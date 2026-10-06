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Λευκά ή καφέ αυγά; Υπάρχουν διαφορές στη διατροφική αξία;

Ευ Ζην
Λευκά ή καφέ αυγά; Υπάρχουν διαφορές στη διατροφική αξία;
pixabay
Μαρία Γκουρτσιλίδου
Τρίτη, 06/10/2026 - 06:46
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Μπορεί το χρώμα του κελύφους σε ένα αυγό να επηρεάσει την ποιότητα ή τη διατροφική του αξία;

Ορισμένοι καταναλωτές συχνά προτιμούν τα αυγά με καφέ κέλυφος. Ο λόγος είναι για θεωρούν ότι είναι πιο υγιεινά, συγκριτικά με τα αυγά με λευκό κέλυφος. Ωστόσο, σύμφωνα με το Healthline, η αλήθεια είναι ότι όλα τα αυγά είναι διατροφικά παρόμοια, ανεξάρτητα από το μέγεθος ή το χρώμα του κελύφους τους.

«Τόσο τα καφέ όσο και τα λευκά αυγά αποτελούν μία υγιεινή τροφή», επισημαίνει το Healthline, προσθέτοντας ότι «ένα τυπικό αυγό περιέχει άφθονες βιταμίνες, μέταλλα και πρωτεΐνη υψηλής ποιότητας, όλα αυτά με λιγότερες από 80 θερμίδες».

Παρ' όλα αυτά, επιστήμονες έχουν συγκρίνει τα αυγά με καφέ κέλυφος με εκείνα που έχουν λευκό κέλυφος, για να διαπιστώσουν αν υπάρχει κάποια διαφορά. Αρκετές μελέτες έχουν δείξει ότι το χρώμα του κελύφους δεν επηρεάζει σημαντικά την ποιότητα ή τη σύσταση του αυγού. Αυτό σημαίνει ότι το χρώμα του κελύφους ενός αυγού δεν σχετίζεται άμεσα με το πόσο υγιεινό είναι.

«Η μόνη πραγματική διαφορά έγκειται στη χρωστική ουσία του κελύφους», διευκρινίζει το Healthline, συμπληρώνοντας ότι «ωστόσο, υπάρχουν και άλλοι παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν τη διατροφική αξία ενός αυγού. Για παράδειγμα, το περιβάλλον στο οποίο ζει η κότα μπορεί να παίξει καθοριστικό ρόλο».

Τα αυγά από κότες που κυκλοφορούν ελεύθερα στο φως του ήλιου περιέχουν 3 έως 4 φορές περισσότερη βιταμίνη D σε σχέση με τα αυγά από κότες συμβατικής εκτροφής. Το είδος της τροφής που καταναλώνει η κότα μπορεί επίσης να επηρεάσει τη διατροφική σύσταση των αυγών της. Οι κότες που ακολουθούν διατροφή πλούσια σε ωμέγα-3 λιπαρά οξέα παράγουν αυγά με πολύ υψηλότερα επίπεδα ωμέγα-3 λιπαρών οξέων. Αντίστοιχο αποτέλεσμα έχει παρατηρηθεί και με τη βιταμίνη D, όταν οι κότες τρέφονται με τροφή εμπλουτισμένη με τη συγκεκριμένη βιταμίνη.

Διαφορές στη γεύση των αυγών

«Κάποιοι ορκίζονται ότι τα καφέ αυγά έχουν καλύτερη γεύση, ενώ άλλοι προτιμούν τη γεύση των λευκών αυγών. Ωστόσο, όπως συμβαίνει και με τη θρεπτική τους αξία, δεν υπάρχει ουσιαστική διαφορά στη γεύση μεταξύ των αυγών με καφέ και λευκό τσόφλι.

Αυτό, βέβαια, δεν σημαίνει απαραίτητα ότι όλα τα αυγά έχουν την ίδια γεύση. «Αν και το χρώμα του κελύφους δεν παίζει ρόλο, άλλοι παράγοντες - όπως η ράτσα της κότας, το είδος της τροφής, η φρεσκάδα και ο τρόπος μαγειρέματος - ενδέχεται να επηρεάσουν τη γεύση τους», κατέληξε το Healthline.

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Τελευταία τροποποίηση στις 06/10/2026 - 02:55
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