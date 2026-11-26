Η βιταμίνη C είναι απαραίτητη για τη λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος, την παραγωγή κολλαγόνου και πολλές ακόμη λειτουργίες του οργανισμού. Η ποσότητα που δεν χρειάζεστε συνήθως αποβάλλεται. Ωστόσο, αν παίρνετε συστηματικά μεγαλύτερες δόσεις από το ανώτατο συνιστώμενο όριο, μπορεί να εμφανίσετε ενοχλήσεις ή και σοβαρότερα προβλήματα υγείας.

Ποιες παρενέργειες μπορεί να εμφανίσετε

Η βιταμίνη C έχει γενικά χαμηλή τοξικότητα. Αυτό σημαίνει ότι, ακόμη και αν πάρετε υπερβολική ποσότητα, σπάνια θα προκληθούν σοβαρές ή απειλητικές για τη ζωή επιπλοκές.

Οι συχνότερες παρενέργειες είναι οι ενοχλήσεις στο πεπτικό σύστημα, όπως η ναυτία, η διάρροια, το φούσκωμα και οι κράμπες στην κοιλιά.

Υπάρχουν, όμως, και ορισμένοι δυνητικά σοβαρότεροι κίνδυνοι:

• Πέτρες στα νεφρά. Ο οργανισμός μετατρέπει ένα μέρος της βιταμίνης C σε οξαλικά, ουσίες που συμμετέχουν στον σχηματισμό λίθων στα νεφρά. Αν πάρετε μία φορά μεγάλη δόση, είναι απίθανο να εμφανίσετε πέτρα στα νεφρά. Ο κίνδυνος, όμως, ενδέχεται να αυξηθεί αν παίρνετε μεγάλες δόσεις συστηματικά.

• Υπερβολική απορρόφηση σιδήρου. Η βιταμίνη C βοηθά τον οργανισμό να απορροφήσει τον σίδηρο που περιέχουν οι φυτικές τροφές. Σε μεγάλες ποσότητες, μπορεί να αυξήσει την απορρόφησή του περισσότερο από όσο χρειάζεται. Για τους υγιείς ανθρώπους, αυτό συνήθως δεν αποτελεί πρόβλημα. Αν, όμως, έχετε αιμοχρωμάτωση, μια πάθηση κατά την οποία συσσωρεύεται υπερβολικός σίδηρος στον οργανισμό, οι υψηλές δόσεις βιταμίνης C μπορεί να επιδεινώσουν τη συσσώρευσή του και να προκαλέσουν βλάβες στους ιστούς.

• Οξειδωτικές βλάβες στα κύτταρα. Ορισμένες μελέτες έχουν δείξει ότι οι υψηλές δόσεις βιταμίνης C από συμπληρώματα ενδέχεται να προκαλούν οξειδωτικές βλάβες, οι οποίες συνδέονται με βλάβες στα κύτταρα και καρκίνο. Ωστόσο, οι μελέτες αυτές δεν έγιναν σε ανθρώπους. Άλλες έρευνες δείχνουν ότι η βιταμίνη C δεν αυξάνει ούτε τις οξειδωτικές βλάβες ούτε τον κίνδυνο καρκίνου. Επομένως, τα διαθέσιμα στοιχεία δεν επιτρέπουν ασφαλή συμπεράσματα και χρειάζεται περισσότερη έρευνα.

Πόση βιταμίνη C θεωρείται υπερβολική

Η συνιστώμενη ημερήσια ποσότητα είναι 90 χιλιοστόγραμμα (mg) για τους ενήλικους άνδρες και 75 mg για τις ενήλικες γυναίκες. Το ανώτατο όριο ημερήσιας πρόσληψης, πάνω από το οποίο αυξάνεται η πιθανότητα παρενεργειών, είναι αρκετά υψηλότερο και διαμορφώνεται ανάλογα με την ηλικία:

• Ενήλικες: 2.000 mg.

• Έφηβοι 14–18 ετών: 1.800 mg.

• Παιδιά 9–13 ετών: 1.200 mg.

• Παιδιά 4–8 ετών: 650 mg.

• Παιδιά 1–3 ετών: 400 mg.

Η μεγάλη απόσταση ανάμεσα στην ποσότητα που χρειάζεστε καθημερινά και στο ανώτατο όριο εξηγεί γιατί συχνά δεν εμφανίζονται παρενέργειες, ακόμη και όταν παίρνετε πολύ περισσότερη βιταμίνη C από όση χρειάζεστε. Η εξήγηση βρίσκεται στο ότι είναι υδατοδιαλυτή, δηλαδή διαλύεται στο νερό. Σε αντίθεση με τις λιποδιαλυτές βιταμίνες, δεν αποθηκεύεται με τον ίδιο τρόπο στους ιστούς. Αντίθετα, η ποσότητα που περισσεύει αποβάλλεται με τα ούρα.

Οι παρενέργειες, επομένως, δεν οφείλονται στη συσσώρευση επικίνδυνων ποσοτήτων βιταμίνης C στον οργανισμό, αλλά σε άλλες αιτίες. Για παράδειγμα, οι στομαχικές ενοχλήσεις που εμφανίζονται μερικές φορές μετά τη λήψη μεγάλης δόσης μπορεί να σχετίζονται με την οξύτητά της.