Η συνέπεια και οι ασκήσεις με βάρη αποτελούν βασικά στοιχεία για τη δύναμη, τη φυσική κατάσταση και τη μακροζωία της ηθοποιού.

Στα 57 της χρόνια, η Jennifer Aniston φαίνεται να αψηφά τον χρόνο, ωστόσο η εντυπωσιακή φυσική της κατάσταση δεν είναι αποτέλεσμα τύχης, αλλά συστηματικής προσπάθειας. Η πρωταγωνίστρια της σειράς «Friends» έχει μιλήσει ανοιχτά για την προπόνηση PVOLVE που ακολουθεί, μια μέθοδο λειτουργικής άσκησης που εστιάζει στη διατήρηση της κινητικότητας και της σωματικής αντοχής όσο μεγαλώνουμε.

Οι προπονήσεις περιλαμβάνουν κινήσεις όπως οι στροφές του κορμού και οι εκτάσεις των χεριών, οι οποίες μιμούνται τις κινήσεις που πραγματοποιούμε στην καθημερινότητά μας. Ο συνδυασμός ασκήσεων μυϊκής ενδυνάμωσης, καρδιοαναπνευστικής άσκησης και προπόνησης με βάρη συμβάλλει στην αύξηση της μυϊκής μάζας και στη διατήρηση της οστικής πυκνότητας.

Σύμφωνα με τη Melanie Ramos, προπονήτρια της PVOLVE, αυτό που βοηθά την Aniston να διατηρείται σε εξαιρετική φυσική κατάσταση δεν είναι κάποια ιδιαίτερη τεχνική, αλλά η συνέπεια.

«Είναι πολύ συνεπής. Προπονείται περίπου τρεις με τέσσερις φορές την εβδομάδα με τη μέθοδο PVOLVE και χρησιμοποιεί όλες τις μορφές προπόνησης που προσφέρουμε. Συγκεκριμένα, έχει εντάξει πολύ περισσότερη προπόνηση με βάρη στη ρουτίνα της», ανέφερε η Ramos. Όπως εξηγεί η προπονήτρια, με την πάροδο των χρόνων η μυϊκή μάζα αρχίζει φυσιολογικά να μειώνεται, ιδιαίτερα στις γυναίκες. Η ενίσχυση των μυών γίνεται, επομένως, όλο και πιο σημαντική για τη διατήρηση της δύναμης και της λειτουργικότητας του σώματος.

«Πιστεύω ότι η συνέπεια και η προσθήκη περισσότερης προπόνησης με βάρη βοηθούν πραγματικά την Aniston να διατηρεί αυτή την εξαιρετική εμφάνιση», σημείωσε.

Έρευνα που δημοσιεύθηκε στο Journal of the American College of Cardiology έδειξε ότι μόλις περίπου το 20% των γυναικών ασχολείται συστηματικά με την προπόνηση ενδυνάμωσης, ενώ πολλές προτιμούν κυρίως την αερόβια άσκηση.

Το περπάτημα προσφέρει σημαντικά οφέλη για τη συνολική υγεία, ωστόσο ο συνδυασμός του με απλές ασκήσεις αντίστασης μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά στη βελτίωση της καρδιαγγειακής υγείας και στη μακροζωία.

Δεν χρειάζεται να αφιερώνετε μία ώρα στην άσκηση

Δεν είναι απαραίτητο να πιέζετε τον εαυτό σας να ολοκληρώνει μια προπόνηση διάρκειας 60 λεπτών για να δείτε αποτελέσματα. Η Ramos προτείνει να ξεκινήσετε με μικρά, εφικτά βήματα, επισημαίνοντας ότι ακόμη και 15 λεπτά κίνησης μπορούν να αποτελέσουν μια καλή αρχή.

Στόχος σας μπορεί να είναι τουλάχιστον τρεις προπονήσεις την εβδομάδα, ακόμη κι αν είναι σύντομες. Με αυτόν τον τρόπο, θα δημιουργήσετε σταδιακά μια συνήθεια που θα σας βοηθήσει να πετύχετε τους στόχους σας και να εντάξετε την κίνηση στην καθημερινότητά σας.

«Ξεκινήστε με μικρά βήματα, ώστε να αισθάνεστε ότι μπορείτε να πετύχετε τους στόχους σας. Στη συνέχεια, δημιουργήστε μια συνήθεια που θα σας κάνει να θέλετε να κινείστε καθημερινά. Η κίνηση είναι μέρος της ζωής και, όσο μεγαλώνουμε, πρέπει να δίνουμε μεγαλύτερη προσοχή στον τρόπο με τον οποίο κινούμε το σώμα μας», ανέφερε η προπονήτρια.

