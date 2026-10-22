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GSK Ελλάδος: Στον «αέρα» ο δεύτερος κύκλος της εκστρατείας #TheVacciNakedTruth

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GSK Ελλάδος: Στον «αέρα» ο δεύτερος κύκλος της εκστρατείας #TheVacciNakedTruth
Newsroom
Πέμπτη, 22/10/2026 - 22:07

Η εκστρατεία πραγματοποιείται υπό την αιγίδα του ΕΟΔΥ, της Ελληνικής Εταιρείας Λοιμώξεων και της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας, με στόχο την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού για την αξία του διά βίου εμβολιασμού.

Η ανάγκη για συνεχή ενημέρωση γύρω από την αξία του διά βίου εμβολιασμού παραμένει επίκαιρη, καθότι μεγάλη μερίδα του πληθυσμού φαίνεται να μη γνωρίζει ότι υπάρχουν εμβόλια που συστήνονται στην ενήλικη ζωή, ενώ παράλληλα αναγνωρίζεται ο σημαντικός ρόλος των εκστρατειών ενημέρωσης στην ευαισθητοποίηση του κοινού γύρω από την αξία του εμβολιασμού.

Μέσα από τον δεύτερο κύκλο της εκστρατείας #TheVacciNakedTruth της GSK Ελλάδος, η οποία τελεί υπό την αιγίδα του ΕΟΔΥ, της ΕΕΛ και της ΕΠΕ, συνεχίζει να αναδεικνύεται η σημασία της πρόληψης και του διά βίου εμβολιασμού, κινητοποιώντας το κοινό να μάθει τη «γυμνή» αλήθεια για τα οφέλη του εμβολιασμού σε κάθε ηλικία, μέσα από τη συζήτηση με τον γιατρό του. Ενόψει της χειμερινής περιόδου, κατά την οποία παρατηρείται αύξηση των λοιμωδών νοσημάτων που προλαμβάνονται μέσω του εμβολιασμού, το μήνυμα της εν λόγω εκστρατείας γίνεται ιδιαίτερα επίκαιρο, καθώς μας υπενθυμίζει ότι χωρίς τον εμβολιασμό είμαστε εκτεθειμένοι απέναντι στις ασθένειες, «σαν να κυκλοφορούμε γυμνοί».

Η εκστρατεία υλοποιείται μέσα από ένα ολοκληρωμένο, πολυκαναλικό πλάνο επικοινωνίας, που περιλαμβάνει τηλεόραση, ραδιόφωνο, έντυπα και ψηφιακά μέσα, μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καθώς και τον ειδικά σχεδιασμένο ενημερωτικό ιστότοπο της εκστρατείας, www.vaccinaked.com.

Τελώντας υπό την αιγίδα του ΕΟΔΥ, της ΕΕΛ και της ΕΠΕ, η εκστρατεία #TheVacciNakedTruth, η οποία παρουσιάστηκε για πρώτη φορά τον Μάιο του 2026 σε δημοσιογραφική εκδήλωση, παρουσία της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Υγείας, εκπροσώπων της επιστημονικής κοινότητας και των εν λόγω θεσμικών φορέων, επικεντρώνεται αποκλειστικά στην αξία και τα οφέλη του διά βίου εμβολιασμού, χωρίς αναφορά σε συγκεκριμένο νόσημα.

Μάθετε περισσότερα: www.vaccinaked.com

Ακολουθήστε την εκστρατεία:

Instagram: http://tiny.cc/n9d3101
Facebook: http://tiny.cc/u9d3101
YouTube: http://tiny.cc/dad3101

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