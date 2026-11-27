Μία σημαντική εξέλιξη στη θεραπευτική αντιμετώπιση του πρώιμου καρκίνου του μαστού σηματοδοτεί η έγκριση, στις 23 Νοεμβρίου 2026, του giredestrant (Wilserdly) από τον Αμερικανικό Οργανισμό Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA). Πρόκειται για την πρώτη νέα ορμονοθεραπεία που εγκρίνεται για τον πρώιμο καρκίνο του μαστού εδώ και περισσότερα από 20 χρόνια. Τα αποτελέσματα της κλινικής μελέτης που οδήγησε στην έγκριση δημοσιεύθηκαν στο έγκριτο επιστημονικό περιοδικό New England Journal of Medicine.

Οι Ιατροί της Θεραπευτικής Κλινικής (Νοσοκομείο Αλεξάνδρα) της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ Δρ. Μαρία Καπαρέλου (Παθολόγος – Ογκολόγος) και Θάνος Δημόπουλος (Καθηγητής Θεραπευτικής – Ογκολογίας – Αιματολογίας, Διευθυντής Θεραπευτικής Κλινικής, Νοσοκομείο «Αλεξάνδρα», τ. Πρύτανης ΕΚΠΑ) αναφέρουν ότι περίπου το 70% των περιπτώσεων καρκίνου του μαστού αφορά όγκους θετικούς στους ορμονικούς υποδοχείς και αρνητικούς ως προς τον HER2. Στον συγκεκριμένο υπότυπο, η ενδοκρινική θεραπεία αποτελεί βασικό πυλώνα της θεραπευτικής αντιμετώπισης. Στα πρώιμα στάδια της νόσου, η χορήγηση επικουρικής ορμονοθεραπείας μετά τη χειρουργική επέμβαση για χρονικό διάστημα πέντε έως δέκα ετών αποσκοπεί στη μείωση του κινδύνου υποτροπής. Ωστόσο, παρά την αποτελεσματικότητα των καθιερωμένων θεραπευτικών επιλογών, όπως η ταμοξιφαίνη και οι αναστολείς της αρωματάσης, ο κίνδυνος επανεμφάνισης της νόσου μπορεί να παραμένει ακόμη και δεκαετίες μετά την αρχική διάγνωση.

Παράλληλα, οι ανεπιθύμητες ενέργειες της μακροχρόνιας ορμονοθεραπείας ενδέχεται να επηρεάσουν την ποιότητα ζωής και τη συμμόρφωση των ασθενών στη θεραπεία. Η ανάπτυξη αποτελεσματικότερων και καλύτερα ανεκτών θεραπευτικών επιλογών αποτελεί, επομένως, σημαντική προτεραιότητα της ογκολογικής έρευνας.

Τι είναι το giredestrant

Το giredestrant ανήκει σε μια νεότερη κατηγορία φαρμάκων, τους εκλεκτικούς αποικοδομητές των υποδοχέων οιστρογόνων (Selective Estrogen Receptor Degraders – SERDs), που χορηγούνται από το στόμα. Ο μηχανισμός δράσης του είναι διπλός: αναστέλλει τη λειτουργία του υποδοχέα των οιστρογόνων και παράλληλα προάγει την αποδόμησή του, περιορίζοντας τα σήματα που ευνοούν την ανάπτυξη και τον πολλαπλασιασμό των καρκινικών κυττάρων.

Η έγκριση βασίστηκε στα αποτελέσματα της διεθνούς, τυχαιοποιημένης, ανοικτού σχεδιασμού κλινικής μελέτης φάσης ΙΙΙ lidERA, στην οποία συμμετείχαν 4.170 ασθενείς με καρκίνο του μαστού σταδίου Ι έως ΙΙΙ, θετικό στους υποδοχείς οιστρογόνων και HER2-αρνητικό, με ενδιάμεσο έως υψηλό κίνδυνο υποτροπής. Οι ασθενείς τυχαιοποιήθηκαν να λάβουν είτε giredestrant είτε καθιερωμένη ενδοκρινική θεραπεία με ταμοξιφαίνη ή αναστολέα της αρωματάσης για πέντε έτη.

