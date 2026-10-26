Είναι αλήθεια ότι οι άνδρες περνούν πιο βαριά τη γρίπη; Γιατρός απαντά

Καθώς η θερμοκρασία πέφτει το φθινόπωρο και τον χειμώνα, πολλοί άνδρες καταλήγουν στο κρεβάτι για μέρες, την ώρα που οι σύντροφοί τους έχουν ξεπεράσει την ίδια ίωση μέσα πολύ πιο σύντομα και χωρίς να παραπονιούνται εξίσου για τα συμπτώματα. Το φαινόμενο αυτό, μάλιστα, είναι τόσο συχνό που έχει αποκτήσει και τη δική του ονομασία: ανδρική γρίπη. Πρόκειται για έναν ανεπίσημο όρο και όχι μια αναγνωρισμένη ιατρική διάγνωση, εντούτοις τα τελευταία χρόνια έχει γίνει ιδιαίτερα δημοφιλής στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Υπάρχει, όμως, πραγματικά η «ανδρική γρίπη»; Ο Jeff Foster, γενικός γιατρός του βρετανικού Εθνικού Συστήματος Υγείας (NHS), με ειδίκευση στην ανδρική υγεία και τη θεραπεία υποκατάστασης τεστοστερόνης, εξηγεί τι ισχύει.

Σύμφωνα με τον ίδιο, επιστημονικά στοιχεία δείχνουν ότι οι άνδρες ενδέχεται να εμφανίζουν πιο έντονα συμπτώματα και να χρειάζονται περισσότερο χρόνο για να αναρρώσουν από λοιμώξεις του αναπνευστικού σε σύγκριση με τις γυναίκες. Μια πιθανή εξήγηση είναι ότι το ανοσοποιητικό τους σύστημα αντιδρά λιγότερο αποτελεσματικά, κάτι που σχετίζεται με τα χαμηλότερα επίπεδα οιστρογόνων.

Η αλήθεια για την ανδρική γρίπη

«Η αλήθεια για την ανδρική γρίπη; Δεν είναι εντελώς μύθος. Έρευνα που δημοσιεύτηκε στο British Medical Journal έδειξε ότι οι άνδρες ενδέχεται να εμφανίζουν πιο σοβαρά συμπτώματα όταν προσβάλλονται από ιούς του αναπνευστικού, σε σύγκριση με τις γυναίκες. Αυτό οφείλεται εν μέρει στις διαφορές στον τρόπο με τον οποίο αντιδρά το ανοσοποιητικό σύστημα.

»Στις γυναίκες, το ανοσοποιητικό σύστημα τείνει να αντιδρά πιο γρήγορα και πιο έντονα στα πρώτα στάδια μιας ιογενούς λοίμωξης, γεγονός που μπορεί να βοηθά τον οργανισμό να καταπολεμήσει ταχύτερα τον ιό. Στους άνδρες, η αντίδραση φαίνεται να είναι διαφορετική, με αποτέλεσμα τα συμπτώματα να μπορεί να είναι πιο έντονα και να διαρκούν περισσότερο. Το κατά πόσο αυτό εξηγεί πλήρως τον μύθο της ανδρικής γρίπης παραμένει αμφιλεγόμενο, ωστόσο φαίνεται ότι υπάρχει κάποια βιολογική βάση».

Ο ίδιος συνέχισε: «Πάντως, οι διαφορές από άνθρωπο σε άνθρωπο είναι εξίσου σημαντικές με το φύλο. Η ηλικία, η γενική κατάσταση της υγείας σας, η ποιότητα του ύπνου, το στρες, ακόμη και το μικροβίωμα του εντέρου σας επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο το ανοσοποιητικό σας σύστημα αντιμετωπίζει έναν ιό. Δύο άνθρωποι μπορεί να κολλήσουν τον ίδιο ιό και να περάσουν την ασθένεια με εντελώς διαφορετικό τρόπο. Αυτό δεν είναι θέμα αδυναμίας, αλλά βιολογίας».

Σύμφωνα με έρευνα που δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό The BMJ, τα οιστρογόνα ενισχύουν με φυσικό τρόπο το ανοσοποιητικό σύστημα, βοηθώντας τα κύτταρα των γυναικών να περιορίζουν τον πολλαπλασιασμό των ιών. Αντίθετα, η τεστοστερόνη μπορεί να καταστέλλει τη λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος, μειώνοντας την αρχική παραγωγή αντισωμάτων στους άνδρες.

Τα στοιχεία αυτά ενισχύονται και από δεδομένα που δείχνουν ότι οι ενήλικοι άνδρες νοσηλεύονται συχνότερα λόγω γρίπης και χρειάζονται περισσότερο χρόνο για να αναρρώσουν από λοιμώξεις των παραρρίνιων κόλπων.

