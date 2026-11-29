Αν παρακολουθείτε τις έρευνες για την ευεξία και τη μακροζωία, πιθανότατα έχετε παρατηρήσει ότι οι ανθρώπινες σχέσεις βρίσκονται όλο και συχνότερα στο επίκεντρο. Οι άνθρωποι με πλούσια κοινωνική ζωή και δυνατές φιλίες φαίνεται ότι έχουν πολύ καλύτερη υγεία από εκείνους που αισθάνονται απομονωμένοι.

Η σχέση ανάμεσα στην επαφή με τους άλλους και τη μακροζωία είναι τόσο ισχυρή, ώστε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας δημιούργησε ειδική Επιτροπή για την Κοινωνική Σύνδεση, χαρακτηρίζοντας το ζήτημα «παγκόσμια προτεραιότητα για την υγεία».

Ίσως δυσκολεύεστε να πιστέψετε ότι οι σχέσεις σας μπορούν να έχουν τόσο μεγάλη επίδραση στη σωματική σας υγεία, ιδιαίτερα όταν δεν είναι σαφές πώς συμβαίνει αυτό. Ωστόσο, εδώ και δεκαετίες οι επιστήμονες γνωρίζουν όλο και περισσότερα για το «βιοψυχοκοινωνικό» μοντέλο της υγείας, δηλαδή για την αλληλεπίδραση βιολογικών, ψυχολογικών και κοινωνικών παραγόντων. Μελετώντας τις έρευνες για το βιβλίο του «The Laws of Connection», ο David Robson, δημοσιογράφος με εξειδίκευση στα επιστημονικά θέματα, διαπίστωσε ότι οι φιλίες μπορούν να επηρεάσουν τα πάντα, από την άμυνα του οργανισμού μέχρι την πιθανότητα θανάτου από καρδιοπάθεια.

Το συμπέρασμα των ερευνών είναι σαφές: αν θέλετε να ζήσετε πολλά χρόνια και με καλή υγεία, χρειάζεται να δώσετε μεγαλύτερη προτεραιότητα στους ανθρώπους γύρω σας.

Η έρευνα για το θέμα ξεκίνησε στις αρχές της δεκαετίας του 1960. Τότε, ο Lester Breslow, από την Υπηρεσία Δημόσιας Υγείας της Καλιφόρνιας, ανέλαβε ένα φιλόδοξο εγχείρημα: να εντοπίσει τις συνήθειες και τις συμπεριφορές που συνδέονταν με περισσότερα χρόνια ζωής. Συγκέντρωσε σχεδόν 7.000 συμμετέχοντες από την κομητεία Αλαμέντα και, με τη βοήθεια αναλυτικών ερωτηματολογίων, κατέγραψε με μεγάλη λεπτομέρεια τον τρόπο ζωής τους. Στη συνέχεια, παρακολούθησε την υγεία τους τα επόμενα χρόνια.

Μέσα σε μία δεκαετία, η ομάδα του είχε εντοπίσει πολλές από τις συνήθειες που σήμερα θεωρούνται βασικές για την καλή υγεία: να μην καπνίζετε, να πίνετε αλκοόλ με μέτρο, να κοιμάστε επτά έως οκτώ ώρες κάθε βράδυ, να ασκείστε, να αποφεύγετε το τσιμπολόγημα, να διατηρείτε φυσιολογικό βάρος και να τρώτε πρωινό. Για την εποχή, τα ευρήματα ήταν τόσο εντυπωσιακά, ώστε όταν οι συνεργάτες του τού παρουσίασαν τα αποτελέσματα, ο Breslow πίστεψε ότι του έκαναν φάρσα. Σήμερα, οι επτά αυτές συνήθειες, γνωστές ως «Alameda 7», είναι οικείες στους περισσότερους και βρίσκονται στη βάση πολλών συστάσεων δημόσιας υγείας.

