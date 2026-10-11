Είναι οι ελιές υγιεινές; Όλα όσα πρέπει να ξέρετε

Οι ελιές μπορεί να είναι μικρές, αλλά έχουν πολλά να προσφέρουν! Και δεν είναι μόνο η γεύση τους. Περιέχουν πολύτιμα θρεπτικά συστατικά που συμβάλλουν στην καλή λειτουργία του πεπτικού συστήματος, στην υγεία της καρδιάς και όχι μόνο. Από την άλλη, έχουν και αρκετό αλάτι. Είναι, λοιπόν, τελικά υγιεινές;

«Οι ελιές αποτελούν βασικό στοιχείο της μεσογειακής διατροφής και είναι καλή πηγή υγιεινών λιπαρών, φυτικών ινών, βιταμινών και μετάλλων», ανέφερε στο Eating Well η διαιτολόγος και δημιουργός συνταγών Maggie Michalczyk.

Υπάρχουν πολλές διαφορετικές ποικιλίες ελιάς. Σύμφωνα με το Υπουργείο Γεωργίας των ΗΠΑ (USDA), η διατροφική αξία 100 γρ. πράσινων ελιών (περίπου 25 ελιές) είναι η εξής:

Θερμίδες: 145

Υδατάνθρακες: 4 γρ.

Φυτικές ίνες: 3 γρ.

Συνολικά σάκχαρα: λιγότερο από 1 γρ.

Πρόσθετα σάκχαρα: 0 γρ.

Πρωτεΐνη: 1 γρ.

Συνολικά λιπαρά: 15 γρ.

Κορεσμένα λιπαρά: 2 γρ.

Χοληστερίνη: 0 mg

Νάτριο: 1.556 mg

Βιταμίνη Ε: 4 mg (20% της συνιστώμενης ημερήσιας πρόσληψης)

Χαλκός: 0,12 mg (13% της συνιστώμενης ημερήσιας πρόσληψης)

Παρότι οι ελιές έχουν πολλά οφέλη για την υγεία, περιέχουν αρκετό αλάτι. Για παράδειγμα, τρώγοντας 25 ελιές, λαμβάνετε το 68% του συνιστώμενου ημερήσιου ορίου των 2.300 mg αλατιού.

Ας δούμε, λοιπόν, τι συμβαίνει στον οργανισμό σας όταν τρώτε ελιές καθημερινά, καθώς και πώς μπορείτε να τις απολαμβάνετε με τον πιο υγιεινό τρόπο.

Γιατί αξίζει να τρώτε ελιές

Σας προσφέρουν θρεπτικά συστατικά που μπορεί να μην λαμβάνετε σε επαρκείς ποσότητες

Δεδομένου ότι το 90% έως 97% των Αμερικανών δεν καταναλώνει αρκετές φυτικές ίνες, οι ελιές είναι μια καλή επιλογή για να αυξήσετε την πρόσληψή τους. Οι φυτικές ίνες είναι ιδιαίτερα σημαντικές για την καλή λειτουργία του πεπτικού συστήματος. Παράλληλα, οι ελιές περιέχουν βιταμίνη Ε, ένα αντιοξειδωτικό που μπορεί να μην προσλαμβάνετε σε επαρκείς ποσότητες εάν ακολουθείτε διατροφή με λίγα λιπαρά ή δεν τρώτε αρκετά φρούτα, λαχανικά, ξηρούς καρπούς και σπόρους.

Μπορούν να βελτιώσουν την υγεία της καρδιάς

Οι ελιές είναι εξαιρετική πηγή μονοακόρεστων λιπαρών, τα οποία μπορούν να συμβάλουν στη μείωση του κινδύνου καρδιακών παθήσεων, σύμφωνα με τη Michalczyk. Αυτό συμβαίνει επειδή τα μονοακόρεστα λιπαρά βοηθούν στη μείωση της LDL, δηλαδή της «κακής» χοληστερίνης, η οποία μπορεί να συσσωρευτεί στα τοιχώματα των αρτηριών και να προκαλέσει στένωσή τους, αυξάνοντας τον κίνδυνο εμφράγματος ή εγκεφαλικού επεισοδίου.

Μπορούν να μειώσουν τον κίνδυνο εμφάνισης ασθενειών

Οι ελιές, όπως και το ελαιόλαδο, περιέχουν ισχυρά αντιοξειδωτικά που ονομάζονται πολυφαινόλες. Σύμφωνα με έρευνες, οι ουσίες αυτές έχουν πολλαπλά οφέλη για την υγεία, καθώς ενδέχεται να προστατεύουν από τις καρδιακές παθήσεις και τον καρκίνο, ενώ παράλληλα μπορούν να συμβάλουν στη διατήρηση της καλής νοητικής λειτουργίας καθώς μεγαλώνετε.

Μπορούν να βελτιώσουν την υγεία του εντέρου

Οι ελιές είναι επίσης μια καλή πηγή φυτικών ινών, κάτι που ίσως δεν γνωρίζατε. Και τα οφέλη τους δεν περιορίζονται στην καλύτερη λειτουργία του εντέρου και στην πρόληψη της δυσκοιλιότητας. Όταν τρώτε ελιές, οι φυτικές ίνες τους φτάνουν στο έντερο, όπου αποτελούν τροφή για τα ωφέλιμα βακτήρια που ζουν εκεί. Έτσι, τα βακτήρια αυτά μπορούν να αναπτυχθούν και να πολλαπλασιαστούν.

Τα οφέλη, όμως, δεν σταματούν εκεί. Η καλή υγεία του εντερικού μικροβιώματος έχει συνδεθεί με χαμηλότερα ποσοστά κατάθλιψης, πιο υγιές σωματικό βάρος και προστασία από τις καρδιακές παθήσεις και τον καρκίνο.

Είναι οι ελιές ασφαλείς για όλους;

Σύμφωνα με τη Michalczyk, οι ελιές είναι γενικά ασφαλείς για κατανάλωση από όλους. Ωστόσο, η υψηλή περιεκτικότητά τους σε αλάτι μπορεί να αποτελέσει πρόβλημα για όσους πρέπει να περιορίζουν την πρόσληψή του ή έχουν υψηλή αρτηριακή πίεση. Για τον λόγο αυτό, η Michalczyk συνέστησε να προσέχετε την ποσότητα που καταναλώνετε και να ξεπλένετε τις ελιές με λίγο νερό πριν τις φάτε.

Όσον αφορά τις αλλεργίες, τα νέα είναι καθησυχαστικά. Σύμφωνα με το Αμερικανικό Κολέγιο Αλλεργίας, Άσθματος και Ανοσολογίας, έχουν καταγραφεί ελάχιστες περιπτώσεις αλλεργίας στις ελιές.