ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Καρκίνος: Τα 4 μεγάλα «αγκάθια» στη φροντίδα και την ενημέρωση των ασθενών

Μελέτες
Καρκίνος: Τα 4 μεγάλα «αγκάθια» στη φροντίδα και την ενημέρωση των ασθενών
Αντώνης Ραυτόπουλος
Τρίτη, 13/10/2026 - 06:14
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το HealthStat στα αγαπημένα σου στη Google

Ο καρκίνος οδηγεί σε οικονομικό αδιέξοδο και ψυχική εξουθένωση ασθενείς και επιζώντες.

Ο καρκίνος δεν έχει μόνο τις ορατές -και για πολλούς αυτονόητες- συνέπειες που μπορεί να σκεφτεί κάποιος την πρώτη στιγμή. Έχει τεράστια επιβάρυνση στην ψυχική υγεία. Μάλιστα, αυτό δεν αφορά μόνο τον ίδιο τον ασθενή αλλά και τον φροντιστή.

Τα ευρύματα της έρευνας BREATH 2026, με τίτλο «Χαρτογράφηση εμπειριών και αναγκών ανθρώπων που επηρεάζονται από τον καρκίνο του πνεύμονα» είναι χαρακτηριστικά. Συνολικά 205 ασθενείς, φροντιστές, επιζώντες και άτομα σε πένθος κατέθεσαν τη δική τους εμπειρία. Οι θεματικοί άξονες των ευρημάτων αφορούσαν την ψυχική υγεία, την ενημέρωση για τους βιοδείκτες και τις κλινικές μελέτες, την οικονομική επιβάρυνση, τη στήριξη των φροντιστών και τη συνέχεια της φροντίδας.

Τα κύρια ευρήματα της έρευνας:

  • Κενά στην ενημέρωση: σχεδόν το 45% των ερωτηθέντων δεν γνώριζε αν είχε εντοπιστεί βιοδείκτης κατά την αρχική διάγνωση, ενώ το 42% δεν είχε ενημερωθεί για την ύπαρξη κλινικής μελέτης στην οποία θα μπορούσε να συμμετάσχει.
  • Επιβάρυνση των φροντιστών: σχεδόν το 70% δήλωσε έντονο άγχος και εξουθένωση. Δύο στους πέντε φρόντιζαν χωρίς βοήθεια, ενώ για έναν στους τρεις η φροντίδα ξεπερνούσε τις επτά ώρες ημερησίως.
  • Οικονομικές δυσκολίες που επιμένουν: καταγράφηκαν στο 68,8% των ασθενών και στο 60% των επιζώντων, αναδεικνύοντας ανάγκες υποστήριξης και μετά την ενεργό θεραπεία.
  • Συνέχεια της φροντίδας: ο φόβος υποτροπής, οι δυσκολίες επιστροφής στην καθημερινότητα και το πένθος απαιτούν στήριξη που δεν διακόπτεται με την ολοκλήρωση της θεραπείας ή την απώλεια.

Παράλληλα, ευρωπαϊκή σύγκριση ανέδειξε πρόσθετα κενά. Στη δέκατη έκθεση του Lung Cancer Europe, το 71,7% των συμμετεχόντων από την Ελλάδα ανέφερε αρνητική επίδραση της νόσου στην ψυχική του υγεία, έναντι 61,2% στο ευρωπαϊκό σύνολο. Ωστόσο, μόλις το 10,3% έλαβε υποστήριξη ψυχικής υγείας κατά τη διάγνωση, έναντι 28,7%, ενώ το 68,3% δήλωσε ότι δεν του προσφέρθηκε υποστήριξη.

Οι προτάσεις που διατυπώθηκαν εστίασαν στην έγκαιρη αξιολόγηση της ψυχικής επιβάρυνσης και στην οργανωμένη προσφορά βοήθειας, χωρίς να αναμένεται ο άνθρωπος να φτάσει στην εξάντληση. Περιλαμβάνουν κατανοητή ενημέρωση, σαφές πλάνο επόμενων βημάτων, συγκεκριμένο πρόσωπο επικοινωνίας, διασύνδεση με υπηρεσίες, εκπαίδευση και στήριξη των φροντιστών, καθώς και καθοδήγηση για δικαιώματα, κοινωνικές παροχές και επιστροφή στην εργασία. Παράλληλα, τονίστηκε η ανάγκη υποστηρικτικής και ανακουφιστικής φροντίδας από τη διάγνωση, μαζί με τη θεραπεία.

