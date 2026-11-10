Μοσχοκάρυδο ή κανέλα: Ποιο είναι καλύτερο για το σάκχαρο

Η κανέλα και το μοσχοκάρυδο δίνουν ζεστό άρωμα στα φαγητά και τα γλυκά σας και ενδέχεται να βοηθούν στη μείωση του σακχάρου στο αίμα.

Η διατροφή παίζει σημαντικό ρόλο στη ρύθμιση του σακχάρου στο αίμα, ιδιαίτερα αν έχετε προδιαβήτη ή διαβήτη τύπου 2. Το σάκχαρο ανεβαίνει φυσιολογικά μετά το φαγητό, ωστόσο το πόσο θα αυξηθεί εξαρτάται, μεταξύ άλλων, από το τι και πόσο τρώτε.

Μπορούν, όμως, να επηρεάσουν το σάκχαρο και τα μπαχαρικά που προσθέτετε στο φαγητό σας;

Κανέλα και διαβήτης

Η καθημερινή κατανάλωση κανέλας έχει συνδεθεί με μικρότερο κίνδυνο υπεργλυκαιμίας, δηλαδή αυξημένων επιπέδων σακχάρου στο αίμα, σε ασθενείς με διαβήτη ή προδιαβήτη. Ειδικότερα, μια ανασκόπηση μελετών έδειξε ότι τα άτομα με διαβήτη τύπου 2 ή προδιαβήτη που κατανάλωναν καθημερινά κανέλα είχαν σημαντικά χαμηλότερα επίπεδα σακχάρου στο αίμα.

Στα άτομα με διαβήτη, ο οργανισμός είτε δεν παράγει αρκετή ινσουλίνη είτε δεν μπορεί να τη χρησιμοποιήσει αποτελεσματικά. Η κανέλα ενδέχεται να έχει παρόμοια δράση με την ινσουλίνη, βοηθώντας τη γλυκόζη να περάσει από το αίμα στα κύτταρα. Έτσι, μπορεί να μειώσει τα επίπεδα σακχάρου στο αίμα.

Παράλληλα, η καθημερινή κατανάλωση κανέλας μπορεί επίσης να μειώσει τη γλυκοζυλιωμένη αιμοσφαιρίνη (HbA1c) σε άτομα με διαβήτη τύπου 2, σύμφωνα με έρευνες. Πρόκειται για έναν δείκτη που δείχνει πόσο καλά έχει ρυθμιστεί το σάκχαρο τους τελευταίους μήνες.

Πώς μπορεί η κανέλα να μειώσει το σάκχαρο

Αν προσθέσετε κανέλα στη διατροφή σας, υπάρχουν διάφοροι τρόποι με τους οποίους μπορεί να επηρεάσει τα επίπεδα σακχάρου στο αίμα.

• Η κανέλα είναι πλούσια σε αντιοξειδωτικά, που βοηθούν στην προστασία των κυττάρων από βλάβες και στον περιορισμό της φλεγμονής. Μια διατροφή πλούσια σε αντιοξειδωτικά ενδέχεται να μειώνει τον κίνδυνο εμφάνισης χρόνιων παθήσεων, όπως ο διαβήτης τύπου 2.

• Η κανέλα μπορεί να βελτιώσει την ευαισθησία στην ινσουλίνη, δηλαδή το πόσο καλά ανταποκρίνονται τα κύτταρα σε αυτή την ορμόνη. Μετά το γεύμα, το πάγκρεας εκκρίνει ινσουλίνη, η οποία βοηθά τη γλυκόζη να περάσει από το αίμα στα κύτταρα, όπου χρησιμοποιείται για ενέργεια. Έτσι μειώνεται το σάκχαρο στο αίμα. Σε μία μελέτη, άτομα με πολυενδοκρινικό μεταβολικό σύνδρομο των ωοθηκών, παλαιότερα γνωστό ως σύνδρομο πολυκυστικών ωοθηκών, έλαβαν 1,5 γραμμάριο κανέλας την ημέρα για 12 εβδομάδες. Στο τέλος της μελέτης, τα επίπεδα ινσουλίνης νηστείας είχαν μειωθεί σημαντικά και η ευαισθησία στην ινσουλίνη είχε βελτιωθεί.

