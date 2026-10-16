ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Πανεύκολη συνταγή για τραχανά - Βάλσαμο για τους κρύους μήνες

Ευ Ζην
Πανεύκολη συνταγή για τραχανά - Βάλσαμο για τους κρύους μήνες
PANTAN / Cookpad
Newsroom
Παρασκευή, 16/10/2026 - 06:29
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το HealthStat στα αγαπημένα σου στη Google

Εύκολη και γρήγορη συνταγή για τραχανά, έτοιμη σε 3 βήματα.

Όσο πέφτει η θερμοκρασία, οι ζεστές σούπες βρίσκουν ξανά τη θέση τους στο καθημερινό τραπέζι. Ανάμεσά τους, ο τραχανάς παραμένει μια από τις πιο απλές και αγαπημένες επιλογές της ελληνικής κουζίνας: οικονομικός, εύκολος στο μαγείρεμα και ιδανικός για τις ημέρες που θέλετε ένα ζεστό, σπιτικό γεύμα χωρίς πολλή προετοιμασία.

Η συγκεκριμένη συνταγή χρειάζεται ελάχιστα υλικά και μόλις 10 λεπτά βράσιμο. Λίγο ελαιόλαδο αρκεί για τη βάση, ενώ το τριμμένο τυρί στο τέλος δίνει περισσότερη γεύση και κάνει τη σούπα πιο πλούσια. Μπορείτε να επιλέξετε φέτα για πιο έντονο αποτέλεσμα ή κάποιο πιο ήπιο τυρί, ανάλογα με τις προτιμήσεις σας.

Αν τον αφήσετε για λίγα λεπτά στην κατσαρόλα αφού σβήσετε τη φωτιά, ο τραχανάς θα απορροφήσει περισσότερο νερό και θα χυλώσει. Έτσι, με τρία απλά βήματα, θα έχετε ένα χορταστικό πιάτο για το μεσημέρι ή το βράδυ.

Υλικά για 1 μερίδα

  • 1 φλ.καφέ τραχανά
  • 5 φλ.καφέ νερό
  • 1 κ.σ ελαιόλαδο
  • 1 πρέζα αλάτι
  • Τυρί τριμμένο

Εκτέλεση

  • Βάζουμε το νερό στο μάτι με το λάδι και το αλάτι
  • Μόλις αρχίσει να βράζει ρίχνουμε τον τραχανά, χαμηλώνουμε στο μισό και βράζουμε για 10 λεπτά.
  • Σβήνουμε, ρίχνουμε τυρί προαιρετικά, και αφήνουμε, αν προλάβουμε, 10 λεπτά ακόμη να φουσκώσει.

Πηγή: PANTAN / Cookpad

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

Τελευταία τροποποίηση στις 16/10/2026 - 02:25
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το HealthStat στα αγαπημένα σου στη Google

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Γιατί το δέρμα των μαθητών «αντιδρά» στην έναρξη των σχολείων
Γιατί το δέρμα των μαθητών «αντιδρά» στην έναρξη των σχολείων 15 Οκτωβρίου 2026
Καρκίνος του μαστού: Η καλύτερη τροφή για να μειώσετε τον κίνδυνο, σύμφωνα με ογκολόγους 15 Οκτωβρίου 2026
Καρκίνος του μαστού: Η καλύτερη τροφή για να μειώσετε τον κίνδυνο, σύμφωνα με ογκολόγους

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Υγιεινοί λουκουμάδες με μπανάνα - Απολαυστική συνταγή

Υγιεινοί λουκουμάδες με μπανάνα - Απολαυστική συνταγή

Ευ Ζην
Ψητά αχλάδια με κανέλα και καρύδια - Η υγιεινή απόλαυση για κάθε μέρα

Ψητά αχλάδια με κανέλα και καρύδια - Η υγιεινή απόλαυση για κάθε μέρα

Ευ Ζην
Πανεύκολη συνταγή για σπιτικά cinnamon rolls με ελάχιστη ζάχαρη

Πανεύκολη συνταγή για σπιτικά cinnamon rolls με ελάχιστη ζάχαρη

Ευ Ζην
Η κατανάλωση τυριού πριν από τον ύπνο μπορεί να προκαλέσει εφιάλτες – Μύθος ή αλήθεια;

Η κατανάλωση τυριού πριν από τον ύπνο μπορεί να προκαλέσει εφιάλτες – Μύθος ή αλήθεια;