Οι βιωματικές μαρτυρίες ανέδειξαν και μια λιγότερο ορατή πλευρά: ο άνθρωπος μπορεί να αισθάνεται μόνος ακόμη και όταν περιβάλλεται από οικογένεια και φίλους. Οι ομάδες υποστήριξης προσφέρουν χώρο για έκφραση χωρίς κριτική, μοίρασμα εμπειριών και αναγνώριση ότι ο φόβος, η κόπωση και η ανάγκη για βοήθεια δεν αποτελούν προσωπική αποτυχία. Ιδιαίτερα για τους φροντιστές, η δυνατότητα να ζητήσουν στήριξη αναδείχθηκε ως πράξη ευθύνης απέναντι στον εαυτό τους και στον άνθρωπο που φροντίζουν. Για όσους βιώνουν απώλεια, τονίστηκε ότι το πένθος συχνά ακολουθεί μια μακρά περίοδο εξάντλησης και δεν έχει προκαθορισμένη ημερομηνία λήξης.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

Τελευταία τροποποίηση στις 13/10/2026 - 02:29
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το HealthStat στα αγαπημένα σου στη Google

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Ένα θρεπτικό συστατικό είχε καλύτερα αποτελέσματα από τα φάρμακα για το σάκχαρο και την παχυσαρκία
Ένα θρεπτικό συστατικό είχε καλύτερα αποτελέσματα από τα φάρμακα για το σάκχαρο και την παχυσαρκία 12 Οκτωβρίου 2026

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Καρκίνος στα παιδιά: Πολλά συμπτώματα περνούν απαρατήρητα - Τι πρέπει να ξέρετε

Καρκίνος στα παιδιά: Πολλά συμπτώματα περνούν απαρατήρητα - Τι πρέπει να ξέρετε

Επικαιρότητα
Τα νύχια δείχνουν αν είμαστε υγιείς – Ποιες ασθένειες «προδίδει» ένα μικρό σημάδι στο νύχι

Τα νύχια δείχνουν αν είμαστε υγιείς – Ποιες ασθένειες «προδίδει» ένα μικρό σημάδι στο νύχι

Μελέτες
ΕΚΠΑ: Συστάσεις εμβολιασμού σε ασθενείς με νεοπλασίες

ΕΚΠΑ: Συστάσεις εμβολιασμού σε ασθενείς με νεοπλασίες

Επικαιρότητα
Καρκίνος στους νέους: Γιατί αυξάνονται τα περιστατικά κάτω των 50 ετών

Καρκίνος στους νέους: Γιατί αυξάνονται τα περιστατικά κάτω των 50 ετών

Μελέτες
Ευρώπη: 2 στους 3 νέους βίωσαν τραυματικές εμπειρίες ως παιδιά που επηρεάζουν την υπόλοιπη ζωή

Ευρώπη: 2 στους 3 νέους βίωσαν τραυματικές εμπειρίες ως παιδιά που επηρεάζουν την υπόλοιπη ζωή

Μελέτες
Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας: Διαδικτυακή εκδήλωση από τον Πανελλήνιο Σύλλογο Φυσικοθεραπευτών

Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας: Διαδικτυακή εκδήλωση από τον Πανελλήνιο Σύλλογο Φυσικοθεραπευτών

