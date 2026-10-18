ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Είναι ασφαλές να φάω ωμό αυγό;

Ευ Ζην
Είναι ασφαλές να φάω ωμό αυγό;
pixabay
Newsroom
Κυριακή, 18/10/2026 - 08:15
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το HealthStat στα αγαπημένα σου στη Google

Τα αυγά είναι πλούσια σε πρωτεΐνη και άλλα θρεπτικά συστατικά.

Ένα αυγό μετρίου μεγέθους καλύπτει το 27% των ημερήσιων αναγκών του οργανισμού σε χολίνη. Η χολίνη είναι απαραίτητη για τη φυσιολογική λειτουργία των κυττάρων, ειδικά στο νευρικό σύστημα και το ήπαρ.

Τα αυγά αποτελούν επίσης εξαιρετική πηγή ασβεστίου, φωσφόρου, καλίου, βιταμίνης Α, και βιταμίνης D. Ένα ωμό αυγό περιέχει 72 θερμίδες, 6 γραμμάρια πρωτεΐνης, 5 γραμμάρια λίπους και 186 χιλιοστόγραμμα χοληστερόλης.

Πιθανά οφέλη των ωμών αυγών για την υγεία

Ωφελούν την καρδιά

Τα αυγά είναι πλούσια σε HDL ή αλλιώς «καλή» χοληστερόλη. Τα υψηλά επίπεδα HDL χοληστερόλης προστατεύουν την καρδιά από την LDL, την κακή χοληστερόλη. Τα αυγά είναι επίσης πλούσια σε λιπαρά οξέα, όπως τα ωμέγα-3, τα οποία μειώνουν τα επίπεδα της κακής χοληστερόλης.

Βελτιώνουν τη λειτουργία του εγκεφάλου

Οι μεγάλες ποσότητες χολίνης που περιέχονται στα αυγά αποτελούν σημαντικό παράγοντα για τη λειτουργία του εγκεφάλου. Τα αυγά έχουν υψηλή διατροφική αξία και ένα μόνο αυγό αποτελεί εξαιρετική πηγή χολίνης.

Ενισχύουν το ανοσοποιητικό σύστημα

Στα αυγά περιέχονται βιταμίνη Α και βιταμίνη Β12, καθώς και άλλα θρεπτικά συστατικά και αντιοξειδωτικά που συμβάλλουν στην ισχυρή άμυνα του ανοσοποιητικού συστήματος.

Προσφέρουν ενέργεια

Τα αυγά είναι γεμάτα θρεπτικά συστατικά, τα οποία προσφέρουν αίσθημα κορεσμού και ενέργεια. Αποτελούν πλούσια πηγή πρωτεΐνης και θεωρούνται πλήρης πηγή απαραίτητων αμινοξέων.

Πιθανοί κίνδυνοι από την κατανάλωση ωμών αυγών

Η κατανάλωση ωμών αυγών ενέχει κινδύνους εάν αυτά περιέχουν σαλμονέλα. Περίπου ένα στα 20.000 αυγά περιέχει το συγκεκριμένο βακτήριο, σύμφωνα με τους ειδικούς.

Η σαλμονέλα είναι ένα βακτήριο που συναντάται συχνά στα τρόφιμα και προκαλεί διάρροια, πυρετό, κράμπες και εμετό. Σε σοβαρές περιπτώσεις, η κατανάλωση τροφίμων που περιέχουν τέτοια βακτήρια μπορεί να οδηγήσει σε χρόνια, σοβαρά ή απειλητικά για τη ζωή προβλήματα υγείας.

Συνήθως, τα συμπτώματα της σαλμονέλας εμφανίζονται από μία έως τρεις ημέρες μετά την κατανάλωση μολυσμένης τροφής. Ωστόσο, η ασθένεια μπορεί να εκδηλωθεί σε χρονικό διάστημα που κυμαίνεται από 20 λεπτά έως 6 εβδομάδες μετά την κατανάλωση. Συνήθως, το καλό μαγείρεμα των αυγών εξουδετερώνει τα βακτήρια.

