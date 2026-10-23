ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Όταν το διάστημα ανάμεσα σε δύο εγκυμοσύνες είναι πολύ μικρό επιταχύνεται η γήρανση - Νέα μελέτη

Μελέτες
Όταν το διάστημα ανάμεσα σε δύο εγκυμοσύνες είναι πολύ μικρό επιταχύνεται η γήρανση - Νέα μελέτη
Ömürden Cengiz / Unsplash
Newsroom
Παρασκευή, 23/10/2026 - 16:51

Πόσο πρέπει να περιμένετε πριν από την επόμενη εγκυμοσύνη για να προστατεύσετε την υγεία σας.

Η βιολογική γήρανση αφορά τις αλλαγές που συμβαίνουν στα κύτταρα, τους ιστούς και τα όργανα με την πάροδο του χρόνου, ανεξάρτητα από τη χρονολογική ηλικία. Πρόκειται για έναν τομέα που συγκεντρώνει ολοένα μεγαλύτερο ερευνητικό ενδιαφέρον, καθώς οι επιστήμονες προσπαθούν να κατανοήσουν τις βαθύτερες αιτίες των χρόνιων ασθενειών και να βρουν τρόπους για να αυξήσουν το προσδόκιμο ζωής. Μια νέα επιστημονική ανασκόπηση, που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Trends in Endocrinology & Metabolism, εξετάζει τη σχέση ανάμεσα στην εγκυμοσύνη και τη βιολογική γήρανση.

Οι συγγραφείς εκτιμούν ότι όταν το διάστημα ανάμεσα σε δύο εγκυμοσύνες είναι πολύ μικρό, ο οργανισμός της γυναίκας ενδέχεται να μην προλαβαίνει να ανακάμψει πλήρως. Αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε συσσώρευση αλλαγών που σχετίζονται με τη βιολογική γήρανση. Οι ερευνητές ελπίζουν ότι η καλύτερη κατανόηση των βιολογικών αλλαγών που συμβαίνουν κατά την εγκυμοσύνη θα βοηθήσει στη βελτίωση της υγείας των μητέρων.

«Σε προηγούμενη έρευνά μας διαπιστώσαμε ότι η βιολογική ηλικία αυξάνεται προσωρινά κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, φτάνοντας στο υψηλότερο σημείο της περίπου στο τρίτο τρίμηνο ή κατά τον τοκετό», ανέφερε ο Τζέσι Πόγκανικ, από την Ιατρική Σχολή του Χάρβαρντ, ο οποίος είναι ο υπεύθυνος επικοινωνίας για τη δημοσίευση. «Αν δεχτούμε ότι πράγματι συμβαίνουν αυτές οι προσωρινές αλλαγές στη βιολογική ηλικία, το ερώτημα είναι πώς συνδέονται με τη συνολική πορεία της γήρανσης σε όλη τη διάρκεια της ζωής».

Πόσο σημαντικό είναι το διάστημα ανάμεσα στις εγκυμοσύνες

Σύμφωνα με τους συγγραφείς, ο χρόνος που μεσολαβεί ανάμεσα στις εγκυμοσύνες και επιτρέπει στον οργανισμό να ανακάμψει μπορεί να επηρεάζει την υγεία της μητέρας μακροπρόθεσμα. Όταν οι εγκυμοσύνες διαδέχονται η μία την άλλη σε σύντομο χρονικό διάστημα, ο οργανισμός ενδέχεται να μην προλαβαίνει να επανέλθει πλήρως, με αποτέλεσμα ορισμένες αλλαγές να συσσωρεύονται από τη μία εγκυμοσύνη στην επόμενη.

«Είναι πιθανό αυτό να επηρεάζει τη συνολική πορεία της γήρανσης», ανέφερε ο Πόγκανικ, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι αυτές οι αλλαγές δεν σημαίνουν απαραίτητα πως προκαλούνται βιολογικές βλάβες. «Γνωρίζουμε ότι ένας ορισμένος αριθμός κυήσεων που ολοκληρώνονται με τοκετό μπορεί στην πραγματικότητα να έχει ευεργετική επίδραση στη διάρκεια ζωής».

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας συνιστά σήμερα στις γυναίκες να περιμένουν τουλάχιστον 24 μήνες μετά τη γέννηση ενός ζωντανού παιδιού προτού προσπαθήσουν να συλλάβουν ξανά, ώστε να περιοριστούν οι κίνδυνοι για την υγεία τόσο της μητέρας όσο και του μωρού.

Ωστόσο, ο Πόγκανικ εξήγησε ότι για να διατυπωθούν συγκεκριμένες συστάσεις με βάση τη βιολογική γήρανση και όχι μόνο την έκβαση της εγκυμοσύνης, χρειάζονται περισσότερα ερευνητικά δεδομένα. Συγκεκριμένα, θα πρέπει να παρακολουθείται η βιολογική ηλικία των γυναικών κατά τη διάρκεια διαδοχικών εγκυμοσυνών και στη συνέχεια η υγεία τους για αρκετές δεκαετίες.

