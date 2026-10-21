Πανεύκολο κέικ με φρούτα εποχής και ξηρούς καρπούς – Συνταγή

Τι καλύτερο από το να αξιοποιήσετε τα φρούτα της εποχής για να φτιάξετε ένα υγιεινό κέικ, το οποίο μάλιστα δεν χρειάζεται μίξερ. Η παρακάτω συνταγή είναι εύκολη, και γρήγορη με σίγουρη επιτυχία. Να ξέρετε ότι, τα παιδιά σας θα το λατρέψουν αυτό το κέικ.

Τι θα χρειαστείτε

- Ένα μήλο τριμμένο

- Μία μεγάλη μπανάνα λωμένη

- Μία κούπα καρότα τριμμένα

- 2/3 κούπας αραβοσιτέλαιο

- Λίγο χυμό πορτοκαλιού

- 2 αυγά

- 2 κουτ. σούπας ζάχαρη καστανή

- 1 κουτ. σούπας μέλι

- 1/2 κούπα καρύδια ή αμύγδαλα, ψιλοκομμένα

- Μία κούπα νιφάδες βρώμης

- Μία κούπα αλεύρι ολικής αλέσεως

- 2 κουτ. γλυκού μπέικιν πάουντερ

- 1/2 κουτ. γλυκού κανέλα

Εκτέλεση

Αρχικά προθερμαίνουμε το φούρνο στους 180° C. Λαδώνουμε και αλευρώνουμε μια φόρμα για κέικ μεσαίου μεγέθους. Ρίχνουμε σε ένα μεγάλο μπολ το λάδι, τον χυμό πορτοκαλιού, τα αυγά, τη ζάχαρη και το μέλι και ανακατεύουμε με αυγοδάρτη.

Όταν ομογενοποιηθεί το μείγμα, προσθέτουμε σιγά-σιγά τα υπόλοιπα υλικά. Αδειάζουμε το μείγμα στη φόρμα και το ψήνουμε για περίπου 1 ώρα. Το κέικ θα βγει ζουμερό, ενώ δεν θα φουσκώσει πολύ.

Τα μήλα υπάρχουν σε αφθονία αυτή την εποχή και μπορείτε να τα αξιοποιήσετε σε διάφορες συνταγές, αποκομίζοντας πολλαπλά οφέλη για την υγεία.

Ας μην ξεχνάμε ότι, τα μήλα είναι πλούσια σε φυτικές ίνες και πολυφαινόλες —φυτικές ενώσεις που ενδέχεται να συμβάλουν στη μείωση του κινδύνου εμφάνισης καρδιακών παθήσεων, διαβήτη τύπου 2 και ορισμένων μορφών καρκίνου.

Η κατανάλωση μήλων μπορεί να υποστηρίξει την απώλεια βάρους, καθώς και την υγεία του εντέρου και του εγκεφάλου. Η πηκτίνη, μια φυτική ίνα, δρα ως πρεβιοτικό, τρέφοντας τα ωφέλιμα βακτήρια του εντέρου.

Τα μήλα περιέχουν κερκετίνη, ένα αντιοξειδωτικό που εντοπίζεται κυρίως στη φλούδα και το οποίο μπορεί να βοηθήσει στη ρύθμιση του ανοσοποιητικού συστήματος και στην προστασία του εγκεφάλου από το οξειδωτικό στρες.

Υπάρχουν διάφορες ποικιλίες μήλων στην αγορά. Οπότε μπορείτε να βρείτε εκείνη που ανταποκρίνεται στις προτιμήσεις σας. Τα μήλα χρησιμοποιούνται συχνά σε συνταγές για κέικ, πίτες, μπισκότα, μάφιν, μαρμελάδες, σαλάτες, ή smoothies. Αποτελούν επίσης ένα εξαιρετικό σνακ, είτε σκέτα είτε κομμένα σε φέτες και αλειμμένα με βούτυρο ξηρών καρπών.

Πέρα από την ευελιξία τους στη μαγειρική και την ποικιλία γεύσεων, τα μήλα είναι ένα εξαιρετικά υγιεινό φρούτο με πολλά οφέλη που τεκμηριώνονται από την επιστημονική έρευνα.