Η έρευνα, όμως, δεν σταμάτησε εκεί. Το 1979, δύο συνεργάτες του Breslow, η Lisa Berkman και ο S. Leonard Syme, είχαν εντοπίσει έναν όγδοο παράγοντα που επηρέαζε τη μακροζωία: τις κοινωνικές σχέσεις. Κατά μέσο όρο, όσοι είχαν τους περισσότερους κοινωνικούς δεσμούς αντιμετώπιζαν περίπου τον μισό κίνδυνο θανάτου κατά τη διάρκεια της μελέτης σε σύγκριση με εκείνους που είχαν μικρότερο κοινωνικό κύκλο. Η διαφορά παρέμεινε ακόμη και όταν οι ερευνητές συνυπολόγισαν την κοινωνικοοικονομική κατάσταση, την υγεία των συμμετεχόντων στην αρχή της έρευνας, καθώς και το κάπνισμα, την άσκηση και τη διατροφή τους.

Εξετάζοντας αναλυτικότερα τα στοιχεία, διαπίστωσαν ότι όλα τα είδη σχέσεων είχαν σημασία, αν και ορισμένα φαίνονταν να προσφέρουν μεγαλύτερη προστασία. Οι στενές σχέσεις με τον ή τη σύζυγο και τους καλούς φίλους συνδέονταν με τα μεγαλύτερα οφέλη. Ακόμη, όμως, και οι απλές γνωριμίες στην εκκλησία ή σε μια λέσχη μπόουλινγκ συνδέονταν με μεγαλύτερη διάρκεια ζωής.

Το συμπέρασμα ακουγόταν τόσο τολμηρό, ώστε ίσως γι’ αυτό δεν συμπεριλήφθηκε αρχικά στις συστάσεις δημόσιας υγείας. Οι επιστήμονες είχαν συνηθίσει να αντιμετωπίζουν το σώμα σαν μηχανή, που λειτουργεί σε μεγάλο βαθμό ανεξάρτητα από την ψυχική κατάσταση και το κοινωνικό περιβάλλον. Έκτοτε, όμως, πολλές έρευνες έχουν επιβεβαιώσει ότι οι κοινωνικές σχέσεις και η μοναξιά επηρεάζουν το πόσο ευάλωτοι είστε σε διάφορες ασθένειες.

Από το ανοσοποιητικό μέχρι την καρδιά

Η υποστήριξη από τους ανθρώπους γύρω σας μπορεί, για παράδειγμα, να ενισχύσει την άμυνα του οργανισμού σας απέναντι στις λοιμώξεις. Τη δεκαετία του 1990, ο Sheldon Cohen, από το Πανεπιστήμιο Carnegie Mellon των ΗΠΑ, ζήτησε από 276 συμμετέχοντες να περιγράψουν αναλυτικά τις κοινωνικές τους σχέσεις. Αφού τους εξέτασε για να διαπιστώσει αν είχαν ήδη κάποια λοίμωξη, τους έθεσε σε καραντίνα και τους ζήτησε να εισπνεύσουν σταγονίδια νερού που περιείχαν ρινοϊό, έναν από τους ιούς που προκαλούν το κοινό κρυολόγημα, με συμπτώματα όπως ο βήχας και το φτέρνισμα. Μέσα στις επόμενες πέντε ημέρες, πολλοί εμφάνισαν συμπτώματα. Όσοι, όμως, είχαν περισσότερες και διαφορετικού είδους κοινωνικές σχέσεις ήταν σημαντικά λιγότερο πιθανό να αρρωστήσουν. Μάλιστα, οι συμμετέχοντες με τις λιγότερες κοινωνικές επαφές είχαν τριπλάσιο έως τετραπλάσιο κίνδυνο να εμφανίσουν κρυολόγημα σε σχέση με όσους είχαν ευρύτερο κύκλο συγγενών, φίλων, συναδέλφων και γνωστών.

Βέβαια, σε μια επιστημονική έρευνα πρέπει πάντα να εξετάζεται αν κάποιοι άλλοι παράγοντες εξηγούν τα αποτελέσματα. Θα μπορούσε, για παράδειγμα, οι άνθρωποι που αισθάνονται μόνοι να κινούνται λιγότερο και να έχουν χειρότερη φυσική κατάσταση, επειδή βγαίνουν σπανιότερα με φίλους και συγγενείς. Όπως, όμως, είχαν διαπιστώσει και οι Berkman και Syme, η συσχέτιση παρέμεινε ακόμη και όταν οι ερευνητές έλαβαν υπόψη τους αυτούς τους παράγοντες. Το όφελος, μάλιστα, ήταν πολύ μεγαλύτερο από εκείνο των συμπληρωμάτων βιταμινών, τα οποία αρκετοί παίρνουν για να ενισχύσουν το ανοσοποιητικό τους.

