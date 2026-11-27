Πόσο επηρεάζει η πρωτεΐνη που λαμβάνετε από τη διατροφή σας την τριχόπτωση ;

Η τριχόπτωση είναι ένα συχνό πρόβλημα που μπορεί να έχει πολλές διαφορετικές αιτίες, από την κληρονομικότητα και τις ορμονικές αλλαγές μέχρι ορισμένες παθήσεις ή τη λήψη φαρμάκων. Η διατροφή είναι επίσης ένας από τους παράγοντες που χρειάζεται να εξεταστούν όταν παρατηρείτε ότι χάνετε περισσότερα μαλλιά. Τι ρόλο παίζει όμως η πρωτεΐνη;

«Η σοβαρή έλλειψη πρωτεΐνης μπορεί πράγματι να προκαλέσει τριχόπτωση. Ωστόσο, όταν υπάρχει επάρκεια τροφής, η όρεξη είναι φυσιολογική και δεν υπάρχουν προβλήματα πέψης, είναι απίθανο η απώλεια μαλλιών να οφείλεται σε αυτόν τον λόγο. Το ζητούμενο είναι να καλύπτετε τις ανάγκες σας σε πρωτεΐνη, χωρίς να χρειάζεται να καταναλώνετε μεγάλες ποσότητες», εξήγησε στην επίσημη σελίδα του Harvard ο Howard E. LeWine, παθολόγος στο νοσοκομείο Brigham and Women’s της Βοστώνης.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι συχνότερες αιτίες τριχόπτωσης δεν έχουν σχέση με την πρόσληψη πρωτεΐνης. Σε αυτές περιλαμβάνονται:

- Η ανδρογενετική αλωπεκία στους άνδρες. Γενετικοί και ορμονικοί παράγοντες προκαλούν συρρίκνωση των τριχοθυλακίων, με αποτέλεσμα τα μαλλιά να αραιώνουν σταδιακά.

- Η καταπόνηση των μαλλιών, μεταξύ άλλων από τη θερμότητα και τις χημικές ουσίες που χρησιμοποιούνται σε εργασίες κομμωτηρίου.

- Η λήψη φαρμάκων. Πολλά φάρμακα μπορούν να προκαλέσουν τριχόπτωση.

- Η σωματική καταπόνηση που προκαλεί μια σοβαρή ασθένεια.

- Οι παθήσεις του θυρεοειδούς.

- Η εγκυμοσύνη. Στη διάρκειά της τα μαλλιά γίνονται πιο πυκνά, ενώ μετά τον τοκετό είναι συχνό να παρατηρείται τριχόπτωση.

Σπανιότερα, η τριχόπτωση μπορεί να οφείλεται σε ηπατική ή νεφρική ανεπάρκεια, καθώς και σε παθήσεις που επηρεάζουν το δέρμα, όπως η γυροειδής αλωπεκία και ο λύκος.

Ο ρόλος της πρωτεΐνης

Όταν η έλλειψη πρωτεΐνης είναι τόσο σοβαρή ώστε να προκαλεί υποσιτισμό, η τριχόπτωση δεν είναι το σημαντικότερο πρόβλημα. Οι επιπτώσεις μπορεί να περιλαμβάνουν εξασθένηση του ανοσοποιητικού συστήματος, δυσκολία στην επούλωση των τραυμάτων, έλλειψη ενέργειας και μυϊκή αδυναμία.

Συχνές αιτίες είναι η έλλειψη επαρκούς τροφής και η αδυναμία του πεπτικού συστήματος να απορροφήσει σωστά τα θρεπτικά συστατικά, όπως μπορεί να συμβεί σε περιπτώσεις κολίτιδας, λοιμώξεων ή άλλων παθήσεων του εντέρου. Υποσιτισμός λόγω έλλειψης πρωτεΐνης μπορεί επίσης να εμφανιστεί σε άτομα με λοίμωξη από τον ιό HIV ή κυστική ίνωση, σε όσους ακολουθούν ανορθόδοξες δίαιτες και σε ανθρώπους με νευρική ανορεξία.

Άλλοι παράγοντες που αυξάνουν τον κίνδυνο είναι:

- Η μειωμένη όρεξη.

- Η ανάγκη βοήθειας για να φάει κάποιος, όπως μπορεί να συμβαίνει σε ηλικιωμένους με άνοια.

- Οι δυσκολίες στην κατάποση.

- Η λήψη πολλών φαρμάκων.

- Η κατάθλιψη.

- Οι αυξημένες ανάγκες σε θρεπτικά συστατικά, όπως συμβαίνει στα παιδιά.

- Οι συχνές εξάρσεις μιας ασθένειας που απαιτούν νοσηλεία.

- Ο αλκοολισμός.

Εάν δεν υπάρχουν τέτοιοι παράγοντες κινδύνου και έχετε πρόσβαση σε μια ισορροπημένη διατροφή, είναι σπάνιο να εμφανίσετε τόσο σοβαρή έλλειψη πρωτεΐνης.

Επομένως, εφόσον καλύπτετε ήδη τις ανάγκες σας, η επιπλέον πρωτεΐνη είναι απίθανο να περιορίσει ή να προλάβει την τριχόπτωση. Αν σας απασχολεί η απώλεια μαλλιών ή ανησυχείτε ότι δεν λαμβάνετε αρκετή πρωτεΐνη, συζητήστε το με τον γιατρό σας. Απλές εξετάσεις αίματος μπορούν να δώσουν χρήσιμες πληροφορίες για τα επίπεδα πρωτεϊνών στον οργανισμό σας. Ακόμη κι αν αυτά είναι φυσιολογικά, ο γιατρός μπορεί να εντοπίσει κάποια άλλη αιτία τριχόπτωσης που αντιμετωπίζεται εύκολα και επιτρέπει στα μαλλιά να επανέλθουν.