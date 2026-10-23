ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Microsoft: Ανέπτυξε εργαλείο AI σε ρόλο «γιατρού» για τη διάγνωση ασθενειών

Επιχειρείν
Microsoft: Ανέπτυξε εργαλείο AI σε ρόλο «γιατρού» για τη διάγνωση ασθενειών
Pixabay
Newsroom
Παρασκευή, 23/10/2026 - 15:42

Τι προσφέρει το νέο διαγνωστικό εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης της Microsoft.

Ένα νέο εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης δημιούργησαν ερευνητές της Microsoft, το οποίο ακολουθεί την ίδια διαδικασία που εφαρμόζουν και οι γιατροί για να διαγνώσει ασθένειες. Το νέο εργαλείο αποδείχθηκε ότι είναι δύο φορές πιο ακριβές σε σχέση με τις διαγνώσεις των γενικών ιατρών κατά την επίλυση περίπλοκων ιατρικών περιστατικών. Τα ευρήματα αυτά προκύπτουν από μελέτη που δημοσιεύθηκε την Πέμπτη 22 Οκτωβρίου στο περιοδικό Science.

Σύμφωνα με την έκθεση, το μοντέλο εντοπίζει και συντονίζει τις ερωτήσεις που πρέπει να τεθούν στον ασθενή, καθώς και τις εξετάσεις που πρέπει να ζητηθούν. Για τον σκοπό αυτό, χρησιμοποιεί έναν «ορχηστρωτή» (orchestrator) που οργανώνει τον τρόπο με τον οποίο η τεχνητή νοημοσύνη προσεγγίζει ένα πρόβλημα, αξιοποιώντας μια προσομοιωμένη ομάδα κλινικών εμπειρογνωμόνων που συνεργάζονται για την επίλυση διαγνωστικών περιπτώσεων.

«Το εργαλείο ξεπέρασε επίσης σε απόδοση τους ανθρώπους ιατρούς, όταν κλήθηκε να διαχειριστεί σενάρια που προέρχονταν από μια εκτενή βάση δεδομένων με περιστατικά που εισήχθησαν σε τμήματα επειγόντων περιστατικών», όπως γράφει το Reuters. Σύμφωνα με τους ερευνητές, οι αξιολογήσεις που συγκρίνουν τέτοιου είδους παλαιότερα συστήματα με ανθρώπους ιατρούς βασίζονται συνήθως σε ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής.

«Η Τεχνητή Νοημοσύνη έχει φτάσει σε σημείο να επιτυγχάνει ποσοστό επιτυχίας 100% σε τέτοιου είδους τεστ», δήλωσε ο Δρ. Dominic King, εταιρικός αντιπρόεδρος του τμήματος υγείας στη Microsoft AI, η ομάδα του οποίου αναπτύσσει τη νέα τεχνολογία. «Ωστόσο, αυτό δεν αντικατοπτρίζει την πραγματικότητα. Κανένας ασθενής δεν ήρθε ποτέ σε εμένα έχοντας μαζί του μια έτοιμη, περιεκτική σύνοψη της κατάστασής του», πρόσθεσε.

Οι ερευνητές διαπίστωσαν επίσης ότι οι διαγνωστικές διαδικασίες έχουν χαμηλότερο κόστος όταν ο «συντονιστής» (orchestrator) σχεδιάζει τα διαγνωστικά βήματα, σε σύγκριση με την περίπτωση που τον σχεδιασμό αναλαμβάνουν άνθρωποι ιατροί. «Δεν αξιολογούμε απλώς την ακρίβεια των συστημάτων. Εξετάζουμε επίσης το πόσο συνετά και προσεκτικά διενεργούν τη διαγνωστική διερεύνηση», ανέφερε ο Harsha Nori, επικεφαλής του τομέα Τεχνητής Νοημοσύνης στη Microsoft AI Health.

