έχει ξεπαγώσει εντελώς. Κάθε είδος κρέατος είναι διαφορετικό και απαιτεί διαφορετικό χρόνο απόψυξης, γι' αυτό βεβαιωθείτε ότι το κρέας ή ο κιμάς δεν έχουν παραμείνει παγωμένα στο εσωτερικό τους.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

Τελευταία τροποποίηση στις 11/11/2026 - 11:28

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Μεταθρομβωτικό Σύνδρομο: Γιατί επιμένουν τα συμπτώματα μετά από θρόμβωση
Μεταθρομβωτικό Σύνδρομο: Γιατί επιμένουν τα συμπτώματα μετά από θρόμβωση 11 Νοεμβρίου 2026

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Μπανάνες: Πώς να τις καταψύξετε σωστά - Το κόλπο για να μην μαυρίσουν

Μπανάνες: Πώς να τις καταψύξετε σωστά - Το κόλπο για να μην μαυρίσουν

Ευ Ζην
Κρήτη: Στο νοσοκομείο 4 άτομα μετά από την κατανάλωση άγριων μανιταριών

Κρήτη: Στο νοσοκομείο 4 άτομα μετά από την κατανάλωση άγριων μανιταριών

Επικαιρότητα
Vegan διατροφή: Η απρόσμενη επίδρασή της στα βακτήρια του εντέρου

Vegan διατροφή: Η απρόσμενη επίδρασή της στα βακτήρια του εντέρου

Μελέτες
Πόσο καιρό μπορώ να κρατήσω το ψωμί στην κατάψυξη

Πόσο καιρό μπορώ να κρατήσω το ψωμί στην κατάψυξη

Ευ Ζην
Καρκίνος προστάτη: Διεθνής μελέτη αποκαλύπτει 18 άγνωστα μέχρι πρότινος είδη βακτηρίων

Καρκίνος προστάτη: Διεθνής μελέτη αποκαλύπτει 18 άγνωστα μέχρι πρότινος είδη βακτηρίων

Μελέτες
Πάτρα: Καταγγελία για τροφική δηλητηρίαση 13 ατόμων – Έφαγαν brunch σε κατάστημα εστίασης

Πάτρα: Καταγγελία για τροφική δηλητηρίαση 13 ατόμων – Έφαγαν brunch σε κατάστημα εστίασης