Εάν θέλετε να καταναλώσετε ωμά ή ελλιπώς μαγειρεμένα αυγά, βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε μόνο αυγά που έχουν υποστεί επεξεργασία για την εξουδετέρωση της σαλμονέλας (παστερίωση). Για να Για να παστεριώσετε αυγά που θα φαγωθούν ωμά, πρέπει να τα θερμάνετε στους 60 °C.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

Τελευταία τροποποίηση στις 18/10/2026 - 02:51
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το HealthStat στα αγαπημένα σου στη Google

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Τα οφέλη της αλόης για την υγεία και την εμφάνισή σας
Τα οφέλη της αλόης για την υγεία και την εμφάνισή σας 16 Οκτωβρίου 2026
Οι 10 τροφές που τρώει κάθε εβδομάδα μια γαστρεντερολόγος 14 Οκτωβρίου 2026
Οι 10 τροφές που τρώει κάθε εβδομάδα μια γαστρεντερολόγος

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Πρωτεΐνη ή φυτικές ίνες; Τι μας χορταίνει περισσότερο;

Πρωτεΐνη ή φυτικές ίνες; Τι μας χορταίνει περισσότερο;

Ευ Ζην
Γιουβαρλάκια σούπα αυγολέμονο στη χύτρα - Κλασική συνταγή της γιαγιάς

Γιουβαρλάκια σούπα αυγολέμονο στη χύτρα - Κλασική συνταγή της γιαγιάς

Ευ Ζην
Λευκά ή καφέ αυγά; Υπάρχουν διαφορές στη διατροφική αξία;

Λευκά ή καφέ αυγά; Υπάρχουν διαφορές στη διατροφική αξία;

Ευ Ζην
Πόσο συχνά πρέπει να πλένετε τις πετσέτες της κουζίνας

Πόσο συχνά πρέπει να πλένετε τις πετσέτες της κουζίνας

Ευ Ζην
Τι είναι ο «πρωτεϊνούχος» καφές – Διαιτολόγος αναλύει τα θετικά και τα αρνητικά

Τι είναι ο «πρωτεϊνούχος» καφές – Διαιτολόγος αναλύει τα θετικά και τα αρνητικά

Ευ Ζην
Νικόλαος Παρασκευής: «Marketing vs Αλήθεια στο supermarket»

Νικόλαος Παρασκευής: «Marketing vs Αλήθεια στο supermarket»

