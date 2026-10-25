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Μπανάνες: Γιατί πρέπει να τις πλένουμε πριν τις ξεφλουδίσουμε

Ευ Ζην
Μπανάνες: Γιατί πρέπει να τις πλένουμε πριν τις ξεφλουδίσουμε
Pixabay
Μαρία Γκουρτσιλίδου
Κυριακή, 25/10/2026 - 06:45

Μπορεί να μην τρώμε την φλούδα της μπανάνας, όμως αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να τις πλένουμε όταν τις αγοράζουμε.

Οι μπανάνες είναι πλούσιες σε θρεπτικά συστατικά. Περιέχουν μεταξύ άλλων, φυτικές ίνες και κάλιο. Κάθε φορά που πρόκειται να καταναλώσουμε μία μπανάνα, το τελευταίο πράγμα που σκεφτόμαστε είναι να πλύνουμε τη φλούδα. Ίσως, οι περισσότεροι θεωρούμε ότι δεν είναι απαραίτητο μιας και δεν τρώμε το εξωτερικό μέρος. Ωστόσο, το EatingWell προειδοποιεί ότι «οτιδήποτε βρίσκεται στην εξωτερική επιφάνεια της μπανάνας μπορεί να καταλήξει στα δάχτυλά μας, στον πάγκο της κουζίνας ή στα υπόλοιπα φρούτα», καθιστώντας σαφές ότι το πλύσιμο είναι απαραίτητο.

«Και μόνο η διαδικασία διακίνησης των μπανανών, από τη συγκομιδή μέχρι τη λιανική πώληση, μπορεί να οδηγήσει στη συσσώρευση μιας ποικιλίας μικροοργανισμών», αναφέρει στο EatingWell η διατροφολόγος Helen Ohw Kim. Η ίδια προσθέτει ότι στη φλούδα μπορούν να επικαθίσουν περιττώματα ζώων και άλλοι περιβαλλοντικοί ρύποι, καθώς και μικρόβια από κάθε άτομο που αγγίζει το φρούτο. Εκτός από τα παραπάνω, «υπάρχει πολύ υψηλός κίνδυνος μεταφοράς βακτηρίων και άλλων επιβλαβών μολυσματικών παραγόντων από τα καρότσια των σούπερ μάρκετ, τον ιμάντα στο ταμείο, τα χέρια άλλων πελατών και, κυρίως, από τις επαναχρησιμοποιούμενες τσάντες», επισημαίνει η διαιτολόγος Leah Murnane.

Επιπλέον, το EatingWell σημειώνει ότι ερευνητές που έλαβαν δείγματα από σούπερ μάρκετ στην Πορτογαλία και την Ισπανία διαπίστωσαν ότι το τμήμα των οπωροκηπευτικών ήταν το πιο επιβαρυμένο σημείο, τόσο με βακτήρια όσο και με μύκητες.

Σύμφωνα με την Kim, κάτι που πολλοί καταναλωτές μπορεί να μην σκέφτονται είναι ότι «το εξωτερικό στρώμα της μπανάνας έρχεται σε επαφή με το έδαφος και γεωργικά χημικά, όπως εντομοκτόνα και φυτοφάρμακα, ενώ μπορεί να φέρει επιβλαβείς μικροοργανισμούς». Η φλούδα της μπανάνας απορροφά μεγάλο μέρος αυτών των χημικών ουσιών. Σε μια μελέτη πεδίου που αφορούσε ένα μυκητοκτόνο το οποίο χρησιμοποιείται συχνά στις καλλιέργειες μπανάνας, διαπιστώθηκε ότι το 65% έως 97% των υπολειμμάτων παρέμενε στη φλούδα. Οι ερευνητές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι ο κίνδυνος κατά την κατανάλωση της ίδιας της μπανάνας είναι χαμηλός.

Πώς πλένουμε τις μπανάνες

Ξεκινήστε από το πλύσιμο των χεριών σας. Ο Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) συνιστά πλύσιμο για 20 δευτερόλεπτα με ζεστό νερό και σαπούνι. Στη συνέχεια, δώστε λίγη προσοχή στην μπανάνα πριν την ξεφλουδίσετε. «Οι φλούδες της μπανάνας πρέπει να πλένονται κάτω από τρεχούμενο νερό, με ελαφρύ τρίψιμο, ώστε να απομακρυνθούν οι επιφανειακοί ρύποι και τα μικρόβια», σύμφωνα με την Murnane.

Μη χρησιμοποιείτε υγρό πιάτων ή ειδικά εμπορικά καθαριστικά για φρούτα και λαχανικά. Σύμφωνα με τον FDA, το απλό νερό αρκεί. Στεγνώστε την μπανάνα με μια καθαρή πετσέτα ή χαρτί κουζίνας —κάτι που βοηθά στην απομάκρυνση περισσότερων βακτηρίων— και μετά ξεφλουδίστε την. «Το ξέβγαλμα ή το απαλό τρίψιμο των φρούτων όταν φτάνετε στο σπίτι αποτελεί μια καλή και υγιεινή συνήθεια», καταλήγει η Kim.

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Τελευταία τροποποίηση στις 25/10/2026 - 00:30

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