Επικαιρότητα

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Τα προϊόντα στο φαρμακείο σου μένουν καιρό στο ράφι; Πούλησε ό,τι περισσεύει στην Pramateia
Επιχειρείν
11/11/2026 - 13:03
Έμπολα: 11.000 καταγεγραμμένα κρούσματα στο Κονγκό
Επικαιρότητα
11/11/2026 - 12:59
Δρ Μαρία Τσιάκα στο Healthstat: «Η τροφή είναι δοσολογημένο φάρμακο»
Επικαιρότητα
11/11/2026 - 12:19
ΙΣΑ: Προσφορά απινιδωτή στο Ε.Ε.Ε.ΕΚ. Αιγάλεω για την ενίσχυση της ασφάλειας των μαθητών
Επικαιρότητα
11/11/2026 - 11:40
Κιμάς: Δύο τρόποι για να τον ξεπαγώσετε με ασφάλεια
Ευ Ζην
11/11/2026 - 11:21
Ελασσόνα: Σε εξέλιξη οι έλεγχοι για τα μαζικά κρούσματα γαστρεντερίτιδας - 379 άτομα προσήλθαν στο ΚΥ
Επικαιρότητα
11/11/2026 - 10:47
Μεταθρομβωτικό Σύνδρομο: Γιατί επιμένουν τα συμπτώματα μετά από θρόμβωση
Ευ Ζην
11/11/2026 - 10:22
Ένα συμπλήρωμα διατροφής μπορεί να βοηθήσει στην αντιμετώπιση της ψωρίασης
Μελέτες
11/11/2026 - 09:31
Ωμό μπρόκολο: 5 προτάσεις σερβιρίσματος για τέλεια γεύση
Ευ Ζην
11/11/2026 - 08:13
Μπανάνες: Πώς να τις καταψύξετε σωστά - Το κόλπο για να μην μαυρίσουν
Ευ Ζην
11/11/2026 - 06:45
Εύκολη συνταγή για «μεθυσμένη» τηγανιά με συκωτάκια κοτόπουλου
Ευ Ζην
11/11/2026 - 06:29
Πέντε φάρμακα που μπορούν να βλάψουν την πυκνότητα των οστών
Φάρμακο
11/11/2026 - 06:14
Πλήρης κατάρρευση στο Νοσοκομείο Αγρινίου - Κίνδυνος λουκέτου για τρεις κλινικές
Επικαιρότητα
11/11/2026 - 06:00
43ος Αυθεντικός Μαραθώνιος της Αθήνας: Πάνω από 1.000 δρομείς με τη Novo Ελλάδος
Επιχειρείν
10/11/2026 - 23:20
Φυσική κατάσταση: Τα 4 πράγματα που συνδέονται περισσότερο με τη μακροζωία
Ευ Ζην
10/11/2026 - 20:14
7 λάθη που κρατούν ψηλά τη χοληστερίνη σας
Ευ Ζην
10/11/2026 - 19:40
Το συστατικό που συνδέεται με τον καρκίνο του προστάτη και του παχέος εντέρου
Ευ Ζην
10/11/2026 - 18:26
Αποσυμφορητικά μύτης: Γιατί δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται καθημερινά και πάνω από 5 μέρες
Ευ Ζην
10/11/2026 - 18:11
Μοσχοκάρυδο ή κανέλα: Ποιο είναι καλύτερο για το σάκχαρο
Ευ Ζην
10/11/2026 - 17:07
AstraZeneca: Καμπάνια για την πρόληψη της παιδικής γρίπης και τη σημασία του εμβολιασμού
Επιχειρείν
10/11/2026 - 15:56
Δημήτρης Καλλιβωκάς: Νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο
Επικαιρότητα
10/11/2026 - 15:34
Γιατί πονάει η μέση σας – Οι συμβουλές των ειδικών
Ευ Ζην
10/11/2026 - 15:21
Άδωνις Γεωργιάδης: «Το ΕΣΥ πάει πολύ καλύτερα» - Τι είπε για Τσίπρα και Ποινικούς Κώδικες
Πολιτική Υγείας
10/11/2026 - 15:08
Η νέα εποχή στην αντιγήρανση – Το ζητούμενο είναι ένα πρόσωπο χωρίς ρυτίδες;
Ευ Ζην
10/11/2026 - 14:45
Ποπ κορν διαίτης στο φούρνο μικροκυμάτων - Πανεύκολη συνταγή χωρίς λάδι
Ευ Ζην
10/11/2026 - 14:17
Η εργασία σε βάρδιες συνδέεται με προβλήματα υγείας – Οι νέες οδηγίες των ειδικών
Επικαιρότητα
10/11/2026 - 13:22
Καρκίνος πνεύμονα: Σημαντική πρόοδος στην έγκαιρη διάγνωση και τις νέες θεραπείες
Μελέτες
10/11/2026 - 13:20
Έξαρση γαστρεντερίτιδας στην Ελασσόνα – Πάνω από 250 κρούσματα μέσα σε 3 ημέρες
Επικαιρότητα
10/11/2026 - 12:46
Κιτ επιβίωσης 72 ωρών: Η λίστα με τα 15 απαραίτητα
Επικαιρότητα
10/11/2026 - 12:18
Καρδιά: Νέα θεραπεία mRNA «ξυπνά» τα κύτταρα του καρδιακού μυός για την αποκατάσταση βλαβών
Μελέτες
10/11/2026 - 11:41

ΔΗΜΟΦΙΛΗ