Οι κοινωνικές σχέσεις φαίνεται ότι συνδέονται και με τον κίνδυνο εμφάνισης χρόνιων παθήσεων που αλλάζουν τη ζωή των ασθενών, όπως ο διαβήτης τύπου 2. Στη συγκεκριμένη πάθηση, το πάγκρεας δεν παράγει αρκετή ινσουλίνη και τα κύτταρα δεν ανταποκρίνονται επαρκώς στην ινσουλίνη που κυκλοφορεί στο αίμα. Έτσι, ο οργανισμός δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει αποτελεσματικά τη γλυκόζη για να τροφοδοτήσει τα κύτταρα με ενέργεια. Η παχυσαρκία είναι ένας από τους παράγοντες που συμβάλλουν στην εμφάνιση διαβήτη, φαίνεται όμως ότι ρόλο παίζει και η ποιότητα των σχέσεών σας. Μελέτη σε περίπου 4.000 συμμετέχοντες της Αγγλικής Διαχρονικής Μελέτης για τη Γήρανση διαπίστωσε ότι όσοι είχαν υψηλότερη βαθμολογία στην Κλίμακα Μοναξιάς UCLA ήταν πιθανότερο να εμφανίσουν διαβήτη τύπου 2 μέσα στην επόμενη δεκαετία. Η κλίμακα αυτή είναι ένα ερωτηματολόγιο που αναπτύχθηκε στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας στο Λος Άντζελες και χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση του αισθήματος μοναξιάς. Υπάρχουν, επίσης, ενδείξεις ότι οι άνθρωποι με ισχυρότερους κοινωνικούς δεσμούς διατρέχουν μικρότερο κίνδυνο να εμφανίσουν νόσο Αλτσχάιμερ και άλλες μορφές άνοιας.

Τα πιο ισχυρά στοιχεία, όμως, αφορούν τα καρδιαγγειακά νοσήματα. Μεγάλες μελέτες, που παρακολούθησαν την υγεία δεκάδων χιλιάδων ανθρώπων για πολλά χρόνια, έχουν επανειλημμένα επιβεβαιώσει τη συσχέτιση. Αυτή παρατηρείται τόσο στην εμφάνιση υπέρτασης, η οποία είναι πιθανότερη σε ανθρώπους με ανεπαρκείς κοινωνικές σχέσεις, όσο και σε σοβαρότερα προβλήματα. Η μοναξιά συνδέεται με περίπου 30% μεγαλύτερο κίνδυνο εμφράγματος, στηθάγχης ή εγκεφαλικού.

Για να εκτιμήσει πόσο μεγάλη σημασία έχουν συνολικά οι κοινωνικές σχέσεις για την υγεία, η Julianne Holt-Lunstad, ψυχολόγος στο Πανεπιστήμιο Brigham Young, στο Πρόβο της Γιούτα, συγκέντρωσε τα αποτελέσματα 148 μελετών. Οι μελέτες περιλάμβαναν συνολικά 300.000 συμμετέχοντες και εξέταζαν τα οφέλη της κοινωνικής ένταξης και τους κινδύνους της έλλειψης κοινωνικών δεσμών. Στη συνέχεια, συνέκρινε τα ευρήματα με όσα γνωρίζουμε για άλλους παράγοντες που επηρεάζουν την υγεία: το κάπνισμα, την κατανάλωση αλκοόλ, την άσκηση και τη σωματική δραστηριότητα, τον δείκτη μάζας σώματος, που χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση της παχυσαρκίας, την ατμοσφαιρική ρύπανση και τη λήψη φαρμάκων για τη ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης.