Η προπόνηση με βάρη και η σταδιακή αύξηση της αντίστασης βοηθούν στην ανάπτυξη της άλιπης μυϊκής μάζας και στη βελτίωση της οστικής πυκνότητας. Παράλληλα, καθώς το σώμα γίνεται φυσιολογικά πιο άκαμπτο με την ηλικία, οι ασκήσεις κινητικότητας και σταθερότητας αποκτούν ιδιαίτερη σημασία για τη διατήρηση της ισορροπίας και της ανεξαρτησίας μας.

Οι 3 βασικοί πυλώνες της προπόνησης της Jennifer Aniston

Για να δείξει πόσο εύκολο είναι να ξεκινήσετε, η Ramos παρουσίασε τρεις χαρακτηριστικές ασκήσεις από τη ρουτίνα της Aniston, οι οποίες εστιάζουν στην κινητικότητα, τη δύναμη και τη σταθερότητα. Για την εκτέλεσή τους χρειάζεστε μόνο ένα ζευγάρι αλτήρες.

1. Κινητικότητα

Σταθείτε με τα πόδια ανοιχτά, τις μύτες στραμμένες προς τα έξω και τα γόνατα ελαφρώς λυγισμένα.

Κρατήστε δύο αλτήρες μπροστά από τους μηρούς σας, με τις παλάμες στραμμένες προς τα εμπρός.

Λυγίστε τους αγκώνες και ανεβάστε τους αλτήρες μέχρι να φτάσουν κοντά στους ώμους σας. Επαναλάβετε την κίνηση ανεβάζοντας και κατεβάζοντας τα βάρη. Για να ενεργοποιήσετε περισσότερο τους μυς των ποδιών, λυγίζετε τα γόνατα λίγο βαθύτερα σε κάθε επανάληψη. Με αυτόν τον τρόπο, ενδυναμώνετε παράλληλα το κάτω και το πάνω μέρος του σώματος.

Αν θέλετε μια πιο ήπια εκδοχή, φέρτε τα πόδια πιο κοντά μεταξύ τους και εκτελέστε ένα μικρότερο κάθισμα.

2. Δύναμη

Αφήστε τον έναν αλτήρα και σταθείτε στην ίδια θέση, με τα πόδια ανοιχτά. Κρατήστε τον αλτήρα που απομένει με τα δύο χέρια. Φέρτε το βάρος πάνω από τον δεξιό ώμο, σαν να σηκώνετε έναν σάκο με ρούχα.

Κατεβάστε τον αλτήρα διαγώνια προς τον αριστερό μηρό, πραγματοποιώντας μια κίνηση που θυμίζει κόψιμο ξύλου. Καθώς στρίβετε τον κορμό, φέρτε το πίσω πόδι προς τα μέσα, ώστε να ευθυγραμμιστεί παράλληλα με το μπροστινό. Για μεγαλύτερη ενεργοποίηση των μυών των ποδιών, λυγίστε το μπροστινό γόνατο κατά την κίνηση.

Αν οι στροφές επιβαρύνουν τη μέση σας, κρατήστε τον αλτήρα πιο κοντά στο στήθος αντί να τον ανεβάζετε πάνω από τον ώμο. Περιορίστε επίσης το εύρος της κίνησης και το λύγισμα του γονάτου που στηρίζει το βάρος σας.

3. Σταθερότητα

Σταθείτε σε θέση προβολής, με το ένα πόδι μπροστά και το άλλο πίσω. Κρατήστε έναν αλτήρα με το ένα χέρι στο ύψος του ώμου και τεντώστε το άλλο χέρι στο πλάι. Λυγίστε τα γόνατα για να κατεβείτε σε βαθύτερη προβολή και στη συνέχεια ισιώστε τα. Καθώς ανεβαίνετε, πιέστε τον αλτήρα προς τα πάνω, μέχρι να τεντώσει το χέρι σας προς το ταβάνι.

Όσο βαθύτερη είναι η προβολή, τόσο περισσότερο ενεργοποιούνται οι τετρακέφαλοι, ενώ η πίεση του αλτήρα πάνω από το κεφάλι ενδυναμώνει το πάνω μέρος του σώματος.

Αν δυσκολεύεστε να εκτελέσετε την άσκηση με έναν αλτήρα, κρατήστε τον με τα δύο χέρια, φέρτε τους αγκώνες κοντά στον κορμό και ανεβάστε το βάρος με μια κίνηση που θυμίζει γροθιά προς τα πάνω.

Πριν ξεκινήσετε οποιοδήποτε νέο πρόγραμμα άσκησης, συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον επαγγελματία υγείας σας, ιδιαίτερα αν έχετε κάποιον τραυματισμό ή υποκείμενο πρόβλημα υγείας.