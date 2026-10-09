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Πώς θα φτιάξετε ξιδάτες ελιές Καλαμών - Σπιτική συνταγή χωρίς χημικά

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Πώς θα φτιάξετε ξιδάτες ελιές Καλαμών - Σπιτική συνταγή χωρίς χημικά
Simone Impei / Unsplash
Newsroom
Παρασκευή, 09/10/2026 - 14:09
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Φτιάξτε σπιτικές ελιές Καλαμών μόνο με αλάτι και ξίδι.

Οι ξιδάτες ελιές Καλαμών είναι ένας παραδοσιακός μεζές που μπορείτε να φτιάξετε στο σπίτι, χρησιμοποιώντας λίγα και απλά υλικά. Η σπιτική παρασκευή τους απαιτεί υπομονή, αλλά η διαδικασία είναι απλή. Αρχικά, οι ελιές χαράσσονται και παραμένουν σε νερό που ανανεώνεται τακτικά, ώστε να απομακρυνθεί η πικρή γεύση τους. Στη συνέχεια, το αλάτι και το ξίδι τους δίνουν τη χαρακτηριστική γεύση τους, χωρίς να χρειάζονται πρόσθετα συντηρητικά.

Από διατροφική άποψη, οι ελιές αποτελούν πηγή μονοακόρεστων λιπαρών και περιέχουν αντιοξειδωτικές ενώσεις, όπως πολυφαινόλες. Ωστόσο, επειδή η συγκεκριμένη συνταγή περιλαμβάνει αλάτι, καλό είναι να καταναλώνονται με μέτρο, ιδιαίτερα από όσους χρειάζεται να περιορίζουν την πρόσληψη νατρίου.

Υλικά

  • 2 κιλά ελιές Καλαμών
  • 2 - 3 πλαστικά μπουκάλια του (λίτρου), άδεια από νερό
  • Αλάτι
  • Ξίδι

Εκτέλεση

  • Πλύνετε καλά τις ελιές Καλαμών σε μια λεκάνη με άφθονο νερό, ώστε να απομακρύνετε τυχόν υπολείμματα και ακαθαρσίες.
  • Στη συνέχεια, πάρτε τις ελιές μία μία και χαράξτε τις περίπου 3 φορές κατά μήκος, χρησιμοποιώντας ένα μαχαίρι.
  • Αφού χαράξετε όλες τις ελιές, τοποθετήστε τις στα άδεια πλαστικά μπουκάλια. Γεμίστε τα μπουκάλια με καθαρό νερό, αφήνοντας περίπου δύο δάχτυλα κενό από το στόμιο.
  • Τοποθετήστε τα μπουκάλια σε σκιερό μέρος και αλλάζετε το νερό κάθε 3 με 4 ημέρες, αντικαθιστώντας το με φρέσκο. Η διαδικασία αυτή βοηθά στην απομάκρυνση της πικρής γεύσης των ελιών.
  • Μετά από περίπου 3 εβδομάδες, δοκιμάστε μία ή δύο ελιές για να διαπιστώσετε αν έχει φύγει η πικράδα τους.
  • Εφόσον είναι έτοιμες, γεμίστε ξανά τα μπουκάλια με καθαρό νερό και προσθέστε σε κάθε μπουκάλι δύο κουταλιές της σούπας αλάτι και ένα ποτηράκι του ούζου γεμάτο ξίδι. Μπορείτε να προσθέσετε περισσότερο ξίδι, ανάλογα με το πόσο ξιδάτες θέλετε τις ελιές σας.
  • Τοποθετήστε ξανά τα μπουκάλια σε σκιερό μέρος και αφήστε τις ελιές για περίπου 2 μήνες, ώστε να απορροφήσουν το αλάτι και να αποκτήσουν τη χαρακτηριστική γεύση του ξιδιού.
  • Όταν τις δοκιμάσετε και διαπιστώσετε ότι είναι έτοιμες, μεταφέρετέ τις σε ένα καθαρό δοχείο ή γυάλινο βάζο με λάδι.

Πηγή: Γιωργος _ Φωτεινη / Cookpad

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