Ευ Ζην

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή ή άγχος; 4 βασικές διαφορές που πρέπει να γνωρίζετε
Ευ Ζην
18/10/2026 - 09:32
Είναι ασφαλές να φάω ωμό αυγό;
Ευ Ζην
18/10/2026 - 08:15
Ακμή ενηλίκων: Τι την προκαλεί - Πώς θα αποφύγετε τις εξάρσεις
Ευ Ζην
18/10/2026 - 06:46
5 αγαπημένες συνταγές για τις κρύες ημέρες του χειμώνα
Ευ Ζην
18/10/2026 - 06:28
Αυτές είναι οι τροφές που βοηθούν στη μείωση της αρτηριακής πίεσης
Μελέτες
18/10/2026 - 06:12
Τι τρώει μέσα στην ημέρα ο κορυφαίος ειδικός διατροφής του Χάρβαρντ
Ευ Ζην
18/10/2026 - 06:00
Πώς να φτιάξετε τον τέλειο φθινοπωρινό καφέ στο σπίτι
Ευ Ζην
17/10/2026 - 09:32
Ρυθμιζόμενοι αλτήρες - Μια πρακτική λύση για προπόνηση δύναμης στο σπίτι
Ευ Ζην
17/10/2026 - 08:16
Φρούτα: Η καλύτερη ώρα να τα καταναλώσετε - 4 μύθοι και η αλήθεια
Ευ Ζην
17/10/2026 - 06:47
Συνταγή για χειροποίητο ψωμί μόνο με 4 υλικά
Ευ Ζην
17/10/2026 - 06:30
Γιατί η επιστήμη αντιμετωπίζει κρίση εμπιστοσύνης
Μελέτες
17/10/2026 - 06:14
Χαμηλοί καρδιακοί παλμοί: Είναι πράγματι ένδειξη καλής φυσικής κατάστασης;
Μελέτες
17/10/2026 - 06:00
Γιατί η υγεία των ούλων επηρεάζει ολόκληρο τον οργανισμό σας – Συμβουλές του Harvard
Ευ Ζην
16/10/2026 - 19:23
Νιώθετε συνέχεια κουρασμένοι; Τι συμβουλεύουν οι ειδικοί στον ύπνο
Ευ Ζην
16/10/2026 - 18:05
Πάπας Λέοντας ΙΔ’: Οι πρώτες φωτογραφίες μετά την επέμβαση για καρκίνο στον πνεύμονα
Επικαιρότητα
16/10/2026 - 17:38
Μπορεί το γιαούρτι να βοηθήσει στην πρόληψη του καρκίνου του παχέος εντέρου;
Ευ Ζην
16/10/2026 - 17:04
Γιώργος Μαζωνάκης: Νέο αποκαλυπτικό στοιχείο - Αυτές είναι οι 8 ουσίες που βρέθηκαν στο αίμα του
Επικαιρότητα
16/10/2026 - 16:13
Πώς θα καθαρίσετε το εύκολα φούρνο σας με ατμό χωρίς εξοπλισμό
Ευ Ζην
16/10/2026 - 15:37
EMA: Συνιστά την έγκριση του Rasonque για τον μεταστατικό καρκίνο του παγκρέατος
Φάρμακο
16/10/2026 - 15:06
Έχετε συμπτώματα εμμηνόπαυσης; Βγείτε για περπάτημα, προτείνουν οι επιστήμονες
Μελέτες
16/10/2026 - 14:51
Πειραιάς: Τραμ παρέσυρε πεζή – Νοσηλεύεται διασωληνωμένη στο Τζάνειο
Επικαιρότητα
16/10/2026 - 14:32
Παγκόσμια Ημέρα Τροφίμων: Οδηγίες υγιεινής διατροφής από τον ΕΦΕΤ
Επικαιρότητα
16/10/2026 - 14:13
Πέθανε ο Γιώργος Βαρδινογιάννης
Επικαιρότητα
16/10/2026 - 13:44
Μπορούν τα φιστίκια Αιγίνης να σας «χαρίσουν» έναν πιο ποιοτικό ύπνο;
Ευ Ζην
16/10/2026 - 13:35
AstraZeneca: Υπέγραψε συμφωνία 40 εκατομμυρίων δολαρίων με την Insitro
Επιχειρείν
16/10/2026 - 13:26
Breast Health Day: Η φροντίδα της υγείας του μαστού ξεκινά πριν από τη διάγνωση
Επικαιρότητα
16/10/2026 - 12:55
Νοσοκομειακοί γιατροί: Συνεχίζονται τα προβλήματα στα χειρουργεία μετά τις αλλαγές στην αιμοδοσία
Επικαιρότητα
16/10/2026 - 12:44
Δρ. Rachna Shroff: Πέθανε σε ηλικία 47 ετών από καρκίνο η διεθνώς αναγνωρισμένη ερευνήτρια
Επικαιρότητα
16/10/2026 - 12:11
Ανατρεπτική μελέτη: Δεν συνδέονται όλα τα υπερ – επεξεργασμένα τρόφιμα με τον καρκίνο του παχέος εντέρου
Μελέτες
16/10/2026 - 11:31
Διατήρηση μαστού: Πότε είναι καλύτερη επιλογή από τη μαστεκτομή;
Ευ Ζην
16/10/2026 - 10:46

ΔΗΜΟΦΙΛΗ