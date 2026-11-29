Η επαφή με τα κατοικίδια μπορεί να βελτιώνει τη διάθεσή μας, όμως δεν φαίνεται να μας ανακουφίζει πάντα από το άγχος.

Τα κατοικίδια φαίνεται να μας κάνουν πιο ευτυχισμένους, όμως η επίδρασή τους στη διάθεσή μας κατά τη διάρκεια αγχωτικών στιγμών ίσως διαφέρει περισσότερο απ’ όσο φαντάζεστε.

Η προθεσμία πλησιάζει, το πλυντήριο χαλάει, τα παιδιά τσακώνονται και το τοστ μόλις κάηκε. Τι κάνετε; Πιθανότατα αναζητάτε τη γάτα σας για λίγη συναισθηματική υποστήριξη.

Άλλωστε, τίποτα δεν προσφέρει μεγαλύτερη παρηγοριά από ένα ζώο που μπορεί να κοιμάται 16 ώρες την ημέρα, να ζητάει φαγητό αμέσως μετά το γεύμα του και να σας κοιτάζει με ύφος προσβεβλημένο όταν μετακινείτε το αγαπημένο του μαξιλάρι.

Ωστόσο, μπορεί μια αγκαλιά από το κατοικίδιό σας να κάνει τα πράγματα χειρότερα;

Για να εξετάσουν πώς επηρεάζει η επαφή με τα κατοικίδια τα συναισθήματά μας, οι ερευνητές συγκέντρωσαν 188 ιδιοκτήτες σκύλων και γατών και παρακολούθησαν την καθημερινότητά τους. Για πέντε ημέρες, οι συμμετέχοντες λάμβαναν ειδοποιήσεις σε τυχαίες στιγμές μέσα στην ημέρα, στις οποίες καλούνταν να αναφέρουν πώς αισθάνονταν, τι έκαναν και αν αλληλεπιδρούσαν με το κατοικίδιό τους.

Με αυτόν τον τρόπο συγκεντρώθηκαν χιλιάδες δεδομένα, επιτρέποντας στους ερευνητές να καταγράψουν τις συναισθηματικές διακυμάνσεις των συμμετεχόντων τη στιγμή που συνέβαιναν.

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι όταν οι άνθρωποι αλληλεπιδρούσαν με το κατοικίδιό τους, ένιωθαν συνήθως καλύτερα. Ανέφεραν περισσότερα θετικά και λιγότερα αρνητικά συναισθήματα, κάτι που ίσχυε τόσο για τους ιδιοκτήτες σκύλων όσο και για εκείνους που είχαν γάτες.

Νιώθουμε καλύτερα, αλλά μειώνουν την ένταση των αγχωτικών εμπειριών;

Στη συνέχεια, η ερευνητική ομάδα εξέτασε κατά πόσο τα κατοικίδια επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο βιώνουμε το στρες. Παραδόξως, διαπιστώθηκε ότι η αλληλεπίδραση με τα ζώα δεν έκανε τις αγχωτικές στιγμές λιγότερο δυσάρεστες.

«Οι θετικές επιδράσεις της επαφής με τα κατοικίδια στην ευεξία φαίνεται να είναι πραγματικές», αναφέρει η Mayke Janssens από το Ανοικτό Πανεπιστήμιο της Ολλανδίας, «ωστόσο, δεν φαίνεται να οφείλονται στο γεγονός ότι τα κατοικίδια βοηθούν τους ανθρώπους να διαχειρίζονται καλύτερα το στρες τη στιγμή που αυτό εκδηλώνεται».

Με άλλα λόγια, τα κατοικίδια φαίνεται να μας κάνουν να νιώθουμε καλύτερα, όχι όμως επειδή μειώνουν την ένταση των αγχωτικών εμπειριών.

Οι ερευνητές εκτιμούν ότι τα οφέλη μπορεί να σχετίζονται περισσότερο με τη συντροφικότητα και την αίσθηση σύνδεσης που μας προσφέρουν τα ζώα.

Όταν, όμως, εξέτασαν ξεχωριστά τους ιδιοκτήτες γατών και σκύλων, προέκυψαν πιο ενδιαφέροντα ευρήματα. Τα δύο είδη δεν φαίνεται να επηρεάζουν με τον ίδιο τρόπο τη διάθεση των ανθρώπων κατά τη διάρκεια αγχωτικών στιγμών.

Για τους ιδιοκτήτες σκύλων, η αλληλεπίδραση με το κατοικίδιό τους δεν φάνηκε να αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο το στρες επηρέαζε τη διάθεσή τους. Δεν υπήρχαν ενδείξεις ότι οι σκύλοι έκαναν τις αγχωτικές στιγμές καλύτερες ή χειρότερες.

Με τις γάτες, ωστόσο, τα αποτελέσματα ήταν διαφορετικά. Όταν οι συμμετέχοντες αλληλεπιδρούσαν με τη γάτα τους ενώ βρίσκονταν υπό πίεση, ανέφεραν περισσότερα αρνητικά συναισθήματα.

Πιο παθητικές οι αλληλεπιδράσεις με τις γάτες

Το εύρημα αυτό υποδηλώνει ότι το να αγκαλιάζετε τη γάτα σας όταν είστε αγχωμένοι ίσως να μην είναι τόσο χαλαρωτικό όσο πιστεύετε. Σε ορισμένες περιπτώσεις, θα μπορούσε ακόμη και να επιδεινώσει τη διάθεσή σας.

Πως μπορεί να εξηγείται αυτό; Μία πιθανότητα είναι ότι οι αλληλεπιδράσεις με τις γάτες είναι συχνά πιο παθητικές. Μπορεί απλώς να καθίσουν δίπλα σας ή να σας επιτρέψουν να τις χαϊδέψετε στο κεφάλι. Οι σκύλοι, από την άλλη πλευρά, συνήθως απαιτούν πιο ενεργή συμμετοχή. Ένα παιχνίδι με το μπαλάκι, λίγα χάδια ή μια βόλτα στη γειτονιά, κατά τη διάρκεια της οποίας θα σταματήσουν να εξερευνήσουν κάθε κολόνα, μπορεί να σας βοηθήσουν να αποσπαστείτε από όσα σας αγχώνουν.

Έτσι, όταν βρίσκεστε υπό πίεση, μια πιο περιορισμένη αλληλεπίδραση με τη γάτα σας ενδέχεται να μην ανταποκρίνεται στις συναισθηματικές σας ανάγκες εκείνη τη στιγμή.

Βέβαια, υπάρχουν και οι γάτες που δεν χρειάζονται καμία επιστημονική έρευνα για να αποδείξουν πόσο απρόβλεπτες μπορούν να είναι. Αρκεί να τις κοιτάξετε όταν είστε αγχωμένοι, για να απομακρυνθούν με ύφος αδιαφορίας και να κατευθυνθούν προς το πλησιέστερο κουτί, στο οποίο θα καθίσουν.

Τελικά, η συναισθηματική υποστήριξη από μια γάτα φαίνεται πως προσφέρεται μόνο κατόπιν ραντεβού!