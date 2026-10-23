Microsoft: Ανέπτυξε εργαλείο AI σε ρόλο «γιατρού» για τη διάγνωση ασθενειών

Ένα νέο εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης δημιούργησαν ερευνητές της Microsoft, το οποίο ακολουθεί την ίδια διαδικασία που εφαρμόζουν και οι γιατροί για να διαγνώσει ασθένειες. Το νέο εργαλείο αποδείχθηκε ότι είναι δύο φορές πιο ακριβές σε σχέση με τις διαγνώσεις των γενικών ιατρών κατά την επίλυση περίπλοκων ιατρικών περιστατικών. Τα ευρήματα αυτά προκύπτουν από μελέτη που δημοσιεύθηκε την Πέμπτη 22 Οκτωβρίου στο περιοδικό Science.

Σύμφωνα με την έκθεση, το μοντέλο εντοπίζει και συντονίζει τις ερωτήσεις που πρέπει να τεθούν στον ασθενή, καθώς και τις εξετάσεις που πρέπει να ζητηθούν. Για τον σκοπό αυτό, χρησιμοποιεί έναν «ορχηστρωτή» (orchestrator) που οργανώνει τον τρόπο με τον οποίο η τεχνητή νοημοσύνη προσεγγίζει ένα πρόβλημα, αξιοποιώντας μια προσομοιωμένη ομάδα κλινικών εμπειρογνωμόνων που συνεργάζονται για την επίλυση διαγνωστικών περιπτώσεων.

«Το εργαλείο ξεπέρασε επίσης σε απόδοση τους ανθρώπους ιατρούς, όταν κλήθηκε να διαχειριστεί σενάρια που προέρχονταν από μια εκτενή βάση δεδομένων με περιστατικά που εισήχθησαν σε τμήματα επειγόντων περιστατικών», όπως γράφει το Reuters. Σύμφωνα με τους ερευνητές, οι αξιολογήσεις που συγκρίνουν τέτοιου είδους παλαιότερα συστήματα με ανθρώπους ιατρούς βασίζονται συνήθως σε ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής.

«Η Τεχνητή Νοημοσύνη έχει φτάσει σε σημείο να επιτυγχάνει ποσοστό επιτυχίας 100% σε τέτοιου είδους τεστ», δήλωσε ο Δρ. Dominic King, εταιρικός αντιπρόεδρος του τμήματος υγείας στη Microsoft AI, η ομάδα του οποίου αναπτύσσει τη νέα τεχνολογία. «Ωστόσο, αυτό δεν αντικατοπτρίζει την πραγματικότητα. Κανένας ασθενής δεν ήρθε ποτέ σε εμένα έχοντας μαζί του μια έτοιμη, περιεκτική σύνοψη της κατάστασής του», πρόσθεσε.

Οι ερευνητές διαπίστωσαν επίσης ότι οι διαγνωστικές διαδικασίες έχουν χαμηλότερο κόστος όταν ο «συντονιστής» (orchestrator) σχεδιάζει τα διαγνωστικά βήματα, σε σύγκριση με την περίπτωση που τον σχεδιασμό αναλαμβάνουν άνθρωποι ιατροί. «Δεν αξιολογούμε απλώς την ακρίβεια των συστημάτων. Εξετάζουμε επίσης το πόσο συνετά και προσεκτικά διενεργούν τη διαγνωστική διερεύνηση», ανέφερε ο Harsha Nori, επικεφαλής του τομέα Τεχνητής Νοημοσύνης στη Microsoft AI Health.

Στο πλαίσιο συνεργασίας με το Beth Israel Deaconess Medical Center στη Βοστώνη, οι ερευνητές θα εξετάσουν στη συνέχεια τη δυνατότητα του εργαλείου να διενεργεί διαλογή ασθενών στις αίθουσες αναμονής των τμημάτων επειγόντων περιστατικών.