7 τροφές που βοηθούν στην αύξηση της τεστοστερόνης

Αν και η έρευνα είναι περιορισμένη σχετικά με τις τροφές που μπορούν να βοηθήσουν στην ενίσχυση της τεστοστερόνης, ωστόσο οι παρακάτω επιλογές ενδέχεται να σας δώσουν την «ώθηση» που αναζητάτε.

Λιπαρά ψάρια

Στα λιπαρά ψάρια περιλαμβάνονται ο σολομός, οι σαρδέλες κα. Τα λιπαρά ψάρια είναι πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, τα οποία είναι σημαντικά για την ορμονική υγεία, όπως η βιταμίνη D, ο ψευδάργυρος και τα ωμέγα-3 λιπαρά οξέα.

Ορισμένες τροφές με υψηλή περιεκτικότητα σε λιπαρά, όπως τα τηγανητά, έχουν συνδεθεί με μειωμένα επίπεδα τεστοστερόνης σε ορισμένους ανθρώπους.

Ωστόσο, σύμφωνα με το Healthline μια ανασκόπηση έξι μελετών του 2021 διαπίστωσε ότι τα διατροφικά πρότυπα χαμηλών λιπαρών σχετίζονταν με χαμηλότερα επίπεδα τεστοστερόνης σε σύγκριση με διατροφικά πρότυπα που περιλαμβάνουν περισσότερα λιπαρά. Στην ανασκόπηση επισημάνθηκε ότι απαιτούνται περισσότερες μελέτες υψηλής ποιότητας για την πλήρη κατανόηση αυτής της σύνδεσης.

Σκούρα πράσινα λαχανικά

Μια μελέτη του 2018 διαπίστωσε ότι τα άτομα που κατανάλωναν λιγότερα σκούρα πράσινα λαχανικά ήταν πιο πιθανό να έχουν χαμηλά επίπεδα τεστοστερόνης στον ορό του αίματος. Επίσης, διέτρεχαν μεγαλύτερο κίνδυνο εμφάνισης υπογοναδισμού, μιας κατάστασης κατά την οποία το σώμα δεν παράγει επαρκή ποσότητα τεστοστερόνης. Στα σκούρα πράσινα λαχανικά ανήκουν το kale, το σπανάκι, το κινέζικο λάχανο, και το μπρόκολο.

Προϊόντα κακάο

Αν και απαιτείται περαιτέρω έρευνα, ορισμένα ευρήματα υποδεικνύουν ότι τα προϊόντα κακάο ενδέχεται να είναι ευεργετικά για τα επίπεδα τεστοστερόνης, όπως επισημαίνει το Healthline. Μια μελέτη του 2023 διαπίστωσε ότι το LN18178 —ένα φυτικό μείγμα που περιέχει εκχυλίσματα από τον φλοιό του καρπού Punica granatum (ρόδι) και από σπόρους Theobroma cacao (κακάο)— συνέβαλε στην αύξηση των επιπέδων τεστοστερόνης σε υγιείς νεαρούς άνδρες.

Όταν αγοράζετε προϊόντα κακάο, όπως η σοκολάτα, ίσως είναι προτιμότερο να επιλέγετε εκείνα που δεν περιέχουν προστιθέμενη ζάχαρη ή περιέχουν μόνο μικρές ποσότητες αυτής, συμβουλεύει το Healthline.

Αβοκάντο

Τα αβοκάντο περιέχουν μαγνήσιο και ένα ιχνοστοιχείο που ονομάζεται βόριο, το οποίο ενδέχεται να ωφελεί τα επίπεδα τεστοστερόνης. Το βόριο είναι ένα ιχνοστοιχείο που φαίνεται να επηρεάζει τον μεταβολισμό της τεστοστερόνης στον οργανισμό και ενδέχεται να προστατεύει από τη διάσπασή της. Ωστόσο, απαιτείται περαιτέρω έρευνα για να κατανοηθεί πλήρως ο τρόπος με τον οποίο τα συμπληρώματα βορίου επηρεάζουν την τεστοστερόνη, όπως διευκρινίζει το Healthline. H ένταξη στη διατροφή πηγών βορίου, όπως τα αβοκάντο, είναι μία καλή λύση και μπορεί να συμβάλει στη διατήρηση υγιών επιπέδων τεστοστερόνης.

Αυγά

Οι κρόκοι των αυγών είναι πλούσιοι σε υγιεινά λιπαρά, πρωτεΐνη και σελήνιο — ένα ιχνοστοιχείο που δρα ως αντιοξειδωτικό στον οργανισμό. Σύμφωνα με μια ανασκόπηση του 2019, το σελήνιο ενδέχεται να συμβάλλει στην ενίσχυση της παραγωγής τεστοστερόνης, ενεργοποιώντας συγκεκριμένες βιολογικές οδούς και την έκφραση ορισμένων γονιδίων.

Επιπλέον, στην ανασκόπηση επισημαίνεται ότι τα επίπεδα τεστοστερόνης είναι υψηλότερα σε άτομα που παρουσιάζουν βέλτιστα επίπεδα σεληνίου στο αίμα τους. Όμως, και σε αυτή την περίπτωση απαιτείται περαιτέρω έρευνα.

Μούρα, κεράσια και ρόδια

Τα μούρα και τα κεράσια είναι πλούσια σε φλαβονοειδή αντιοξειδωτικά, τα οποία ενδέχεται να συμβάλλουν στην προστασία των κυττάρων που παράγουν τεστοστερόνη από βλάβες, καθώς και στην αύξηση της παραγωγής τεστοστερόνης. Επίσης, ορισμένες περιορισμένες ενδείξεις υποδηλώνουν ότι ο χυμός ροδιού μπορεί να βοηθήσει στην αύξηση των επιπέδων τεστοστερόνης στους αθλητές.

Ωστόσο, απαιτείται περαιτέρω έρευνα για την καλύτερη κατανόηση του τρόπου με τον οποίο τα ρόδια ή ο χυμός τους μπορούν να επηρεάσουν την τεστοστερόνη.

Οστρακοειδή και μαλακόστρακα

Τα οστρακοειδή και τα μαλακόστρακα, όπως οι γαρίδες και τα μύδια, αποτελούν πηγές ψευδαργύρου. Δεδομένου του σημαντικού ρόλου που διαδραματίζει ο ψευδάργυρος στην αναπαραγωγική υγεία, η ανεπάρκειά του μπορεί να προκαλέσει υπογοναδισμό.