Στο πλαίσιο συνεργασίας με το Beth Israel Deaconess Medical Center στη Βοστώνη, οι ερευνητές θα εξετάσουν στη συνέχεια τη δυνατότητα του εργαλείου να διενεργεί διαλογή ασθενών στις αίθουσες αναμονής των τμημάτων επειγόντων περιστατικών.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

Τελευταία τροποποίηση στις 23/10/2026 - 15:50

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

GSK Ελλάδος: Στον «αέρα» ο δεύτερος κύκλος της εκστρατείας #TheVacciNakedTruth
GSK Ελλάδος: Στον «αέρα» ο δεύτερος κύκλος της εκστρατείας #TheVacciNakedTruth 22 Οκτωβρίου 2026

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Η Τεχνητή Νοημοσύνη αλλάζει την ιατρική εκπαίδευση – Τι προτείνουν ειδικοί στο JAMA

Η Τεχνητή Νοημοσύνη αλλάζει την ιατρική εκπαίδευση – Τι προτείνουν ειδικοί στο JAMA

Επικαιρότητα
Καρκίνος: Εξέταση αίματος για πρώιμη ανίχνευση της νόσου – Τι δείχνουν τα νέα δεδομένα

Καρκίνος: Εξέταση αίματος για πρώιμη ανίχνευση της νόσου – Τι δείχνουν τα νέα δεδομένα

Μελέτες
Κυκλάδες: Τοποθετούνται 29 νέοι προσωπικοί γιατροί σε Κέντρα Υγείας και Περιφερειακά Ιατρεία

Κυκλάδες: Τοποθετούνται 29 νέοι προσωπικοί γιατροί σε Κέντρα Υγείας και Περιφερειακά Ιατρεία

Επικαιρότητα
AI: Νέο εργαλείο μπορεί να προβλέψει την επιβίωση ασθενών από τον καρκίνο μέσω selfie

AI: Νέο εργαλείο μπορεί να προβλέψει την επιβίωση ασθενών από τον καρκίνο μέσω selfie

Επικαιρότητα
Καρκίνος Μαστού: Η σημασία της έγκαιρης διάγνωσης – Τι έχει αλλάξει στη συστηματική θεραπεία

Καρκίνος Μαστού: Η σημασία της έγκαιρης διάγνωσης – Τι έχει αλλάξει στη συστηματική θεραπεία

Επικαιρότητα
AstraZeneca: Υπέγραψε συμφωνία 40 εκατομμυρίων δολαρίων με την Insitro