Τα αποτελέσματα, που δημοσιεύθηκαν το 2010, ήταν εντυπωσιακά. Η Holt-Lunstad διαπίστωσε ότι το εύρος και η ποιότητα των κοινωνικών σχέσεων συνδέονταν με τον κίνδυνο θανάτου εξίσου ισχυρά ή και ισχυρότερα από σχεδόν όλους τους υπόλοιπους παράγοντες. Όσο περισσότερη υποστήριξη αισθάνονταν ότι είχαν οι συμμετέχοντες από τους ανθρώπους γύρω τους, τόσο καλύτερη ήταν η υγεία τους και τόσο μικρότερος ο κίνδυνος θανάτου. Συνολικά, οι κοινωνικοί δεσμοί, ή η απουσία τους, φάνηκε να έχουν μεγαλύτερη σημασία για την υγεία από την κατανάλωση αλκοόλ, την άσκηση, τον δείκτη μάζας σώματος και την ατμοσφαιρική ρύπανση. Μόνο το κάπνισμα είχε συγκρίσιμη επίδραση.

Είναι σίγουρο πως οι κοινωνικές σχέσεις προωθούν τη μακροζωία;

Αυτές οι έρευνες έχουν δεχτεί και ορισμένες κριτικές. Για να αποδειχθεί με απόλυτη βεβαιότητα ότι μια συνήθεια επηρεάζει τη διάρκεια ζωής, θα χρειαζόταν ένα ελεγχόμενο πείραμα, στο οποίο οι συμμετέχοντες θα χωρίζονταν τυχαία σε ομάδες με διαφορετικές συνθήκες. Με αυτόν τον τρόπο δοκιμάζονται τα νέα φάρμακα: ορισμένοι παίρνουν το φάρμακο και άλλοι ένα εικονικό σκεύασμα και στη συνέχεια συγκρίνονται τα αποτελέσματα. Στην περίπτωση της μοναξιάς, όμως, οι ερευνητές θα έπρεπε να στερήσουν από κάποιους ανθρώπους τις φιλίες τους και να εξασφαλίσουν σε άλλους έναν έτοιμο κύκλο ανθρώπων που τους αγαπούν. Κάτι τέτοιο θα ήταν ηθικά προβληματικό και πρακτικά αδύνατο. Γι’ αυτό, ορισμένοι αμφισβητούν αν οι επιδράσεις που αποδίδονται στις κοινωνικές σχέσεις είναι πραγματικές και ουσιαστικές. Υποστηρίζουν ότι οι επιστήμονες μπορεί, παρά τις προσπάθειές τους, να έχουν παραβλέψει κάποιον άλλο παράγοντα, ο οποίος δημιουργεί την εντύπωση ότι η κοινωνική ζωή επηρεάζει την υγεία και τη μακροζωία.

Εντούτοις, αυτό το επιχείρημα δεν είναι τόσο ισχυρό όσο φαίνεται, όπως υποστήριξε η Holt-Lunstad σε πρόσφατη ανασκόπηση των ερευνών. Άλλωστε, ούτε για το κάπνισμα μπορούν να γίνουν τυχαιοποιημένα πειράματα σε ανθρώπους, προκειμένου να αποδειχθεί ότι μειώνει τη διάρκεια ζωής. Τα ηθικά ζητήματα θα ήταν ακόμη σοβαρότερα. Παρ’ όλα αυτά, ελάχιστοι επιστήμονες θα αμφισβητούσαν σήμερα ότι το κάπνισμα προκαλεί πρόωρους θανάτους. Αυτό συμβαίνει επειδή η επιστήμη διαθέτει και άλλα κριτήρια, γνωστά ως κριτήρια Bradford Hill, για να αξιολογήσει αν ένας παράγοντας του τρόπου ζωής προκαλεί μια ασθένεια.

Η Holt-Lunstad εξήγησε ότι στις μακροχρόνιες μελέτες, όπως εκείνη της Αλαμέντα, οι ερευνητές μπορούν να εξετάσουν τι προηγήθηκε: η μοναξιά ή τα προβλήματα υγείας. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, η χρονική σειρά είναι σαφής, καθώς οι συμμετέχοντες είχαν αναφέρει ότι αισθάνονταν μόνοι πολύ πριν αρρωστήσουν. Οι επιστήμονες μπορούν επίσης να εξετάσουν αν όσο αυξάνεται η έκθεση σε έναν παράγοντα τόσο μεγαλώνει και ο κίνδυνος, τη λεγόμενη «σχέση δόσης και απόκρισης». Και εδώ παρατηρείται ένα σαφές μοτίβο: ένας άνθρωπος που ζει σε πλήρη απομόνωση είναι πιθανότερο να έχει χειρότερη υγεία από κάποιον που αισθάνεται μόνος περιστασιακά. Ο δεύτερος, με τη σειρά του, είναι πιθανότερο να έχει περισσότερα προβλήματα υγείας από κάποιον με πλούσια κοινωνική ζωή.

