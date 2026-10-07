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Κάπνισμα: Είναι λιγότερο βλαβερό για την υγεία αν δεν «κατεβάζετε» τον καπνό;

Ευ Ζην
Κάπνισμα: Είναι λιγότερο βλαβερό για την υγεία αν δεν «κατεβάζετε» τον καπνό;
Dominik Kempf / Unsplash
Newsroom
Τετάρτη, 07/10/2026 - 14:13
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Πώς επηρεάζεται η υγεία σας εάν καπνίζετε ένα τσιγάρο αλλά δεν εισπνέετε βαθιά τον καπνό.

Ορισμένοι καπνιστές επιλέγουν να μην «κατεβάζουν» τον καπνό στους πνεύμονες, πιστεύοντας ότι με αυτόν τον τρόπο μειώνουν τις βλαβερές συνέπειες του τσιγάρου ή του πούρου. Είναι όμως πράγματι λιγότερο επικίνδυνο για την υγεία;

Κάπνισμα με και χωρίς εισπνοή: Ποια είναι η διαφορά;

Όταν καπνίζετε και «κατεβάζετε» τον καπνό, η νικοτίνη και άλλες ουσίες που περιέχονται στο τσιγάρο φτάνουν βαθιά στους πνεύμονες και απορροφώνται γρήγορα από τον οργανισμό.

Όταν, αντίθετα, κρατάτε τον καπνό στο στόμα και στη συνέχεια τον εκπνέετε χωρίς να τον εισπνεύσετε βαθιά, μπορεί να μειώνεται η ποσότητα ορισμένων ουσιών που φτάνει στους πνεύμονες. Ωστόσο, οι βλαβερές ουσίες που περιέχονται στον καπνό εξακολουθούν να έρχονται σε επαφή με τη στοματική κοιλότητα και το ανώτερο αναπνευστικό σύστημα, επομένως οι κίνδυνοι για την υγεία δεν εξαφανίζονται.

Είναι πραγματικά λιγότερο επικίνδυνο;

Ο καπνός του τσιγάρου περιέχει περισσότερες από 7.000 χημικές ουσίες, ορισμένες από τις οποίες είναι καρκινογόνες. Ακόμη και αν δεν τον εισπνέετε βαθιά, ο καπνός μπορεί να προκαλέσει βλάβες στους βλεννογόνους του στόματος, της μύτης και του λαιμού.

Μελέτες δείχνουν ότι ακόμη και όταν δεν «κατεβάζετε» τον καπνό, οι ιστοί του στόματος και το αναπνευστικό σύστημα εξακολουθούν να εκτίθενται σε τοξικές και καρκινογόνες ουσίες, γεγονός που αυξάνει τον κίνδυνο καρκίνου του στόματος και του λαιμού. Η τακτική έκθεση στον καπνό μπορεί επίσης να συμβάλει στην εμφάνιση αναπνευστικών και καρδιαγγειακών παθήσεων.

Ειδικότερα, το National Cancer Institute αναφέρει ότι ακόμη και όταν ο καπνός δεν εισπνέεται, τα χείλη, το στόμα, η γλώσσα, ο λαιμός και ο λάρυγγας εκτίθενται άμεσα σε τοξικές και καρκινογόνες ουσίες. Παράλληλα, ουσίες του καπνού που αναμειγνύονται με το σάλιο μπορούν να φτάσουν στον οισοφάγο.

Επιπλέον, συστηματική ανασκόπηση 22 μελετών έδειξε ότι ακόμη και όσοι κάπνιζαν αποκλειστικά πούρα και ανέφεραν ότι δεν εισέπνεαν τον καπνό είχαν σημαντικά αυξημένο κίνδυνο θανάτου από καρκίνο της στοματικής κοιλότητας, του οισοφάγου και του λάρυγγα. Η ίδια ανασκόπηση βρήκε επίσης σαφή σχέση μεταξύ μεγαλύτερου βαθμού εισπνοής και υψηλότερου κινδύνου, ιδίως για καρκίνο του πνεύμονα.

Τέλος, το CDC επισημαίνει ότι υπάρχουν ενδείξεις ότι άνθρωποι που δηλώνουν πως δεν εισπνέουν μπορεί στην πραγματικότητα να εισπνέουν κάποια ποσότητα καπνού χωρίς να το αντιλαμβάνονται.

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