Πανεύκολη συνταγή για τραχανά - Βάλσαμο για τους κρύους μήνες

Όσο πέφτει η θερμοκρασία, οι ζεστές σούπες βρίσκουν ξανά τη θέση τους στο καθημερινό τραπέζι. Ανάμεσά τους, ο τραχανάς παραμένει μια από τις πιο απλές και αγαπημένες επιλογές της ελληνικής κουζίνας: οικονομικός, εύκολος στο μαγείρεμα και ιδανικός για τις ημέρες που θέλετε ένα ζεστό, σπιτικό γεύμα χωρίς πολλή προετοιμασία.

Η συγκεκριμένη συνταγή χρειάζεται ελάχιστα υλικά και μόλις 10 λεπτά βράσιμο. Λίγο ελαιόλαδο αρκεί για τη βάση, ενώ το τριμμένο τυρί στο τέλος δίνει περισσότερη γεύση και κάνει τη σούπα πιο πλούσια. Μπορείτε να επιλέξετε φέτα για πιο έντονο αποτέλεσμα ή κάποιο πιο ήπιο τυρί, ανάλογα με τις προτιμήσεις σας.

Αν τον αφήσετε για λίγα λεπτά στην κατσαρόλα αφού σβήσετε τη φωτιά, ο τραχανάς θα απορροφήσει περισσότερο νερό και θα χυλώσει. Έτσι, με τρία απλά βήματα, θα έχετε ένα χορταστικό πιάτο για το μεσημέρι ή το βράδυ.

Υλικά για 1 μερίδα

1 φλ.καφέ τραχανά

5 φλ.καφέ νερό

1 κ.σ ελαιόλαδο

1 πρέζα αλάτι

Τυρί τριμμένο

Εκτέλεση

Βάζουμε το νερό στο μάτι με το λάδι και το αλάτι

Μόλις αρχίσει να βράζει ρίχνουμε τον τραχανά, χαμηλώνουμε στο μισό και βράζουμε για 10 λεπτά.

Σβήνουμε, ρίχνουμε τυρί προαιρετικά, και αφήνουμε, αν προλάβουμε, 10 λεπτά ακόμη να φουσκώσει.

Πηγή: PANTAN / Cookpad