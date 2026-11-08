Φασολάδα με λουκάνικο και πιπεριά Φλωρίνης - Η απολαυστική συνταγή

Η φασολάδα είναι ένα από τα πιο αγαπημένα πιάτα της ελληνικής κουζίνας και αποτελεί ιδανική επιλογή για τις κρύες ημέρες του χειμώνα. Αν θέλετε να δοκιμάσετε μια διαφορετική, πιο πλούσια εκδοχή της κλασικής συνταγής, η φασολάδα με λουκάνικο και πιπεριά Φλωρίνης είναι μια εξαιρετική πρόταση. Το λουκάνικο χαρίζει έντονη γεύση, ενώ η πιπεριά Φλωρίνης προσθέτει τη χαρακτηριστική γλυκύτητά της. Το αποτέλεσμα είναι ένα χορταστικό και αρωματικό φαγητό, ιδανικό για το φθινοπωρινό τραπέζι.

Υλικά 2-3 μερίδες

250 γρ φασόλια άσπρα

1 κρεμμύδι χοντροκομμένο

2 καρότα σε φέτες

1 πιπεριά κόκκινη Φλωρίνης χοντροκομμένη

3 κ.σ. σέλινο ψιλοκομμένο

4 κ.σ. ελαιόλαδο

1/2 κ.γ. πιπέρι

2 φύλλα δάφνης

1 κ.γ. θυμάρι

1 λουκάνικο σε φέτες

1/2 φλ τσαγιού χυμό ντομάτας

1 μήλο

Εκτέλεση

Βράζουμε τα φασόλια και πετάμε το πρώτο νερό.

Σοτάρουμε στο ελαιόλαδο το κρεμμύδι με την πιπεριά και προσθέτουμε το σέλινο και τα καρότα.

Σβήνουμε με τον χυμό ντομάτας και ρίχνουμε το σέλινο και τα φασόλια μαζί με τα φύλλα δάφνης, το μήλο, νερό να σκεπαστεί, το πιπέρι και το αλάτι.

Βράζουμε σε μέτρια φωτιά με κλειστό καπάκι μέχρι να μαλακώσουν τελείως τα φασόλια και στο τέλος βγάζουμε όσο έμεινε από το μήλο και προσθέτουμε το λουκάνικο βράζοντας για πέντε λεπτά ή μέχρι να γίνει το λουκάνικο.

Πηγή: Ευφροσύνη / Cookpad