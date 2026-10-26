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Καρκίνος προστάτη: Ελπιδοφόρα τα αποτελέσματα πειραματικού φαρμάκου της J&J

Φάρμακο
Καρκίνος προστάτη: Ελπιδοφόρα τα αποτελέσματα πειραματικού φαρμάκου της J&amp;J
pixabay
Μαρία Γκουρτσιλίδου
Δευτέρα, 26/10/2026 - 13:13

Το νέο φάρμακο της J&J συρρίκνωσε τους όγκους σε ασθενείς με καρκίνο του προστάτη.

Ελπιδοφόρα είναι τα αποτελέσματα πειραματικού φαρμάκου της Johnson & Johnson. Πιο συγκεκριμένα, στο πλαίσιο κλινικής δοκιμής αρχικού σταδίου, η Johnson & Johnson ανακοίνωσε ότι το πειραματικό της φάρμακο για τον καρκίνο του προστάτη - το οποίο χορηγείται από του στόματος μία φορά την ημέρα - οδήγησε στην εξαφάνιση ή τη συρρίκνωση όγκων ασθενών. Η J&J απέκτησε πρόσβαση στο εν λόγω φάρμακο μέσω της συμφωνίας εξαγοράς της Halda Therapeutics, ύψους 3,05 δισεκατομμυρίων δολαρίων, η οποία πραγματοποιήθηκε πέρυσι, σύμφωνα με το Reuters.

Η εταιρεία αξιολόγησε το JNJ-6143 σε ασθενείς με προχωρημένο καρκίνο του προστάτη, οι οποίοι είχαν λάβει πολλαπλές θεραπείες. «Η καινοτόμος προσέγγισή του εξοντώνει επιλεκτικά τα καρκινικά κύτταρα, παρεμβαίνοντας σε μια πρωτεΐνη που αυτά χρειάζονται για να επιβιώσουν», όπως γράφει το Reuters.

Στη μελέτη, το 77% των 31 ασθενών που ήταν αξιολογήσιμοι και έλαβαν τη δόση των 50 milligram παρουσίασαν μείωση των επιπέδων του PSA - ενός δείκτη στο αίμα που χρησιμοποιείται για την παρακολούθηση του καρκίνου του προστάτη - κατά τουλάχιστον 50%. Στο 48% των ασθενών, τα επίπεδα του PSA μειώθηκαν κατά τουλάχιστον 90%.

«Μεταξύ των ασθενών των οποίων οι όγκοι μπορούσαν να μετρηθούν μέσω απεικονιστικών εξετάσεων, το 75% εμφάνισε επιβεβαιωμένη πλήρη ή μερική ανταπόκριση», τονίζει το Reuters. «Το JNJ-6143 θα μπορούσε να αλλάξει τα δεδομένα στη θεραπεία του καρκίνου του προστάτη, καθώς και τις προοπτικές του ογκολογικού τομέα της J&J», δήλωσε ο David Risinger, αναλυτής της Leerink Partners.

«Προσθέτει έναν νέο μηχανισμό δράσης στο χαρτοφυλάκιο της J&J για τον καρκίνο του προστάτη», ανέφερε από την πλευρά του, εκπρόσωπος της Johnson & Johnson. Οι συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες περιλάμβαναν ναυτία, καθώς και αυξημένα επίπεδα χοληστερόλης και τριγλυκεριδίων. Ένας ασθενής διέκοψε τη θεραπεία λόγω ανεπιθύμητων ενεργειών. Τα δεδομένα παρουσιάστηκαν στο συνέδριο της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Ιατρικής Ογκολογίας (ESMO).

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Τελευταία τροποποίηση στις 26/10/2026 - 13:41

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