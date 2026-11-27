Κάθε φορά που μία ευρωπαϊκή ή διεθνής μελέτη αναδείκνυε τις ανισότητες στο Εθνικό Σύστημα Υγείας (ΕΣΥ), ο Άδωνις Γεωργιάδης υποστήριζε ότι αυτές αφορούσαν χρονιές τις οποίες δεν ήταν υπουργός Υγείας και η κριτική πρέπει να γίνει όταν θα βγουν τα στοιχεία για τη δική του θητεία. Τώρα, όμως, που έρχονται στο φως πιο πρόσφατες έρευνες, οι αριθμοί μένουν ίδιοι (ή και χειρότεροι).

Ενδεικτικά είναι όσα καταγράφει η νέα έκθεση του ΟΟΣΑ και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Health at a Glance: Europe 2026». Η Ελλάδα εμφανίζει μία από τις χειρότερες επιδόσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς ένας στους πέντε πολίτες που χρειάστηκε ιατρική περίθαλψη δήλωσε ότι δεν κατάφερε να την εξασφαλίσει το 2025. Το πρόβλημα είναι ακόμη εντονότερο για τα χαμηλότερα εισοδηματικά στρώματα, όπου το αντίστοιχο ποσοστό φτάνει το 30%.

Τα στοιχεία της έκθεσης αναδεικνύουν τις δυσκολίες που εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν οι Έλληνες στην πρόσβαση σε αναγκαίες υπηρεσίες υγείας, παρά τις μεταρρυθμίσεις που έχουν δρομολογηθεί τα τελευταία χρόνια. Μάλιστα, η εικόνα γίνεται ακόμη πιο ανησυχητική όταν εξεταστεί σε συνδυασμό με το υψηλό ποσοστό των ιδιωτικών πληρωμών για υπηρεσίες υγείας, το οποίο επιβαρύνει άμεσα τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς.

Ένας στους πέντε δεν βρίσκει την περίθαλψη που χρειάζεται

Σύμφωνα με τα δεδομένα της έρευνας, το 20% των ενηλίκων στην Ελλάδα που είχαν ανάγκη από ιατρική περίθαλψη ανέφεραν ότι δεν κατάφεραν να λάβουν τη φροντίδα που χρειάζονταν το 2025. Το ποσοστό αυτό είναι ιδιαίτερα υψηλό σε σύγκριση με τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο οποίος διαμορφώνεται στο 3,6%.

Η Ελλάδα συγκαταλέγεται στις χώρες με τα υψηλότερα ποσοστά ανεκπλήρωτων αναγκών ιατρικής περίθαλψης, μαζί με τη Φινλανδία, την Εσθονία και τη Λετονία. Ο ΟΟΣΑ συνδέει την ελληνική εικόνα, μεταξύ άλλων, με τις υψηλές άμεσες πληρωμές των ασθενών και τις μεγάλες λίστες αναμονής, ιδιαίτερα σε αγροτικές και απομακρυσμένες περιοχές.

Το μόνο θετικό; Ότι υπάρχει μια μικρή βελτίωση σε σχέση με το προηγούμενο έτος, καθώς οι ανεκπλήρωτες ανάγκες μειώθηκαν, αλλά μόλις κατά δύο ποσοστιαίες μονάδες σε σύγκριση με το 2024.

Το 30% των οικονομικά ασθενέστερων μένει χωρίς περίθαλψη

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η εικόνα που καταγράφεται για τους πολίτες με χαμηλά εισοδήματα. Στην Ελλάδα, το 30% των ατόμων που ανήκουν στην οικονομικά ευάλωτη ομάδα και χρειάστηκαν ιατρική φροντίδα δήλωσαν ότι δεν την έλαβαν.

Η απόσταση από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο είναι μεγάλη. Στην ΕΕ, το αντίστοιχο ποσοστό για τα άτομα που βρίσκονται σε κίνδυνο φτώχειας διαμορφώνεται στο 5,9%, έναντι 3,1% για τον υπόλοιπο πληθυσμό.

Τα ευρήματα αποτυπώνουν με σαφήνεια ότι η οικονομική κατάσταση εξακολουθεί να επηρεάζει καθοριστικά τη δυνατότητα πρόσβασης στην υγειονομική περίθαλψη. Για ένα σημαντικό τμήμα του πληθυσμού, η ανάγκη για ιατρική φροντίδα δεν μεταφράζεται απαραίτητα και σε δυνατότητα λήψης της.

Πάνω από το 30% των δαπανών υγείας πληρώνεται από τα νοικοκυριά

Η οικονομική διάσταση του προβλήματος επιβεβαιώνεται και από τα στοιχεία για τη χρηματοδότηση των υπηρεσιών υγείας. Σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ, το 2024 οι άμεσες πληρωμές των νοικοκυριών αντιστοιχούσαν σε περισσότερο από το 30% της συνολικής δαπάνης υγείας στην Ελλάδα.

Πρόκειται για ένα από τα υψηλότερα ποσοστά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου ο μέσος όρος κυμαίνεται περίπου στο 16%. Μαζί με την Ελλάδα, πάνω από το όριο του 30% βρίσκονται η Βουλγαρία και η Λετονία.

Οι άμεσες πληρωμές αφορούν τις δαπάνες που καλούνται να καλύψουν οι πολίτες από την τσέπη τους όταν χρησιμοποιούν υπηρεσίες υγείας, συμπεριλαμβανομένων των συμμετοχών και άλλων ιδιωτικών εξόδων.

Αξιοσημείωτο είναι επίσης ότι στην Ελλάδα οι δημόσιες πηγές χρηματοδότησης καλύπτουν περίπου τα δύο τρίτα του συνολικού κόστους της νοσοκομειακής περίθαλψης, όταν στην Ευρωπαϊκή Ένωση το αντίστοιχο ποσοστό φτάνει κατά μέσο όρο το 92%.

Η έκθεση διευκρινίζει ότι, παρότι η νοσηλεία στα δημόσια νοσοκομεία παρέχεται χωρίς συμμετοχή των ασθενών, οι πληρωμές σε συμβεβλημένες ιδιωτικές κλινικές και οι άμεσες χρεώσεις για υπηρεσίες που δεν καλύπτονται από το δημόσιο σύστημα συμβάλλουν στη χαμηλότερη δημόσια συμμετοχή στη συνολική δαπάνη.

Δυσκολίες και στην οδοντιατρική περίθαλψη

Το πρόβλημα της πρόσβασης δεν περιορίζεται στην ιατρική περίθαλψη, αλλά επεκτείνεται και στην οδοντιατρική φροντίδα. Περισσότερο από το 15% των πολιτών στην Ελλάδα που χρειάστηκαν οδοντιατρικές υπηρεσίες δήλωσαν ότι δεν κατάφεραν να τις εξασφαλίσουν το 2025.

Ο ευρωπαϊκός μέσος όρος βρίσκεται στο 6,3%. Ο ΟΟΣΑ επισημαίνει ότι οι ανεκπλήρωτες ανάγκες για οδοντιατρική φροντίδα είναι αυξημένες σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, καθώς οι σχετικές υπηρεσίες καλύπτονται μόνο εν μέρει ή καθόλου από τα δημόσια συστήματα υγείας, με αποτέλεσμα οι πολίτες να χρειάζεται συχνά να πληρώνουν ιδιωτικά.