Ένα ακόμη κριτήριο είναι αν τα ίδια ευρήματα επαναλαμβάνονται σε διαφορετικούς πληθυσμούς και με διαφορετικούς τρόπους μέτρησης. Αν η συσχέτιση είχε εντοπιστεί μόνο σε ένα μικρό δείγμα ή μόνο με τη χρήση ενός συγκεκριμένου ερωτηματολογίου για τη μοναξιά, θα υπήρχε λόγος να είστε επιφυλακτικοί. Αυτό, όμως, δεν ισχύει.

Όπως ανέφερε η Holt-Lunstad, τα οφέλη των κοινωνικών σχέσεων για την υγεία έχουν πλέον καταγραφεί σε όλο τον κόσμο και με πολλές διαφορετικές μεθόδους. Το ίδιο μοτίβο προκύπτει είτε οι ερευνητές ρωτούν τους ανθρώπους πώς αισθάνονται είτε εξετάζουν αντικειμενικά στοιχεία, όπως η οικογενειακή τους κατάσταση ή το πόσες φορές συναντούν γνωστούς μέσα στον μήνα. Παρόμοιες συσχετίσεις παρατηρούνται ακόμη και σε άλλα ζώα που ζουν σε ομάδες, από τα δελφίνια μέχρι τους μπαμπουίνους τσάκμα και τους μακάκους ρέζους: όσο πιο ενταγμένο είναι ένα ζώο στην ομάδα του, τόσο μεγαλύτερη είναι η διάρκεια ζωής του.

Γιατί η ομάδα προσφέρει ασφάλεια

Για να κατανοήσετε πώς οι κοινωνικές σχέσεις μπορούν να επηρεάζουν τόσο πολύ την υγεία σας, χρειάζεται να ανατρέξετε στην εξέλιξη του ανθρώπου. Όταν οι πρόγονοί μας άρχισαν να ζουν σε μεγαλύτερες ομάδες, οι σχέσεις τους καθόριζαν πολλά από όσα χρειάζονταν για να επιβιώσουν, από την πρόσβαση στην τροφή μέχρι την προστασία από τα αρπακτικά. Αν έχαναν τη θέση τους στην ομάδα, κινδύνευαν περισσότερο από πείνα, ασθένειες και τραυματισμούς.

Έτσι, ο εγκέφαλος και το σώμα μπορεί να εξελίχθηκαν ώστε να αντιμετωπίζουν την κοινωνική απομόνωση ως σοβαρή απειλή. Αυτό ίσως εξηγεί γιατί η μοναξιά και η απομάκρυνση από τους άλλους προκαλούν τόσο έντονο ψυχικό πόνο. Όπως ο σωματικός πόνος σάς ωθεί να αναζητήσετε ασφάλεια και να φροντίσετε τις πληγές σας, έτσι και ο πόνος της απόρριψης μπορεί να σας παρακινεί να αποφεύγετε όσους σας αντιμετωπίζουν εχθρικά και να ξαναχτίζετε σχέσεις που σας προσφέρουν στήριξη.