Μείωση του κινδύνου εμφάνισης συμβάντος διηθητικής νόσου ή θανάτου

Με διάμεσο χρόνο παρακολούθησης 32,3 μηνών, το giredestrant μείωσε κατά 30% τον σχετικό κίνδυνο εμφάνισης συμβάντος διηθητικής νόσου ή θανάτου συγκριτικά με την καθιερωμένη ορμονοθεραπεία. Στα δύο έτη, η επιβίωση χωρίς διηθητική νόσο (invasive disease-free survival, iDFS) ανερχόταν στο 94,6% έναντι 92,3%, ενώ στα τρία έτη τα αντίστοιχα ποσοστά ήταν 92,4% και 89,6%. Η απόλυτη διαφορά των 2,8 ποσοστιαίων μονάδων στην τριετία αντιστοιχεί σε 28 επιπλέον ασθενείς ανά 1.000 που παραμένουν εν ζωή χωρίς συμβάν διηθητικής νόσου.

Ιδιαίτερα σημαντική ήταν και η κατά 31% σχετική μείωση του κινδύνου απομακρυσμένης υποτροπής, δηλαδή εμφάνισης μεταστάσεων σε άλλα όργανα. Όσον αφορά τη συνολική επιβίωση, τα δεδομένα δεν είναι ακόμη ώριμα και η παρακολούθηση των ασθενών συνεχίζεται.

Ασφάλεια του φαρμάκου και ανεκτικότητα

Ενθαρρυντικά ήταν και τα δεδομένα ασφάλειας και ανεκτικότητας, με το giredestrant να παρουσιάζει γενικά συγκρίσιμο προφίλ ασφάλειας με την καθιερωμένη ενδοκρινική θεραπεία. Μεταξύ των συχνότερων ανεπιθύμητων ενεργειών περιλαμβάνονταν οι αρθραλγίες, οι εξάψεις και η κεφαλαλγία, ενώ συχνότερα με το νέο φάρμακο παρατηρήθηκε βραδυκαρδία, η οποία ήταν κατά κανόνα ήπια. Αξιοσημείωτο είναι ότι το ποσοστό διακοπής της θεραπείας λόγω ανεπιθύμητων ενεργειών ήταν χαμηλότερο με το giredestrant συγκριτικά με την καθιερωμένη ορμονοθεραπεία (5,3% έναντι 8,2%). Το giredestrant χορηγείται από το στόμα, σε ημερήσια δόση 30 mg, για χρονικό διάστημα έως πέντε έτη. Στις προεμμηνοπαυσιακές γυναίκες συγχορηγείται θεραπεία καταστολής της ωοθηκικής λειτουργίας.

Τα ερωτήματα που παραμένουν

Παρά τα ιδιαίτερα ενθαρρυντικά αποτελέσματα, σημαντικά ερωτήματα παραμένουν, όπως η διατήρηση του θεραπευτικού οφέλους σε βάθος χρόνου, η επίδραση στη συνολική επιβίωση και η δυνατότητα συνδυασμού του giredestrant με αναστολείς CDK4/6, οι οποίοι χρησιμοποιούνται ήδη στην επικουρική θεραπεία ασθενών αυξημένου κινδύνου. Το κόστος και η πρόσβαση στη νέα θεραπεία αποτελούν επίσης σημαντικές παραμέτρους για την ενσωμάτωσή της στην καθημερινή κλινική πρακτική.

Η έγκριση του giredestrant αποτελεί ορόσημο στην εξέλιξη της ενδοκρινικής θεραπείας του καρκίνου του μαστού, εισάγοντας για πρώτη φορά έναν από του στόματος SERD στην αντιμετώπιση της πρώιμης νόσου. Η βελτίωση της αποτελεσματικότητας της επικουρικής ορμονοθεραπείας, με παράλληλη διατήρηση ενός διαχειρίσιμου προφίλ ασφάλειας, υπηρετεί έναν από τους σημαντικότερους στόχους της σύγχρονης ογκολογίας: την πρόληψη των υποτροπών με τη μικρότερη δυνατή επιβάρυνση της ποιότητας ζωής των ασθενών.