Πώς η μελέτη της γήρανσης μπορεί να βελτιώσει την υγεία των μητέρων

Πέρα από την κατανόηση της γήρανσης σε βάθος χρόνου, η έρευνα αυτή θα μπορούσε να συμβάλει και στη βελτίωση της υγείας των γυναικών κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, αλλά και μετά τον τοκετό.

«Αυτό που με ενδιαφέρει περισσότερο σε πιο άμεσο επίπεδο είναι να αντιμετωπίσουμε τις σημερινές προκλήσεις στην ιατρική περίθαλψη, όπως το τεράστιο πρόβλημα της μητρικής θνησιμότητας στις Ηνωμένες Πολιτείες, σε σύγκριση με άλλες ανεπτυγμένες βιομηχανικά χώρες», ανέφερε ο Πόγκανικ. «Κάθε νέα γνώση που μπορεί να συμβάλει στη βελτίωση της υγείας των μητέρων είναι ένας σημαντικός λόγος για να συνεχίσουμε αυτή την έρευνα».

Εκτός από τη μελέτη των μοτίβων μεθυλίωσης στο αίμα, οι επιστήμονες διαθέτουν και άλλα εργαλεία για να μελετήσουν τη βιολογική γήρανση, τόσο στις εγκύους όσο και στον γενικό πληθυσμό. Σε αυτά περιλαμβάνονται οι απεικονιστικές εξετάσεις του εγκεφάλου, αλλά και τα δεδομένα που συλλέγονται από φορητές συσκευές παρακολούθησης της υγείας.

«Υπάρχει μεγάλος ενθουσιασμός για τις δυνατότητες που προσφέρουν τα εργαλεία εκτίμησης της βιολογικής ηλικίας, καθώς θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην πρόληψη και στην εξατομικευμένη φροντίδα της υγείας», ανέφερε ο Πόγκανικ. «Η μελέτη των αλλαγών που συμβαίνουν κατά την εγκυμοσύνη είναι απλώς ένας από τους τρόπους με τους οποίους μπορούμε να κατανοήσουμε καλύτερα τους βασικούς μηχανισμούς της γήρανσης γενικότερα».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

Τελευταία τροποποίηση στις 23/10/2026 - 16:51

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Γιατί κάποιοι άνθρωποι φαίνονται νεότεροι από την ηλικία τους - Τα 3 σημεία που εντόπισε μελέτη
Γιατί κάποιοι άνθρωποι φαίνονται νεότεροι από την ηλικία τους - Τα 3 σημεία που εντόπισε μελέτη 23 Οκτωβρίου 2026

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Διατροφή για επιβράδυνση της γήρανσης – Γιατί έχει μεγαλύτερη σημασία για τους καπνιστές

Διατροφή για επιβράδυνση της γήρανσης – Γιατί έχει μεγαλύτερη σημασία για τους καπνιστές

Μελέτες
Αντισύλληψη, Εγκυμοσύνη, Εμμηνόπαυση: Πότε αυξάνεται ο κίνδυνος θρόμβωσης στις γυναίκες;

Αντισύλληψη, Εγκυμοσύνη, Εμμηνόπαυση: Πότε αυξάνεται ο κίνδυνος θρόμβωσης στις γυναίκες;

Επικαιρότητα
Σαρκοπενία: Τι είναι - Παράγοντες κινδύνου και αντιμετώπιση

Σαρκοπενία: Τι είναι - Παράγοντες κινδύνου και αντιμετώπιση

Ευ Ζην
4 απλές ασκήσεις στον τοίχο που αποκαλύπτουν πόσο δυνατά είναι τα χέρια σας μετά τα 65

4 απλές ασκήσεις στον τοίχο που αποκαλύπτουν πόσο δυνατά είναι τα χέρια σας μετά τα 65

Ευ Ζην
Ποιο είναι το καλύτερο σνακ για να παραμένετε υγιείς όσο μεγαλώνετε; Μια διαιτολόγος απαντά

Ποιο είναι το καλύτερο σνακ για να παραμένετε υγιείς όσο μεγαλώνετε; Μια διαιτολόγος απαντά