Επικαιρότητα

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Επεξεργασμένα τρόφιμα: Η λίστα με τα πιο εθιστικά
Ευ Ζην
13/10/2026 - 09:32
Γιατί κάποιοι πεινούν περισσότερο από άλλους; Τι δείχνει νέα μελέτη για το σωματικό λίπος
Μελέτες
13/10/2026 - 08:14
Πανεύκολη συνταγή για σπιτικά cinnamon rolls με ελάχιστη ζάχαρη
Ευ Ζην
13/10/2026 - 06:45
Καρκίνος: Τα 4 μεγάλα «αγκάθια» στη φροντίδα και την ενημέρωση των ασθενών
Μελέτες
13/10/2026 - 06:14
Νέα μελέτη αποκαλύπτει τις θεραπευτικές ιδιότητες της βανίλιας
Μελέτες
13/10/2026 - 06:00
Ένα θρεπτικό συστατικό είχε καλύτερα αποτελέσματα από τα φάρμακα για το σάκχαρο και την παχυσαρκία
Μελέτες
12/10/2026 - 18:35
Γιατί δεν πρέπει ποτέ να βάζετε μεταλλικά αντικείμενα στον φούρνο μικροκυμάτων
Ευ Ζην
12/10/2026 - 18:13
Στη φυλακή 52χρονος γυναικολόγος για πορνογραφία ανηλίκων
Επικαιρότητα
12/10/2026 - 17:45
Υπόθεση Μαζωνάκη: Εντοπίστηκε και τρίτη φαρμακευτική ουσία στον οργανισμό του
Επικαιρότητα
12/10/2026 - 17:29
Χοληστερίνη: Πώς θα μειώσετε την «κακή» και πώς θα αυξήσετε την καλή, σύμφωνα με το Harvard
Ευ Ζην
12/10/2026 - 17:01
Υπ. Υγείας: Συστήθηκε η Επιτροπή για τα Κέντρα Αντιγήρανσης και Μακροζωίας – Ποιοι την απαρτίζουν
Πολιτική Υγείας
12/10/2026 - 15:52
Ποια είναι η καλύτερη ώρα της ημέρας για περπάτημα, σύμφωνα με τους ειδικούς
Ευ Ζην
12/10/2026 - 15:47
Επιδείνωση του καιρού: Πώς να προφυλαχτείτε από τις πλημμύρες και τους κεραυνούς
Επικαιρότητα
12/10/2026 - 15:22
Σαρκοπενία: Τι είναι - Παράγοντες κινδύνου και αντιμετώπιση
Ευ Ζην
12/10/2026 - 14:53
Καρκίνος στα παιδιά: Πολλά συμπτώματα περνούν απαρατήρητα - Τι πρέπει να ξέρετε
Επικαιρότητα
12/10/2026 - 14:41
Άδωνις Γεωργιάδης για Κέντρο Υγείας Ελασσόνας: «Ολοκληρώθηκε η πλήρης ανακατασκευή και ενεργειακή αναβάθμιση»
Πολιτική Υγείας
12/10/2026 - 13:54
Θεμιστοκλέους: «Έως το τέλος Οκτωβρίου θα έχουν επανεκκινήσει σχεδόν όλα τα προγράμματα για το Προλαμβάνω»
Πολιτική Υγείας
12/10/2026 - 13:29
Οι γυναίκες νιώθουν περισσότερο πόνο από τους άνδρες σε 11 σημεία του σώματος
Μελέτες
12/10/2026 - 13:21
Πανώλη: Η Ρωσία ακόμη δεν έχει απαντήσει από τι πέθανε η 28χρονη εργαζόμενη
Επικαιρότητα
12/10/2026 - 13:08
Τρεις νέες θεραπευτικές επιλογές για τον καρκίνο του πνεύμονα και των ωοθηκών – Πολύ κοντά η ευρωπαϊκή έγκριση
Φάρμακο
12/10/2026 - 12:23
«Προλαμβάνω»: Από την Τρίτη 13 Οκτωβρίου επιστρέφουν οι δωρεάν εξετάσεις – Πώς θα κλείσετε ραντεβού
Επικαιρότητα
12/10/2026 - 12:04
Γεωργιάδης: «Θα έχουμε αρκετές χιλιάδες προσλήψεις νοσηλευτών τους επόμενους μήνες στα νοσοκομεία»
Πολιτική Υγείας
12/10/2026 - 11:36
Τέλος τα social media για τους ανήλικους κάτω των 15 ετών από 1η Ιανουαρίου
Πολιτική Υγείας
12/10/2026 - 11:18
Τα νύχια δείχνουν αν είμαστε υγιείς – Ποιες ασθένειες «προδίδει» ένα μικρό σημάδι στο νύχι
Μελέτες
12/10/2026 - 11:04
Ξυπνάτε με πόνο στη μέση ή στον αυχένα; Δεν φταίει πάντα η στάση του σώματος
Ευ Ζην
12/10/2026 - 10:49
Ματίνα Παγώνη: Αύξηση στα κρούσματα κορωνοϊού και στις εισαγωγές στα νοσοκομεία
Επικαιρότητα
12/10/2026 - 10:35
4 απλές ασκήσεις στον τοίχο που αποκαλύπτουν πόσο δυνατά είναι τα χέρια σας μετά τα 65
Ευ Ζην
12/10/2026 - 09:30
Κολοκυθόσουπα: Πικάντικη συνταγή με τζίντζερ και κουρκουμά
Ευ Ζην
12/10/2026 - 06:46
Κυδώνι: Ένα εξαιρετικό «φάρμακο» για το στομάχι - Πώς τρώγεται
Ευ Ζην
12/10/2026 - 06:30
Βουλωμένα αυτιά μετά από κρυολόγημα - Τι να κάνετε
Επικαιρότητα
12/10/2026 - 06:14

ΔΗΜΟΦΙΛΗ