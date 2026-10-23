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Βραστά αυγά ή τυρί cottage: Τι είναι καλύτερο για την υγεία της καρδιάς

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Βραστά αυγά ή τυρί cottage: Τι είναι καλύτερο για την υγεία της καρδιάς
Pixabay
Μαρία Γκουρτσιλίδου
Παρασκευή, 23/10/2026 - 19:40

Μία ισορροπημένη διατροφή αποτελεί «σύμμαχο» για μία υγιή καρδιά.

Οι καρδιακές παθήσεις αυξάνουν σημαντικά τον κίνδυνο θανάτου. Ωστόσο, με μικρές αλλαγές στη διατροφή και τον τρόπο ζωής μας μπορούμε να «θωρακίσουμε» την υγεία της καρδιάς μας.

Τα αυγά είναι από τις πιο θρεπτικές τροφές, ενώ αποτελούν σημαντική πηγή πρωτεΐνης. Ωστόσο, παλαιότερα επικρατούσε η αντίληψη ότι, επειδή τα αυγά περιέχουν χοληστερόλη, δεν αποτελούν τροφή φιλική προς την υγεία της καρδιάς. «Είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι η διατροφική χοληστερόλη και η χοληστερόλη στο αίμα δεν είναι το ίδιο πράγμα», επισημαίνει η διαιτολόγος Veronica Rouse, M.A.N., RD στο EatingWell. «Η κατανάλωση τροφίμων που περιέχουν χοληστερόλη, όπως τα αυγά, δεν σημαίνει αυτόματα ότι η χοληστερόλη στο αίμα σας θα αυξηθεί σημαντικά», προσθέτει.

Οι διαιτολόγοι προτείνουν να δίνουμε μεγαλύτερη έμφαση στα κορεσμένα λιπαρά παρά στη διατροφική χοληστερόλη. Τα κορεσμένα λιπαρά έχουν πολύ πιο έντονη επίδραση στην αύξηση της LDL («κακής») χοληστερίνης, επισημαίνει η επίσης διαιτολόγος Ali McGowan, M.S., RD. Τα αυγά περιέχουν σχετικά μικρή ποσότητα κορεσμένων λιπαρών — περίπου 1,5 γραμμάριο ανά μεγάλο αυγό. «Θα έδινα μεγαλύτερη προσοχή στο τι συνοδεύει τα αυγά (όπως μπέικον ή λουκάνικο) παρά στο ίδιο το αυγό», προσθέτει η McGowan. Δοκιμάστε να συνδυάσετε τα αυγά σας με τροφές πλούσιες σε φυτικές ίνες που κάνουν καλό στην καρδιά, όπως φρυγανισμένο ψωμί ολικής άλεσης ή μια μερίδα ξηρούς καρπούς.

Αν ακολουθείτε μία ισορροπημένη διατροφή, δεν χρειάζεται να ανησυχείτε για την υπερβολική κατανάλωση αυγών, σημειώνει το EatingWell. «Για τους περισσότερους υγιείς ανθρώπους, η μέτρια κατανάλωση αυγών (που αντιστοιχεί σε έως και περίπου ένα αυγό την ημέρα) μπορεί να ενταχθεί σε μια συνολικά υγιεινή διατροφή για την καρδιά», αναφέρει η διαιτολόγος Cici McGuane, M.S., CNS, LDN. Ωστόσο, εάν αντιμετωπίζετε ήδη προβλήματα με την καρδιά σας ή έχετε αυξημένη χοληστερόλη, συμβουλευτείτε τον γιατρό σας για το αν θα ήταν προτιμότερο να επιλέξετε κάποια εναλλακτική λύση, όπως τα ασπράδια αυγών.

Όσον αφορά το τυρί cottage, υπάρχουν δύο παράγοντες που πρέπει να λάβετε υπόψιν σας: η περιεκτικότητα σε νάτριο και σε λιπαρά. «Ανάλογα με το brand, το τυρί cottage μπορεί να περιέχει σημαντική ποσότητα νατρίου –κάτι που μπορεί να επηρεάσει την αρτηριακή πίεση και τη συνολική καρδιαγγειακή υγεία», επισημαίνει η McGuane. Μια μερίδα ½ φλιτζανιού μπορεί να περιέχει έως και 459 χιλιοστόγραμμα (mg) νατρίου – ποσότητα που αντιστοιχεί περίπου στο 20% του συνιστώμενου ημερήσιου ορίου. Αναζητήστε προϊόντα που φέρουν την ένδειξη «χαμηλή περιεκτικότητα σε νάτριο» ή «μειωμένο νάτριο», ξεκαθαρίζει το EatingWell. Επίσης, θα πρέπει να δίνετε προσοχή στην περιεκτικότητα του τυριού cottage σε λιπαρά.

Βραστά αυγά ή τυρί cottage; Ποια είναι η καλύτερη επιλογή;

Η αλήθεια είναι ότι και τα δύο μπορούν να ενταχθούν σε μια διατροφή φιλική προς την υγεία της καρδιάς. Τα βραστά αυγά και το τυρί cottage είναι τρόφιμα πλούσια σε θρεπτικά συστατικά και πρωτεΐνη. Ωστόσο, αν αναζητάτε τη μέγιστη ποσότητα πρωτεΐνης ανά μερίδα, το τυρί cottage αποτελεί την καλύτερη επιλογή. Μόλις μισό φλιτζάνι τυρί cottage (με 1% λιπαρά) περιέχει 14 γραμμάρια πρωτεΐνης — ποσότητα υπερδιπλάσια από τα 6 γραμμάρια πρωτεΐνης που βρίσκονται σε ένα βραστό αυγό.

Όποιο κι αν προτιμάτε, δώστε προσοχή στην περιεκτικότητα σε νάτριο και λιπαρά, διευκρινίζει το EatingWell. Δεδομένου ότι το τυρί cottage μπορεί να έχει αρκετά υψηλή περιεκτικότητα σε νάτριο, επιλέξτε εκδοχές με χαμηλή περιεκτικότητα σε νάτριο ή προϊόντα στα οποία δεν έχει προστεθεί καθόλου αλάτι.

Αν στοχεύετε στη μείωση της συνολικής πρόσληψης λιπαρών, προτιμήστε τυρί cottage με χαμηλά ή μηδενικά λιπαρά. «Τελικά, αυτό που θα συνοδεύσει τα βραστά αυγά ή το τυρί cottage στο πιάτο σας μπορεί να παίξει ακόμη σημαντικότερο ρόλο για την υγεία της καρδιάς σας», σύμφωνα με το EatingWell.

«Αντί να εστιάζετε στην επιλογή του ενός έναντι του άλλου, θα πρότεινα να τα συνδυάζετε με τροφές πλούσιες σε φυτικές ίνες —όπως φρούτα, λαχανικά ή προϊόντα ολικής άλεσης—, οι οποίες συμβάλλουν στη διατήρηση υγιών επιπέδων χοληστερόλης και στη γενικότερη υγεία της καρδιάς», καταλήγει η McGowan.

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Τελευταία τροποποίηση στις 23/10/2026 - 19:30

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