Ευ Ζην
Πώς θα φτιάξετε ξιδάτες ελιές Καλαμών - Σπιτική συνταγή χωρίς χημικά

Πώς θα φτιάξετε ξιδάτες ελιές Καλαμών - Σπιτική συνταγή χωρίς χημικά

Ευ Ζην
Ψητά κυδώνια με κανέλα και κονιάκ - Η συνταγή για το τέλειο επιδόρπιο

Ψητά κυδώνια με κανέλα και κονιάκ - Η συνταγή για το τέλειο επιδόρπιο

Ευ Ζην

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Διατήρηση μαστού: Πότε είναι καλύτερη επιλογή από τη μαστεκτομή;
Ευ Ζην
16/10/2026 - 10:46
Motor Oil: Υποβλήθηκαν σε χειρουργικές επεμβάσεις οι 2 τραυματίες – Ανακοίνωση του Θριάσιου
Επικαιρότητα
16/10/2026 - 10:35
Ένα μήλο την ημέρα: Τα 10 οφέλη που προσφέρει στην υγεία
Ευ Ζην
16/10/2026 - 09:34
Τα οφέλη της αλόης για την υγεία και την εμφάνισή σας
Ευ Ζην
16/10/2026 - 08:16
Οι 5 κορυφαίες ασκήσεις για δυνατά πόδια και καλύτερη ισορροπία μετά τα 65
Ευ Ζην
16/10/2026 - 06:45
Πανεύκολη συνταγή για τραχανά - Βάλσαμο για τους κρύους μήνες
Ευ Ζην
16/10/2026 - 06:29
Γιατροί-Influencers: Κλονισμένη η εμπιστοσύνη της κοινής γνώμης μετά τον θάνατο Μαζωνάκη
Επικαιρότητα
16/10/2026 - 06:14
Πολυκυστικές ωοθήκες: Η σύνδεση με την άνοια και το Αλτσχάιμερ
Μελέτες
16/10/2026 - 06:00
ΙΣΝ: Στα τέλη του 2027 η παράδοση των τριών νέων νοσοκομείων
Επικαιρότητα
15/10/2026 - 19:28
ΕΟΔΥ: 9 νέα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου – 14 ασθενείς σε ΜΕΘ
Επικαιρότητα
15/10/2026 - 19:13
Εθνική Ασφαλιστική: Επίσημος Χορηγός του 18ου Greece Race for the Cure
Επιχειρείν
15/10/2026 - 19:07
Ξεκινάει επίσημα η εποχή της γρίπης φέτος - Στις 91 οι εισαγωγές με κορωνοϊό
Επικαιρότητα
15/10/2026 - 18:51
Γιατί αλλάζει κάθε χρόνο το εμβόλιο της γρίπης;
Επικαιρότητα
15/10/2026 - 18:26
Γιατί οι ειδικοί προτείνουν να ρίξετε λίγο ξίδι στην είσοδο του σπιτιού σας
Ευ Ζην
15/10/2026 - 17:46
Είναι αλήθεια ότι μαγείρεμα καταστρέφει τα θρεπτικά συστατικά του ελαιολάδου;
Ευ Ζην
15/10/2026 - 16:49
Ιός Δυτικού Νείλου: Πώς διαμορφώνεται η κατάσταση στην Ευρώπη – Νέες περιοχές μπαίνουν στο «κόκκινο»
Επικαιρότητα
15/10/2026 - 16:07
Καρκίνος του μαστού: Η καλύτερη τροφή για να μειώσετε τον κίνδυνο, σύμφωνα με ογκολόγους
Ευ Ζην
15/10/2026 - 15:47
ΕΟΦ: Ανακαλείται παρτίδα βιοκτόνου προϊόντος – Εισάγεται από την Γερμανία στην Ελλάδα
Επικαιρότητα
15/10/2026 - 15:32
Άρτα: Προσήχθη γιατρός που φέρεται να ζήτησε «φακελάκι» από ηλικιωμένη ασθενή
Επικαιρότητα
15/10/2026 - 15:16
Πάτρα: Καταγγελία για τροφική δηλητηρίαση 13 ατόμων – Έφαγαν brunch σε κατάστημα εστίασης
Επικαιρότητα
15/10/2026 - 14:34
Εμβόλια: Νέα ελληνική μελέτη αποκαλύπτει τα κενά στην ενημέρωση των παιδιάτρων
Επικαιρότητα
15/10/2026 - 14:11
Πέθανε η ηθοποιός Μπέτυ Βαλάση
Επικαιρότητα
15/10/2026 - 14:10
ΠΦΣ: Πώς γίνεται η χορήγηση σκευασμάτων προποφόλης από τα ιδιωτικά φαρμακεία
Επικαιρότητα
15/10/2026 - 13:57
Άδωνις Γεωργιάδης: «Τα χειρουργεία στο Θριάσιο γίνονται κανονικά»
Πολιτική Υγείας
15/10/2026 - 13:33
Εγκεφαλικά: Σχεδόν διπλάσια τα περιστατικά στις ηλικίες 20 έως 54 ετών
Μελέτες
15/10/2026 - 13:15
Άδωνις Γεωργιάδης: Εγκαίνια του νέου Ψηφιακού Αγγειογράφου στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας
Πολιτική Υγείας
15/10/2026 - 13:13
Θριάσιο: Τι απαντά η Διοίκηση για τις «ακυρώσεις των χειρουργικών επεμβάσεων»
Επικαιρότητα
15/10/2026 - 12:23
Μικροπλαστικά: Επιστήμονες εντόπισαν τον ακριβή τρόπο με τον οποίο βλάπτουν τον ανθρώπινο οργανισμό
Μελέτες
15/10/2026 - 12:02
Πάπας Λέοντας ΙΔ’: Διάγνωση αδενοκαρκινώματος του πνεύμονα σε μη καπνιστές – Τι τονίζει το ΕΚΠΑ
Επικαιρότητα
15/10/2026 - 11:14
Θριάσιο: Ακυρώνονται τα σημερινά χειρουργεία λόγω ελλείψεων στα αποθέματα αίματος
Επικαιρότητα
15/10/2026 - 10:40

ΔΗΜΟΦΙΛΗ