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Αμυγδαλωτά: Η κλασική συνταγή για πεντανόστιμα κεράσματα

Ευ Ζην
Αμυγδαλωτά: Η κλασική συνταγή για πεντανόστιμα κεράσματα
Cookpad
Newsroom
Πέμπτη, 08/10/2026 - 06:28
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Εύκολη συνταγή για αμυγδαλωτά, χωρίς ψήσιμο.

Αν θέλετε ένα εύκολο γλυκό χωρίς ψήσιμο, αυτά τα σοκολατένια αμυγδαλωτά είναι μια απλή συνταγή που μπορείτε να ετοιμάσετε χωρίς μεγάλη κόπο. Τα αμύγδαλα συνδυάζονται με κακάο, κανέλα, γαρύφαλλο και άρωμα πορτοκαλιού, ενώ το λικέρ ή το κονιάκ δίνει επιπλέον άρωμα στο μείγμα.

Υλικά για 50 με 60 κομμάτια

  • 1 κιλό αμύγδαλα ξεφλουδισμένα και ψημένα
  • 500 γρ. φρυγανιά τριμμένη
  • 5 κουταλιές της σούπας κακάο
  • 2 κουταλάκια του γλυκού κανέλα
  • 1/2 κουταλάκι του γλυκού γαρύφαλλο
  • 100 γρ. λικέρ ή κονιάκ
  • Ξύσμα πορτοκαλιού ή 3 βανίλιες

Για το σιρόπι

  • 1 κιλό ζάχαρη
  • 750 γρ. νερό
  • Για το πασπάλισμα
  • Άχνη ζάχαρη
  • Καρύδα, τρούφα ή κακάο, προαιρετικά

Εκτέλεση

  • Αρχικά, βάλτε το σιρόπι να βράσει για 5 λεπτά, φροντίζοντας να έχει λιώσει καλά η ζάχαρη.
  • Συγκεντρώστε όλα τα υλικά σας στον πάγκο.
  • Τρίψτε τα αμύγδαλα όσο χοντρά ή ψιλά προτιμάτε. Αν τα ψιλοκόψετε περισσότερο στο μούλτι, τα γλυκά θα γίνουν πιο μαλακά.
  • Αφού το σιρόπι κρυώσει, προσθέστε μέσα ένα-ένα όλα τα υλικά.
  • Ξεκινήστε με το κακάο, την κανέλα, το γαρύφαλλο και το ξύσμα πορτοκαλιού. Στη συνέχεια προσθέστε τη φρυγανιά, το λικέρ και τα αμύγδαλα.
  • Ανακατέψτε καλά, μέχρι να έχετε ένα μείγμα που να πλάθεται εύκολα, και αφήστε το λίγο να κρυώσει. Αν το μείγμα δεν είναι αρκετά σφιχτό, μπορεί να χρειαστεί να προσθέσετε λίγη ακόμη τριμμένη φρυγανιά.
  • Πάρτε μικρές ποσότητες από το μείγμα και πλάστε μπαλάκια στο μέγεθος ενός μεγάλου καρυδιού. Στη συνέχεια, κυλήστε τα μέσα στην άχνη ζάχαρη ή, αν θέλετε, στην τρούφα, την καρύδα ή το κακάο.
  • Εναλλακτικά, μπορείτε να απλώσετε το μείγμα πάνω σε λαδόκολλα και, αφού σταθεροποιηθεί, να το κόψετε με κουπάτ στο σχήμα που θέλετε.

Πηγή: @Anastasia911 / Cookpad

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Τελευταία τροποποίηση στις 08/10/2026 - 02:39
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