Το αίσθημα απόρριψης ή απομόνωσης προκαλεί επίσης μια σειρά από αντιδράσεις στον οργανισμό. Στους προγόνους μας, αυτές οι αντιδράσεις βοηθούσαν στην αντιμετώπιση των άμεσων κινδύνων που συνεπαγόταν η απομόνωση, όπως μια επίθεση από αρπακτικά ή εχθρούς. Ο εγκέφαλος δίνει το σήμα για την απελευθέρωση νοραδρεναλίνης και κορτιζόλης, ορμονών που αυξάνουν την επαγρύπνηση απέναντι στις απειλές και προετοιμάζουν το σώμα για σύγκρουση. Παράλληλα, το ανοσοποιητικό αυξάνει την παραγωγή μορίων που προκαλούν φλεγμονή, ώστε να αντιμετωπίσει παθογόνους μικροοργανισμούς. Αυτό θα περιόριζε τον κίνδυνο λοίμωξης, αν οι πρόγονοί μας τραυματίζονταν σε μια επίθεση. Η απομόνωση και το στρες που συνδέεται με τις κοινωνικές σχέσεις μπορούν επίσης να αυξήσουν την παραγωγή ινωδογόνου. Πρόκειται για μια πρωτεΐνη που συμβάλλει στην πήξη του αίματος και θα βοηθούσε να σταματήσει η αιμορραγία και να επουλωθούν οι πληγές.

Οι αντιδράσεις αυτές αύξαναν τις πιθανότητες άμεσης επιβίωσης των προγόνων μας, αλλά όταν διαρκούν πολύ μπορούν να βλάψουν την υγεία. Αν το σώμα παραμένει διαρκώς έτοιμο να αντιμετωπίσει μια απειλή ή επίθεση, το καρδιαγγειακό σύστημα επιβαρύνεται. Παρότι η φλεγμονώδης αντίδραση βοηθά στην προστασία μιας πληγής από μόλυνση, η παρατεταμένη ενεργοποίησή της συνοδεύεται από λιγότερο αποτελεσματική άμυνα απέναντι στους ιούς. Έτσι, μπορεί να αυξηθεί, για παράδειγμα, η πιθανότητα να εμφανίσετε μια λοίμωξη του αναπνευστικού. Η χρόνια φλεγμονή προκαλεί επίσης βλάβες σε άλλα κύτταρα του οργανισμού, αυξάνοντας τον κίνδυνο διαβήτη, νόσου Αλτσχάιμερ και καρδιοπάθειας. Τα αυξημένα επίπεδα ινωδογόνου, από την άλλη, μπορεί να ευνοήσουν τη δημιουργία θρόμβων και να οδηγήσουν σε έμφραγμα ή εγκεφαλικό.

Όταν η μοναξιά και η απομόνωση διαρκούν για δεκαετίες, αυτές οι αλλαγές μπορούν να αυξήσουν σημαντικά τον κίνδυνο ασθένειας και πρόωρου θανάτου. Όταν, αντίθετα, οι άνθρωποι έχουν στενές σχέσεις και αισθάνονται ότι μπορούν να στηριχθούν στους γύρω τους, ο οργανισμός τους περιορίζει διεργασίες όπως η φλεγμονή. Έτσι, η γενικότερη κατάσταση της υγείας τους είναι καλύτερη και είναι λιγότερο ευάλωτοι στις ασθένειες.

Ο Robson, ο οποίος έχει και ο ίδιος δυσκολευτεί με τη συστολή του, παραδέχθηκε ότι αρχικά τα ευρήματα αυτά τον προβλημάτισαν. Πώς μπορείτε να απολαύσετε τα οφέλη των στενών σχέσεων αν δεν είστε από τη φύση σας κοινωνικοί και εξωστρεφείς; Μελετώντας, όμως, τις έρευνες, διαπίστωσε ότι οι κοινωνικές δεξιότητες λειτουργούν όπως οι μύες: όσο περισσότερο τις εξασκείτε, τόσο βελτιώνονται. Ακόμη και όσοι θεωρούν τον εαυτό τους εσωστρεφή μπορούν, αν το επιθυμούν, να γίνουν πιο κοινωνικοί.

Όπως προγραμματίζετε την άσκησή σας για να κινείστε περισσότερο, μπορείτε να βρείτε τρόπους να δώσετε περισσότερο χώρο στις ουσιαστικές επαφές με τους άλλους, φροντίζοντας τις παλιές σας σχέσεις και δημιουργώντας νέες. Η ανάγκη για επαφή είναι μέρος της ανθρώπινης φύσης. Αρκεί να δίνετε στον εαυτό σας τις ευκαιρίες να την καλλιεργήσει.

Με πληροφορίες από το BBC.