AstraZeneca: Υπέγραψε συμφωνία 40 εκατομμυρίων δολαρίων με την Insitro

Επιχειρείν

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Όταν το διάστημα ανάμεσα σε δύο εγκυμοσύνες είναι πολύ μικρό επιταχύνεται η γήρανση - Νέα μελέτη
Μελέτες
23/10/2026 - 16:51
Εμβολιασμός ευπαθών ομάδων: Οι συστάσεις υπάρχουν, τα κενά προστασίας παραμένουν
Επικαιρότητα
23/10/2026 - 16:27
Πώς θα ξεχωρίσετε το φρέσκο κρέας - Τα σημεία που πρέπει να προσέχετε
Ευ Ζην
23/10/2026 - 15:46
Microsoft: Ανέπτυξε εργαλείο AI σε ρόλο «γιατρού» για τη διάγνωση ασθενειών
Επιχειρείν
23/10/2026 - 15:42
Τα φάρμακα GLP-1 «οδηγούν» τη ζήτηση για προϊόντα πρωτεΐνης – Τι αλλάζει
Επικαιρότητα
23/10/2026 - 14:25
Γιατί κάποιοι άνθρωποι φαίνονται νεότεροι από την ηλικία τους - Τα 3 σημεία που εντόπισε μελέτη
Μελέτες
23/10/2026 - 14:17
Κορωνοϊός: Το ιικό φορτίο αυξήθηκε κατά 120% μέσα σε μία εβδομάδα στα αστικά λύματα της Πάτρας
Επικαιρότητα
23/10/2026 - 13:40
Η άσκηση φαίνεται να παρατείνει τη γονιμότητα - Τι έδειξε μελέτη
Μελέτες
23/10/2026 - 13:16
ΙΣΑ: Με επιτυχία ολοκληρώθηκε μία ακόμη δράση εθελοντικής αιμοδοσίας
Επικαιρότητα
23/10/2026 - 13:12
Καύσωνας: 50.000 θάνατοι από τη ζέστη στην Ευρώπη το καλοκαίρι του 2026
Μελέτες
23/10/2026 - 12:54
24η Οκτωβρίου: Παγκόσμια Ημέρα Πολιομυελίτιδας
Επικαιρότητα
23/10/2026 - 12:13
Ιός Σαμόντα: Ανησυχία στην Ευρώπη μετά το κρούσμα στη Γαλλία – Πόσο επικίνδυνος είναι για τον άνθρωπο
Επικαιρότητα
23/10/2026 - 11:38
Η Τεχνητή Νοημοσύνη αλλάζει την ιατρική εκπαίδευση – Τι προτείνουν ειδικοί στο JAMA
Επικαιρότητα
23/10/2026 - 11:05
Υπ. Υγείας: Τι λέει για τη χρηματοδότηση της ΕΟΚ από τη UNICEF
Επικαιρότητα
23/10/2026 - 10:52
Social media: Υπερψηφίστηκε από την Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο για την προστασία των ανηλίκων
Πολιτική Υγείας
23/10/2026 - 10:36
Χειμερινές ιώσεις: Πώς να προστατευτείτε – Οδηγίες και συμβουλές από το ECDC
Επικαιρότητα
23/10/2026 - 09:31
Ξεκινήστε να περπατάτε 10.000 βήματα την ημέρα - 6 κόλπα για να γίνει συνήθεια
Ευ Ζην
23/10/2026 - 08:14
Η εξέταση που πρέπει να κάνετε στα μάτια μετά τα 40, σύμφωνα με τους οφθαλμίατρους
Ευ Ζην
23/10/2026 - 06:45
Μηλόπιτα: Εύκολη και υγιεινή συνταγή με βρώμη και γιαούρτι
Ευ Ζην
23/10/2026 - 06:29
7 φρούτα και λαχανικά που δεν πρέπει να ξεφλουδίζετε
Ευ Ζην
23/10/2026 - 06:12
Οι μισθοί στο ΕΣΥ είναι 2,5 φορές χαμηλότεροι από τη Βουλγαρία
Επικαιρότητα
23/10/2026 - 06:00
GSK Ελλάδος: Στον «αέρα» ο δεύτερος κύκλος της εκστρατείας #TheVacciNakedTruth
Επιχειρείν
22/10/2026 - 22:07
Γιώργος Κώτσηρας: Η ανακοίνωση του νοσοκομείου μετά την εισαγωγή του
Επικαιρότητα
22/10/2026 - 19:19
Πώς θα καθαρίσετε σωστά τα φίλτρα του απορροφητήρα για να απομακρύνετε λίπη και μυρωδιές
Ευ Ζην
22/10/2026 - 19:00
Αυξάνονται οι πιθανότητες μακροζωίας εάν οι γονείς σας έζησαν πολλά χρόνια; Τι απαντά μελέτη
Μελέτες
22/10/2026 - 18:12
Αυξάνονται οι εισαγωγές στα νοσοκομεία από γρίπη και κορωνοϊό – Έκθεση ΕΟΔΥ
Επικαιρότητα
22/10/2026 - 17:30
Ιός Δυτικού Νείλου: Ένα νέο κρούσμα και δύο νέοι θάνατοι στη χώρα μας την τελευταία εβδομάδα
Επικαιρότητα
22/10/2026 - 17:23
Γιώργος Κώτσηρας: Εσπευσμένα στο Ιπποκράτειο μετά από αδιαθεσία
Επικαιρότητα
22/10/2026 - 17:01
ΕΦΕΤ: Ανακαλούνται noodles της Maggi – Τι πρέπει να προσέξουν οι καταναλωτές
Επικαιρότητα
22/10/2026 - 16:49
Τζάνειο: Αποσωληνώθηκε η 21χρονη που μεταφέρθηκε σε κωματώδη κατάσταση από την Πάρο
Επικαιρότητα
22/10/2026 - 16:34

ΔΗΜΟΦΙΛΗ