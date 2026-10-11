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Dragon fruit: Ο πιο εύκολος τρόπος να το καθαρίσετε και να το φάτε

Ευ Ζην
Dragon fruit: Ο πιο εύκολος τρόπος να το καθαρίσετε και να το φάτε
Pixabay
Newsroom
Κυριακή, 11/10/2026 - 08:15
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Τα dragon fruits μπορείτε να τα βρείτε σε καταστήματα με φρούτα και λαχανικά.

Αν και παλαιότερα, δεν ήταν τόσο συνηθισμένο να βρει κάποιος dragon fruit στο μανάβικο της γειτονιάς του, πλέον είναι ένα φρούτο που υπάρχει σε πολλά καταστήματα τροφίμων στην ελληνική αγορά.

Τι είναι το dragon fruit

«Αν και είναι σαρκώδες και βαρύ —ζυγίζοντας έως και 450 γραμμάρια το καθένα— το dragon fruit θεωρείται είδος μούρου. Ενισχύοντας τον μυστηριώδη χαρακτήρα του, το φρούτο αναπτύσσεται στις άκρες των κλαδιών αναρριχώμενων κάκτων που ανθίζουν τη νύχτα και κατατάσσεται στα γένη Hylocereus και Selenicereus», τονίζει το marthastewart.com.

Με αγκαθωτή όψη και παχύ, δερματώδη φλοιό, το dragon fruit πήρε το όνομά του από τα μυθικά πλάσματα που βγάζουν φωτιά από το στόμα και πρωταγωνιστούν σε αρχαίους θρύλους. «Η γεύση του dragon fruit θυμίζει συνδυασμό αχλαδιού και ακτινιδίου, με μικρές διαφοροποιήσεις ανάλογα με την ποικιλία», εξηγεί η Desiree Pardo Morales, ιδρύτρια και πρόεδρος της εταιρείας Tropical Fruit Box, η οποία εδρεύει στο Μαϊάμι και δραστηριοποιείται στο εμπόριο φρούτων.

Το dragon fruit, το οποίο είναι ιθαγενές στις τροπικές και υποτροπικές περιοχές της Κεντρικής και Νότιας Αμερικής καθώς και του Μεξικού, καλλιεργείται πλέον και στις ΗΠΑ (Καλιφόρνια, Φλόριντα, Χαβάη), καθώς και στη Νοτιοανατολική Ασία (μεταξύ άλλων στο Βιετνάμ, την Κίνα και την Ινδονησία) και τη Μέση Ανατολή αλλά και σε πολλές ακόμα περιοχές.

Ποικιλίες Dragon Fruit

- Λευκό dragon fruit: «Η ποικιλία με τη ροζ-φούξια φλούδα και τη λευκή σάρκα είναι η πιο διαδεδομένη και αποκαλείται λευκός δράκος», αναφέρει η Morales. Όπως συμβαίνει με όλες τις ποικιλίες, η σάρκα του περιέχει διάσπαρτα μικροσκοπικά, βρώσιμα μαύρα σποράκια. Είναι λιγότερο γλυκό από τις άλλες ποικιλίες και είναι επίσης γνωστό ως pitaya ή pitahaya (η λέξη pita σημαίνει «αγκαθωτό» στα λατινικά).

- Κίτρινο dragon fruit: Αυτό το είδος διαθέτει επίσης λευκή σάρκα, αλλά έχει κίτρινο εξωτερικό περίβλημα και μια μυτερή προεξοχή στην κορυφή. Είναι το πιο γλυκό και το μικρότερο σε μέγεθος από όλα.

- Μωβ dragon fruit: Η σάρκα αυτής της ποικιλίας έχει χρώμα που τείνει προς το μωβ-ματζέντα, ενώ η φλούδα της είναι φούξια. Πρόκειται για μια κάπως σπάνια ποικιλία, η οποία είναι πιο δύσκολο να βρεθεί στις ΗΠΑ.

- Κόκκινο dragon fruit: Η φλούδα αυτής της ποικιλίας κυμαίνεται από έντονο ροζ έως κόκκινο χρώμα και φέρει μικρότερα λέπια, ενώ η σάρκα της έχει έντονο κόκκινο χρώμα και ελαφρώς πιο όξινη γεύση.

Πώς να φάτε το dragon fruit

Υπάρχουν δύο βασικοί τρόποι:

- Με κουτάλι: Αν σκοπεύετε να απολαύσετε το φρούτο σκέτο, η Morales προτείνει να το κόψετε στη μέση κατά μήκος και απλώς να αφαιρέσετε τη σάρκα με ένα κουτάλι. «Φροντίστε να φτάσετε μέχρι τη φλούδα και να κάνετε κυκλικές κινήσεις για να ξεκολλήσετε τη σάρκα», λέει η ίδια. «Είναι ένας εξαιρετικός τρόπος για να απολαύσετε αυτό το νόστιμο και θρεπτικό φρούτο, εύκολα και γρήγορα, ακόμα και αν είστε στο δρόμο», προσθέτει.

- Κόψτε το σε φέτες: Κόψτε το κατά μήκος και αφαιρέστε τη φλούδα. Στη συνέχεια, τεμαχίστε το σε κύβους ή φέτες.

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Τελευταία τροποποίηση στις 11/10/2026 - 03:41
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