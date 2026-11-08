Το συμπλήρωμα διατροφής που μπορείτε να συνδυάσετε με τον πρωινό καφέ για αύξηση των φυτικών ινών

Η γαστρεντερολόγος Δρ. Trisha Pasricha αναφέρει στο Today.com ότι όσοι δεν καταφέρνουν να επιτύχουν καθημερινά επαρκή πρόσληψη φυτικών ινών δεν χρειάζεται να ανησυχούν αφού μπορούν να καλύψουν τις ελλείψεις λαμβάνοντας κάποιο συμπλήρωμα διατροφής.

Αν και απ’ ότι λέει η γιατρός, συνήθως δεν προτείνει συμπληρώματα διατροφής γιατί προτιμά να λαμβάνει κάποιος τα απαραίτητα για τον οργανισμό θρεπτικά συστατικά μέσω των τροφών, ωστόσο όσον αφορά τις φυτικές ίνες κάνει μία εξαίρεση.

«Το ψύλλιο είναι ο βασιλιάς των φυτικών ινών», σημειώνει η Pasricha. Το ψύλλιο αποτελεί ένα φυτικό συμπλήρωμα, το οποίο προσδίδει όγκο στα κόπρανα και διευκολύνει την αποβολή τους από τον οργανισμό, σύμφωνα με την Cleveland Clinic.

Γιατί είναι σημαντικό το ψύλλιο

Το ψύλλιο αποτελείται από διαλυτές φυτικές ίνες, οι οποίες απορροφούν νερό και μετατρέπονται σε μια ουσία που μοιάζει με gel μέσα στον γαστρεντερικό σωλήνα. Όπως εξηγεί η Pasricha, αυτός ο τύπος φυτικών ινών όχι μόνο αυξάνει τον όγκο των κοπράνων και τα μαλακώνει, αλλά συμβάλλει επίσης στην επιβράδυνση της πέψης, στη σταθεροποίηση του σακχάρου στο αίμα και στην ομαλή λειτουργία του εντέρου.

Επιπλέον, το ψύλλιο μπορεί να βοηθήσει στη μείωση της χοληστερίνης, καθώς δεσμεύει τα χολικά οξέα, περιορίζοντας έτσι την ποσότητα χοληστερίνης που απορροφά ο οργανισμός, προσθέτει η ίδια.

Πώς να ξεκινήσετε

Είναι καλό να συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας πριν ξεκινήσετε τη λήψη ενός νέου συμπληρώματος, ειδικά εάν είστε έγκυος ή αντιμετωπίζετε κάποιο υποκείμενο πρόβλημα υγείας. Όταν κάποιος αποφασίσει να λάβει ψύλλιο θα πρέπει να ακολουθήσει τις οδηγίες που αναγράφονται στη συσκευασία του συμπληρώματος.

«Ο χρυσός κανόνας είναι να ξεκινάτε με μικρή ποσότητα και να την αυξάνεται σταδιακά», λέει η Pasricha. Η πολύ γρήγορη αύξηση της πρόσληψης φυτικών ινών μπορεί να προκαλέσει πεπτικές διαταραχές. «Είναι επίσης πολύ σημαντικό να πίνετε άφθονο νερό όταν λαμβάνετε ψύλλιο», επισημαίνει η Pasricha. Σύμφωνα με την Cleveland Clinic, φροντίστε να καταναλώνετε τουλάχιστον ένα γεμάτο ποτήρι με νερό μαζί με το συμπλήρωμά σας.

Μπορείτε επίσης να αναμείξετε το ψύλλιο με άλλα ροφήματα ή τρόφιμα. «Εγώ το αναμειγνύω στον καφέ μου κάθε πρωί», λέει η Pasricha. Ένα ακόμη από τα αγαπημένα «κόλπα» της Pasricha είναι να αναμειγνύει τη σκόνη ψυλλίου σε βρώμη (που έχει μείνει όλο το βράδυ στο ψυγείο). Αυτό το μείγμα προσφέρει επιπλέον φυτικές ίνες.