Ευ Ζην
Βιταμίνη Κ2, D3 και καρδιά - Νέα μελέτη

Βιταμίνη Κ2, D3 και καρδιά - Νέα μελέτη

Μελέτες

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Βραστά αυγά ή τυρί cottage: Τι είναι καλύτερο για την υγεία της καρδιάς
Ευ Ζην
23/10/2026 - 19:40
Γιατρός αποκαλύπτει έναν απλό τρόπο για να ενισχύσετε τις αντικαρκινικές ιδιότητες της ντομάτας
Ευ Ζην
23/10/2026 - 19:17
Καρκίνος δέρματος: Πειραματικό εμβόλιο μειώνει κατά 42% τον κίνδυνο υποτροπής
Φάρμακο
23/10/2026 - 18:52
Τριετής σύμβαση για την ενίσχυση με προσωπικό του νοσοκομείου Ρόδου
Πολιτική Υγείας
23/10/2026 - 17:32
Πώς θα καθαρίσετε τα ρούχα που πήραν χρώμα στο πλυντήριο
Ευ Ζην
23/10/2026 - 17:30
Όταν το διάστημα ανάμεσα σε δύο εγκυμοσύνες είναι πολύ μικρό επιταχύνεται η γήρανση - Νέα μελέτη
Μελέτες
23/10/2026 - 16:51
ΙΣΑ: «Ανέφικτη η εφαρμογή του Ψηφιακού Αποθετηρίου την 1η Νοεμβρίου 2026»
Επικαιρότητα
23/10/2026 - 16:45
Εμβολιασμός ευπαθών ομάδων: Οι συστάσεις υπάρχουν, τα κενά προστασίας παραμένουν
Επικαιρότητα
23/10/2026 - 16:27
Πώς θα ξεχωρίσετε το φρέσκο κρέας - Τα σημεία που πρέπει να προσέχετε
Ευ Ζην
23/10/2026 - 15:46
Microsoft: Ανέπτυξε εργαλείο AI σε ρόλο «γιατρού» για τη διάγνωση ασθενειών
Επιχειρείν
23/10/2026 - 15:42
Τα φάρμακα GLP-1 «οδηγούν» τη ζήτηση για προϊόντα πρωτεΐνης – Τι αλλάζει
Επικαιρότητα
23/10/2026 - 14:25
Γιατί κάποιοι άνθρωποι φαίνονται νεότεροι από την ηλικία τους - Τα 3 σημεία που εντόπισε μελέτη
Μελέτες
23/10/2026 - 14:17
Κορωνοϊός: Το ιικό φορτίο αυξήθηκε κατά 120% μέσα σε μία εβδομάδα στα αστικά λύματα της Πάτρας
Επικαιρότητα
23/10/2026 - 13:40
Η άσκηση φαίνεται να παρατείνει τη γονιμότητα - Τι έδειξε μελέτη
Μελέτες
23/10/2026 - 13:16
ΙΣΑ: Με επιτυχία ολοκληρώθηκε μία ακόμη δράση εθελοντικής αιμοδοσίας
Επικαιρότητα
23/10/2026 - 13:12
Καύσωνας: 50.000 θάνατοι από τη ζέστη στην Ευρώπη το καλοκαίρι του 2026
Μελέτες
23/10/2026 - 12:54
24η Οκτωβρίου: Παγκόσμια Ημέρα Πολιομυελίτιδας
Επικαιρότητα
23/10/2026 - 12:13
Ιός Σαμόντα: Ανησυχία στην Ευρώπη μετά το κρούσμα στη Γαλλία – Πόσο επικίνδυνος είναι για τον άνθρωπο
Επικαιρότητα
23/10/2026 - 11:38
Η Τεχνητή Νοημοσύνη αλλάζει την ιατρική εκπαίδευση – Τι προτείνουν ειδικοί στο JAMA
Επικαιρότητα
23/10/2026 - 11:05
Υπ. Υγείας: Τι λέει για τη χρηματοδότηση της ΕΟΚ από τη UNICEF
Επικαιρότητα
23/10/2026 - 10:52
Social media: Υπερψηφίστηκε από την Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο για την προστασία των ανηλίκων
Πολιτική Υγείας
23/10/2026 - 10:36
Χειμερινές ιώσεις: Πώς να προστατευτείτε – Οδηγίες και συμβουλές από το ECDC
Επικαιρότητα
23/10/2026 - 09:31
Ξεκινήστε να περπατάτε 10.000 βήματα την ημέρα - 6 κόλπα για να γίνει συνήθεια
Ευ Ζην
23/10/2026 - 08:14
Η εξέταση που πρέπει να κάνετε στα μάτια μετά τα 40, σύμφωνα με τους οφθαλμίατρους
Ευ Ζην
23/10/2026 - 06:45
Μηλόπιτα: Εύκολη και υγιεινή συνταγή με βρώμη και γιαούρτι
Ευ Ζην
23/10/2026 - 06:29
7 φρούτα και λαχανικά που δεν πρέπει να ξεφλουδίζετε
Ευ Ζην
23/10/2026 - 06:12
Οι μισθοί στο ΕΣΥ είναι 2,5 φορές χαμηλότεροι από τη Βουλγαρία
Επικαιρότητα
23/10/2026 - 06:00
GSK Ελλάδος: Στον «αέρα» ο δεύτερος κύκλος της εκστρατείας #TheVacciNakedTruth
Επιχειρείν
22/10/2026 - 22:07
Γιώργος Κώτσηρας: Η ανακοίνωση του νοσοκομείου μετά την εισαγωγή του
Επικαιρότητα
22/10/2026 - 19:19
Πώς θα καθαρίσετε σωστά τα φίλτρα του απορροφητήρα για να απομακρύνετε λίπη και μυρωδιές
Ευ Ζην
22/10/2026 - 19:00

ΔΗΜΟΦΙΛΗ