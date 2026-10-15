Υγιεινοί λουκουμάδες με μπανάνα - Απολαυστική συνταγή

Οι λουκουμάδες είναι ένα επιδόρπιο, που αρέσει τόσο σε μικρούς όσο και σε μεγάλους. Ωστόσο, επειδή δεν είναι μία από τις πιο υγιεινές λιχουδιές, που θα μπορούσε να απολαύσει κάποιος, καλό είναι να μην τους καταναλώνουμε συχνά. Με τη συνταγή που σας προτείνουμε μπορείτε να απολαύσετε τους αγαπημένους σας λουκουμάδες χωρίς τύψεις. Όμως, μην ξεχνάτε να κρατάτε πάντα ένα μέτρο στη διατροφή σας.

Τι θα χρειαστείτε για τους λουκουμάδες με μπανάνα

- 125 γραμμάρια αλεύρι

- 8 γραμμάρια μπέικιν πάουντερ

- 75 γραμμάρια ζάχαρη, κρυσταλλική

- 5 γραμμάρια ξύσμα λεμονιού

- 2 γραμμάρια αλάτι

- 40 γραμμάρια ινδοκάρυδο

- 2 γραμμάρια κανέλα σε σκόνη

- 600 γραμμάρια μπανάνες, ώριμες

- ηλιέλαιο, για το τηγάνισμα

- παγωτό βανίλια

- ζάχαρη, κρυσταλλική, για το σερβίρισμα

Εκτέλεση

Στο πολυμηχάνημα αλέθουμε τις μπανάνες μέχρι να γίνουν πουρές. Σε ένα μπολ ρίχνουμε τον πουρέ από τις μπανάνες και προσθέτουμε ζάχαρη, κανέλα, νιφάδες καρύδας, μπέικιν πάουντερ, αλεύρι, λίγο αλάτι και τα ενσωματώνουμε.

Σκεπάζουμε με μια μεμβράνη και βάζουμε στο ψυγείο για 15 λεπτά για να σφίξει λιγάκι. Ζεσταίνουμε μια κατσαρόλα σε δυνατή φωτιά και ρίχνουμε τόσο ηλιέλαιο, ώστε μόλις προσθέσουμε τους λουκουμάδες το λάδι να τους καλύπτει. Το λάδι θα πρέπει να είναι περίπου στους 170 βαθμούς.

Τηγανίζουμε τους λουκουμάδες μέχρι να πάρουν ωραίο και έντονο χρώμα και να κάνουν κρούστα. Για να υπολογίσουμε πόση ζύμη θα χρησιμοποιήσουμε για κάθε λουκουμά, παίρνουμε ένα μικρό κουτάλι για οδηγό. Μόλις οι λουκουμάδες είναι έτοιμοι, αποσύρουμε και στεγνώνουμε σε απορροφητικό χαρτί. Πασπαλίζουμε τους λουκουμάδες με ζάχαρη κρυσταλλική και σερβίρουμε με το παγωτό βανίλια. Η συνταγή είναι του σεφ Γιάννη Λουκάκου.

Η μπανάνα προσδίδει μία ιδιαίτερη γεύση και άρωμα στους λουκουμάδες. Αντί για μπανάνα, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και άλλα φρούτα, όπως για παράδειγμα μήλο ή αχλάδι. Ωστόσο, θεωρούμε ότι το καλύτερο αποτέλεσμα επιτυγχάνεται με τη μπανάνα. Η μπανάνα είναι πιο συμπαγές φρούτο, χωρίς περιττά υγρά, ενώ τα μήλα και τα αχλάδια έχουν περισσότερα υγρά, τα οποία θα βγουν κατά το μαγείρεμα και μπορεί να χαλάσουν την υφή των λουκουμάδων. Εκτός, αυτού η μπανάνα αποτελεί μία πιο ασφαλή επιλογή γιατί αρέσει στους περισσότερους, ενώ κάποιο άλλο φρούτο μπορεί να μην έχει την καθολική αποδοχή των καλεσμένων ή των παιδιών σας.