Πώς να ξεχωρίσετε το κρυολόγημα από τη γρίπη

Είναι επίσης σημαντικό να μπορείτε να καταλάβετε αν έχετε ένα απλό κρυολόγημα, γρίπη ή κάποια πιο σοβαρή ασθένεια.

Ο Foster ανέφερε: «Το κοινό κρυολόγημα και η γρίπη προκαλούνται από εντελώς διαφορετικούς ιούς και είναι σημαντικό να γνωρίζετε τη διαφορά. Τα συμπτώματα του κρυολογήματος συνήθως εμφανίζονται σταδιακά. Μπορεί να ξεκινήσουν με πονόλαιμο και στη συνέχεια να εμφανιστούν μπούκωμα, καταρροή και ήπια κόπωση.

»Η γρίπη είναι διαφορετική. Τα συμπτώματα εμφανίζονται απότομα, συχνά μέσα σε λίγες ώρες, και περιλαμβάνουν υψηλό πυρετό, έντονους μυϊκούς πόνους, μεγάλη εξάντληση και ξηρό βήχα. Αν το πρωί αισθάνεστε μια χαρά και μέχρι το μεσημέρι δεν μπορείτε να σηκωθείτε από το κρεβάτι, είναι πιθανότερο να έχετε γρίπη».

Τα συμπτώματα που δεν πρέπει ποτέ να αγνοήσετε, σύμφωνα με τον γιατρό

Πόνος ή σφίξιμο στο στήθος: Ο πόνος στο στήθος δεν είναι φυσιολογικό σύμπτωμα ενός κρυολογήματος ή της γρίπης. Αν αισθάνεστε επίμονο πόνο ή πίεση στο στήθος, χρειάζεται να αναζητήσετε ιατρική βοήθεια.

Δυσκολία στην αναπνοή: Ένα κρυολόγημα μπορεί να προκαλέσει μπούκωμα, το οποίο δυσκολεύει την αναπνοή. Ωστόσο, αν έχετε έντονη δύσπνοια, λαχανιάζετε ή δεν μπορείτε να ολοκληρώσετε μια πρόταση χωρίς να σταματήσετε για να πάρετε ανάσα, θα πρέπει να απευθυνθείτε σε γιατρό.

Πυρετός πάνω από 39,5°C: Αν ο πυρετός ανεβαίνει σε πολύ υψηλά επίπεδα και δεν υποχωρεί με τα φάρμακα, αυτό μπορεί να αποτελεί λόγο ανησυχίας.

Σύγχυση: Η σύγχυση και ο αποπροσανατολισμός μπορεί να οφείλονται στην αφυδάτωση, τη φλεγμονή ή τον υψηλό πυρετό. Αν παρουσιάζετε επίμονη σύγχυση ή δυσκολεύεστε να ξυπνήσετε, πρόκειται για προειδοποιητικό σημάδι ότι χρειάζεστε ιατρική βοήθεια.

Συμπτώματα που υποχωρούν και μετά επιδεινώνονται ξαφνικά: Αν αρχίσετε να αισθάνεστε καλύτερα, αλλά στη συνέχεια τα συμπτώματά σας επιστρέψουν και γίνουν πιο έντονα, αυτό μπορεί να σημαίνει ότι η κατάσταση της υγείας σας επιδεινώνεται.

Ο Foster πρόσθεσε: «Όλα τα παραπάνω συμπτώματα χρειάζονται ιατρική αξιολόγηση και όχι άλλη μια ημέρα στο κρεβάτι».

Για όσους ταλαιπωρούνται από ιώσεις κατά τους χειμερινούς μήνες, ο Foster συνέστησε: «Για τους περισσότερους ανθρώπους, η καλύτερη αντιμετώπιση είναι η ξεκούραση, η κατανάλωση αρκετών υγρών και η λήψη παρακεταμόλης ή ιβουπροφαίνης για την ανακούφιση από τον πυρετό και τα υπόλοιπα συμπτώματα».

«Μείνετε στο σπίτι, αν μπορείτε. Οι ιώσεις εξαπλώνονται γρήγορα το φθινόπωρο και τον χειμώνα. Το καλύτερο που μπορείτε να κάνετε για να προστατεύσετε τους γύρω σας είναι να μην τους κολλήσετε. Μπορεί να υπάρχει μια δόση υπερβολής στην ανδρική γρίπη, αλλά ο ιός που προκαλεί τα συμπτώματα είναι πέρα για πέρα πραγματικός», κατέληξε ο γιατρός.