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Μηλόπιτα: Εύκολη και υγιεινή συνταγή με βρώμη και γιαούρτι

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Μηλόπιτα: Εύκολη και υγιεινή συνταγή με βρώμη και γιαούρτι
Ελβίρα Νίνη Ντούνη / Cookpad
Newsroom
Παρασκευή, 23/10/2026 - 06:29

Εύκολη και γρήγορη συνταγή για λαχταριστή μηλόπιτα, χαμηλή σε λιπαρά και με λίγες θερμίδες.

Η μηλόπιτα είναι ένα από τα πιο αγαπημένα φθινοπωρινά γλυκά, με το άρωμα των ψημένων μήλων και της κανέλας να γεμίζει το σπίτι. Ωστόσο, οι κλασικές συνταγές συχνά περιέχουν αρκετό βούτυρο και ζάχαρη, αυξάνοντας τις θερμίδες και τα λιπαρά κάθε μερίδας.

Η εκδοχή που ακολουθεί είναι μια πιο ελαφριά επιλογή, καθώς φτιάχνεται χωρίς βούτυρο ή λάδι και με μόλις 50 γρ. ζάχαρη για τέσσερις μερίδες. Τα μήλα δίνουν φυσική γλυκύτητα και, μαζί με το γιαούρτι, διατηρούν τη μηλόπιτα μαλακή και υγρή. Παράλληλα, η βρώμη προσθέτει φυτικές ίνες, ενώ τα αυγά και το γιαούρτι προσφέρουν πρωτεΐνη. Η προετοιμασία είναι απλή και δεν απαιτεί ζύμωμα ή άνοιγμα φύλλου.

Υλικά για 4 μερίδες

  • 500 γρ. μήλα (περίπου 3 μήλα κόκκινα)
  • 3 αυγά
  • 150 γρ. γιαούρτι
  • 50 γρ. ζάχαρη άχνη
  • 1 κ.γ. κανέλα
  • 50 γρ. αλεύρι βρώμης (αν δεν έχετε, μπορείτε να αλέσετε 50γρ νιφάδες βρώμης στο μούλτι, μέχρι να γίνουν λεπτή σκόνη)

Εκτέλεση

  • Προθερμάνετε τον φούρνο στους 160°C, στον αέρα.
  • Αφαιρέστε τα κουκούτσια από τα μήλα, κόψτε τα σε κύβους και πολτοποιήστε τα στο μούλτι.
  • Σε ένα μπολ, χτυπήστε με το σύρμα τα αυγά με το γιαούρτι. Προσθέστε τα πολτοποιημένα μήλα, την κανέλα και τη ζάχαρη άχνη και ανακατέψτε με μια σπάτουλα.
  • Ρίξτε το αλεύρι βρώμης και ανακατέψτε μέχρι να ενσωματωθεί στο μείγμα. Αν χρησιμοποιήσετε νιφάδες βρώμης, αλέστε τες πρώτα στο μούλτι μέχρι να γίνουν σκόνη.
  • Στρώστε μια φόρμα διαστάσεων 20 × 20 εκ. με αντικολλητικό χαρτί κουζίνας. Αδειάστε μέσα το μείγμα και ισιώστε την επιφάνεια με τη σπάτουλα.
  • Ψήστε στη μεσαία σχάρα για περίπου 1 ώρα.
  • Αφήστε τη μηλόπιτα να κρυώσει, πασπαλίστε προαιρετικά με λίγη ζάχαρη άχνη αν θέλετε και σερβίρετε.

Διατροφική αξία ανά μερίδα:

- Ενέργεια: 245 θερμίδες

- Πρωτεΐνη: 10,4 γρ.

- Υδατάνθρακες: 35,5 γρ.

- Συνολικά σάκχαρα: 27 γρ.

- Πρόσθετη ζάχαρη: 12,5 γρ.

- Λιπαρά: 5,3 γρ.

- Φυτικές ίνες: 4,6 γρ.

Πηγή: Ελβίρα Νίνη Ντούνη / Cookpad

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Τελευταία τροποποίηση στις 23/10/2026 - 00:10

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