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Κρυολόγημα: Μήπως το φύσημα της μύτης επιδεινώνει τα συμπτώματα;

Ευ Ζην
Κρυολόγημα: Μήπως το φύσημα της μύτης επιδεινώνει τα συμπτώματα;
Pixabay
Newsroom
Παρασκευή, 06/11/2026 - 11:16

Ποιος είναι ο σωστός τρόπος να καθαρίσουμε τη μύτη μας από το κρυολόγημα.

Την επόμενη φορά που θα φυσήξετε τη μύτη σας με δύναμη ίσως θα πρέπει να το σκεφτείτε καλύτερα. Το φύσημα της μύτης είναι ωφέλιμο, αρκεί να γίνεται σωστά. Το έντονο φύσημα μπορεί, στην πραγματικότητα, να επιδεινώσει τα συμπτώματα του κρυολογήματος.

Όταν αρρωσταίνουμε η μύτη δημιουργεί πιο παχύρρευστη βλέννα ώστε να παγιδεύει τους ιούς. Το φύσημα της μύτης απομακρύνει αυτή την παχύρρευστη βλέννα, προσφέροντάς μας ανακούφιση, δήλωσε στο CNN ο Ωτορινολαρυγγολόγος Δρ. Peter Filip από το Ιατρικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Rush στο Σικάγο.

Το φύσημα της μύτης «προσφέρει προσωρινή ανακούφιση, αλλά υπάρχουν πιο αποτελεσματικοί τρόποι για να απομακρύνετε τη βλέννα», ανέφερε ο Filip. Οι ωτορινολαρυγγολόγοι (ΩΡΛ) συνιστούν να αφήσετε εντελώς τα χαρτομάντιλα και να προμηθευτείτε ένα σπρέι με αλατούχο διάλυμα. Κι αν θέλετε οπωσδήποτε να φυσήξετε τη μύτη σας, σκεφτείτε τον τρόπο με τον οποίο θα το κάνετε.

Τι συμβαίνει όταν φυσάτε τη μύτη σας πολύ δυνατά

Σύμφωνα με τον Filip, το υπερβολικό φύσημα της μύτης μπορεί να προκαλέσει πίεση προς τα πίσω, στα υγρά που αποστραγγίζονται από τους κόλπους (ιγμόρεια). Αυτό σημαίνει ότι, όταν φυσάτε τη μύτη σας πολύ συχνά, ωθείτε τη βλέννα πίσω μέσα στους κόλπους.

Θα μπορούσε να προκαλέσει πόνο στο αυτί

Ο Δρ. Kanwar Kelley, Ωτορινολαρυγγολόγος στην Καλιφόρνια και συνιδρυτής της Side Health, ανέφερε ότι το υγρό από τα ιγμόρεια μπορεί να μετακινηθεί μέσω της στενής ευσταχιανής σάλπιγγας. Μια απότομη αύξηση της πίεσης και η είσοδος υγρού στο μέσο ους ενδέχεται να προκαλέσουν ρήξη του τυμπάνου, επιτρέποντας σε βακτήρια και ιούς να εισέλθουν στο αυτί και να προκαλέσουν ωτίτιδα.

Ρινορραγία

Το έντονο φύσημα της μύτης μπορεί επίσης να προκαλέσει βλάβη στα αιμοφόρα αγγεία και να οδηγήσει σε ρινορραγία, τόνισε ο Filip. Όταν οι βλεννογόνοι είναι φλεγμονώδεις ή ξηροί, τα αιμοφόρα αγγεία μένουν εκτεθειμένα. Αν και υπάρχουν αιμοφόρα αγγεία σε όλη την περιοχή της μύτης, εκείνα που βρίσκονται στο μπροστινό τμήμα της μπορούν εύκολα να σπάσουν λόγω της πίεσης που ασκείται κατά το φύσημα.

«Το υπερβολικό φύσημα της μύτης πολλές φορές την ημέρα μπορεί να προκαλέσει περαιτέρω ερεθισμό στο εσωτερικό της, γεγονός που οδηγεί σε εντονότερο πρήξιμο του ρινικού βλεννογόνου, ακόμα και σε ρινορραγίες», ανέφερε ο Filip. Πρόσθεσε ότι η χρήση «σκληρών» χαρτομάντιλων, καθώς και το συνεχές σκάλισμα της μύτης, αυξάνουν επίσης τις πιθανότητες εκδήλωσης ρινορραγίας.

Ποιος είναι ο σωστός τρόπος για να φυσήξετε τη μύτη σας

Οι άνθρωποι θα πρέπει να επιλέγουν να φυσούν τη μύτη τους απαλά κάθε φορά, ώστε να αποφεύγουν τις αρνητικές συνέπειες, δήλωσε ο Kelley. Ο ίδιος συμβουλεύει να τοποθετούμε το δάχτυλο στο ρουθούνι που βρίσκεται στην αντίθετη πλευρά από αυτήν που φυσάμε. Κλείστε το ρουθούνι, ώστε να εμποδίσετε τη διαφυγή αέρα από την άλλη πλευρά. Στη συνέχεια, φυσήξτε απαλά, ώστε ο αέρας και η βλέννα να αποβληθούν από την πλευρά που προσπαθείτε να καθαρίσετε.

Ο Kelley συνιστά επίσης τη χρήση πιο μαλακών και ενυδατικών χαρτομάντιλων, για να αποφευχθεί ο ερεθισμός στο εξωτερικό μέρος της μύτης. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να αναζητάτε χαρτομάντιλα που περιέχουν συστατικά για την ενυδάτωση και την καταπράυνση του δέρματος, όπως η αλόη και η μενθόλη.

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Τελευταία τροποποίηση στις 06/11/2026 - 11:24

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