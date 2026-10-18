Είναι ασφαλές να φάω ωμό αυγό;

Τα αυγά είναι πλούσια σε πρωτεΐνη και άλλα θρεπτικά συστατικά.

Ένα αυγό μετρίου μεγέθους καλύπτει το 27% των ημερήσιων αναγκών του οργανισμού σε χολίνη. Η χολίνη είναι απαραίτητη για τη φυσιολογική λειτουργία των κυττάρων, ειδικά στο νευρικό σύστημα και το ήπαρ.

Τα αυγά αποτελούν επίσης εξαιρετική πηγή ασβεστίου, φωσφόρου, καλίου, βιταμίνης Α, και βιταμίνης D. Ένα ωμό αυγό περιέχει 72 θερμίδες, 6 γραμμάρια πρωτεΐνης, 5 γραμμάρια λίπους και 186 χιλιοστόγραμμα χοληστερόλης.

Πιθανά οφέλη των ωμών αυγών για την υγεία

Ωφελούν την καρδιά

Τα αυγά είναι πλούσια σε HDL ή αλλιώς «καλή» χοληστερόλη. Τα υψηλά επίπεδα HDL χοληστερόλης προστατεύουν την καρδιά από την LDL, την κακή χοληστερόλη. Τα αυγά είναι επίσης πλούσια σε λιπαρά οξέα, όπως τα ωμέγα-3, τα οποία μειώνουν τα επίπεδα της κακής χοληστερόλης.

Βελτιώνουν τη λειτουργία του εγκεφάλου

Οι μεγάλες ποσότητες χολίνης που περιέχονται στα αυγά αποτελούν σημαντικό παράγοντα για τη λειτουργία του εγκεφάλου. Τα αυγά έχουν υψηλή διατροφική αξία και ένα μόνο αυγό αποτελεί εξαιρετική πηγή χολίνης.

Ενισχύουν το ανοσοποιητικό σύστημα

Στα αυγά περιέχονται βιταμίνη Α και βιταμίνη Β12, καθώς και άλλα θρεπτικά συστατικά και αντιοξειδωτικά που συμβάλλουν στην ισχυρή άμυνα του ανοσοποιητικού συστήματος.

Προσφέρουν ενέργεια

Τα αυγά είναι γεμάτα θρεπτικά συστατικά, τα οποία προσφέρουν αίσθημα κορεσμού και ενέργεια. Αποτελούν πλούσια πηγή πρωτεΐνης και θεωρούνται πλήρης πηγή απαραίτητων αμινοξέων.

Πιθανοί κίνδυνοι από την κατανάλωση ωμών αυγών

Η κατανάλωση ωμών αυγών ενέχει κινδύνους εάν αυτά περιέχουν σαλμονέλα. Περίπου ένα στα 20.000 αυγά περιέχει το συγκεκριμένο βακτήριο, σύμφωνα με τους ειδικούς.

Η σαλμονέλα είναι ένα βακτήριο που συναντάται συχνά στα τρόφιμα και προκαλεί διάρροια, πυρετό, κράμπες και εμετό. Σε σοβαρές περιπτώσεις, η κατανάλωση τροφίμων που περιέχουν τέτοια βακτήρια μπορεί να οδηγήσει σε χρόνια, σοβαρά ή απειλητικά για τη ζωή προβλήματα υγείας.

Συνήθως, τα συμπτώματα της σαλμονέλας εμφανίζονται από μία έως τρεις ημέρες μετά την κατανάλωση μολυσμένης τροφής. Ωστόσο, η ασθένεια μπορεί να εκδηλωθεί σε χρονικό διάστημα που κυμαίνεται από 20 λεπτά έως 6 εβδομάδες μετά την κατανάλωση. Συνήθως, το καλό μαγείρεμα των αυγών εξουδετερώνει τα βακτήρια.

Εάν θέλετε να καταναλώσετε ωμά ή ελλιπώς μαγειρεμένα αυγά, βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε μόνο αυγά που έχουν υποστεί επεξεργασία για την εξουδετέρωση της σαλμονέλας (παστερίωση). Για να Για να παστεριώσετε αυγά που θα φαγωθούν ωμά, πρέπει να τα θερμάνετε στους 60 °C.