Η κανέλα ενδέχεται επίσης να μειώνει τον κίνδυνο σοβαρών επιπλοκών του διαβήτη, όπως η καρδιοπάθεια. Μια μετα-ανάλυση έδειξε ότι η κατανάλωση 2 γραμμαρίων κανέλας την ημέρα μπορεί να μειώσει σημαντικά την αρτηριακή πίεση.

Οι περισσότερες μελέτες έχουν εξετάσει την κοινή κανέλα κασσία. Όσες επικεντρώθηκαν στην κανέλα Κεϋλάνης έδειξαν ότι και αυτή μπορεί να βοηθήσει στη ρύθμιση του σακχάρου.

Η κανέλα μπορεί να έχει ευεργετική επίδραση στο σάκχαρο, αλλά δεν υποκαθιστά τη φαρμακευτική αγωγή ή άλλη θεραπεία που σας έχει συστήσει ο γιατρός σας. Οι ποσότητες κανέλας που προσλαμβάνουμε μέσω της διατροφής, συνήθως δεν αποτελούν πρόβλημα, ωστόσο τα συμπληρώματα κανέλας μπορούν να αλληλεπιδράσουν με ορισμένα φάρμακα κατά του διαβήτη και επομένως θα πρέπει να μιλήσετε με το γιατρό που σας παρακολουθεί πριν ξεκινήσετε να τα λαμβάνετε.

Πόση κανέλα μπορείτε να καταναλώνετε

Στις περισσότερες μελέτες για τα οφέλη της κανέλας, η ποσότητα που προτείνεται για τη μείωση του σακχάρου είναι τα 6 γραμμάρια. Εντούτοις, η κανέλα κασσία περιέχει κουμαρίνη, μια ουσία φυτικής προέλευσης που σε υψηλές δόσεις μπορεί να γίνει τοξική. Αν καταναλώνετε μεγάλες ποσότητες κουμαρίνης για μεγάλο χρονικό διάστημα, μπορεί να προκληθεί βλάβη στο ήπαρ.

Συμβουλευτείτε τον γιατρό σας πριν καταναλώσετε πάνω από 1 γραμμάριο κανέλας την ημέρα.

Μπορεί και το μοσχοκάρυδο να βοηθήσει στη ρύθμιση του σακχάρου;

Όπως η κανέλα, έτσι και το μοσχοκάρυδο έχει αντιοξειδωτικές και αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες που ενδέχεται να βοηθούν στη μείωση του σακχάρου. Το μπαχαρικό προέρχεται από τον αλεσμένο σπόρο του αειθαλούς δέντρου Myristica fragrans.

Σε ορισμένες μελέτες σε ζώα, η χορήγηση υψηλών δόσεων εκχυλίσματος μοσχοκάρυδου βελτίωσε σημαντικά την ευαισθησία στην ινσουλίνη και μείωσε τα επίπεδα σακχάρου στο αίμα.

Τα ευρήματα αυτά δείχνουν ότι το μοσχοκάρυδο ενδέχεται να βοηθά στην αντιμετώπιση της υπεργλυκαιμίας. Όμως, η ασφάλεια και η αποτελεσματικότητά του για αυτόν τον σκοπό μένει να τεκμηριωθεί σε μελέτες στον άνθρωπο.

Φυσικοί τρόποι για να μειώσετε το σάκχαρο

Εκτός από την υγιεινή διατροφή, στη ρύθμιση του σακχάρου μπορούν να βοηθήσουν και οι εξής συνήθειες.

• Βάλτε τη σωματική δραστηριότητα στην καθημερινότητά σας.

• Βρείτε τρόπους να διαχειρίζεστε το στρες.

• Φροντίστε να κοιμάστε καλά.

• Αποφύγετε την έκθεση στον καπνό του τσιγάρου.