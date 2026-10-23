Καύσωνας: 50.000 θάνατοι από τη ζέστη στην Ευρώπη το καλοκαίρι του 2026

Το καλοκαίρι που μας πέρασε καταγράφηκαν ρεκόρ υψηλών θερμοκρασιών με πολλές ευρωπαϊκές πόλεις να βιώνουν αλλεπάλληλα κύματα καύσωνα με πρωτοφανή ένταση. Σύμφωνα με νέα έρευνα, η ζέστη προκάλεσε τον θάνατο ενός αριθμού-ρεκόρ 50.000 ανθρώπων σε ευρωπαϊκές πόλεις το καλοκαίρι του 2026. Οι επιστήμονες αποδίδουν τα 2/3 αυτών των θανάτων στην κλιματική αλλαγή, όπως γράφει ο Guardian, ο οποίος δημοσιεύει τα δεδομένα της έρευνας.

Τα νεκροτομεία και τα γραφεία τελετών γέμισαν με σορούς κατά το διάστημα από τον Ιούνιο έως τον Αύγουστο, καθώς η ζέστη —που εντάθηκε λόγω της ρύπανσης που «ψήνει» τον πλανήτη— οδήγησε στον πρόωρο θάνατο επιπλέον 32.000 ανθρώπων σε αστικές περιοχές, διαπίστωσαν οι ερευνητές. Οι ημέρες με υψηλές θερμοκρασίες ανάγκασαν τους ευάλωτους οργανισμούς να λειτουργούν υπό ακραία πίεση, ενώ οι θερμές νύχτες τούς εμπόδισαν να ανακάμψουν.

Ο «συγκλονιστικός» απολογισμός των θανάτων —ο οποίος υπολογίστηκε βάσει ιστορικών δεδομένων για τη σχέση μεταξύ ζέστης και υγείας σε 854 πόλεις— είναι ο χειρότερος που έχει καταγραφεί ποτέ, σύμφωνα με τη μελέτη. Οι υψηλές θερμοκρασίες, που χαρακτηρίστηκαν από αδιάκοπους καύσωνες, στοίχισαν τη ζωή σε σχεδόν διπλάσιο αριθμό ανθρώπων σε σύγκριση με δύο αντιστοίχως επικίνδυνα έτη.

«Κατά μία έννοια, ο απόλυτος αριθμός των θανάτων που σχετίζονται με τη ζέστη, όπως εκτιμήθηκε στις 854 αστικές περιοχές, είναι πράγματι συγκλονιστικός», δήλωσε ο Malcolm Mistry, επιστήμονας στον τομέα του κλίματος και της υγείας στη Σχολή Υγιεινής και Τροπικής Ιατρικής του Λονδίνου (London School of Hygiene & Tropical Medicine), ο οποίος συμμετείχε στη συγγραφή της μελέτης. «Ωστόσο, ίσως ακόμη πιο ανησυχητικό είναι το ποσοστό αυτών των θανάτων που αποδίδουμε στην ανθρωπογενή κλιματική αλλαγή», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με τη μελέτη, το ποσοστό των θανάτων που οφείλονται στην κλιματική αλλαγή αυξήθηκε από περίπου 40% στις αρχές του αιώνα σε 65% αυτό το καλοκαίρι. Τα υψηλότερα ποσοστά θανάτων λόγω της ζέστης καταγράφηκαν στη Μάλτα, την Ιταλία και την Ουγγαρία, ενώ ο απόλυτος αριθμός των θανάτων ήταν μεγαλύτερος στην Ιταλία, τη Γαλλία, την Ισπανία, τη Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Δεδομένου ότι στα πιστοποιητικά θανάτου σπάνια καταγράφονται οι επιβαρυντικοί παράγοντες —όπως οι επικίνδυνες θερμοκρασίες που ωθούν έναν ασθενή που παθαίνει εγκεφαλικό ή πάσχει από καρκίνο του πνεύμονα πέρα από τα όρια αντοχής του— οι οικογένειες συχνά δεν γνωρίζουν ότι η ζέστη και η ανθρώπινη δραστηριότητα επιτάχυναν τον θάνατο των συγγενών τους.

«Αυτοί οι συγκλονιστικοί αριθμοί αφορούν χιλιάδες οικογένειες που έχασαν έναν αγαπημένο τους άνθρωπο αυτό το καλοκαίρι εξαιτίας της κλιματικής κρίσης», δήλωσε η Katie White, αρμόδια για την κλιματική μετάβαση στο Ηνωμένο Βασίλειο —χώρα όπου, σύμφωνα με εκτιμήσεις επιστημόνων, 4.354 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους λόγω της ζέστης το φετινό καλοκαίρι.

Στη Νάπολη, την πόλη της ηπείρου που επλήγη περισσότερο, 815 άνθρωποι ανά εκατομμύριο πληθυσμού πέθαναν εξαιτίας της ζέστης, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της μελέτης (προσαρμοσμένες ανάλογα με την ηλικιακή σύνθεση του πληθυσμού). Ο Mario Guarino, γιατρός επειγόντων περιστατικών στο νοσοκομείο Ospedale CTO, στο βόρειο τμήμα της πόλης, ανέφερε ότι κατά τη διάρκεια των πιο θερμών εβδομάδων παρατηρήθηκε αύξηση 15% στις επισκέψεις στα τμήματα επειγόντων περιστατικών.

Το «χαρακτηριστικό γνώρισμα» της περιόδου ήταν η πολυπλοκότητα των προβλημάτων υγείας που επιδεινώνονταν από τη ζέστη, πρόσθεσε, με τη μοναξιά και τη φτώχεια να επιβαρύνουν ακόμη περισσότερο την κατάσταση. «Φιλοξενήσαμε έναν ασθενή με καρκίνο σε τελικό στάδιο, ο οποίος ζούσε σε μια καυτή σοφίτα, επειδή η οικογένειά του δεν μπορούσε να βρει κάποια εταιρεία για να εγκαταστήσει κλιματισμό κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού», ανέφερε ο Guarino. «Ένας ηλικιωμένος άνδρας με άνοια εγκαταλείφθηκε ξαφνικά από την Ουκρανή φροντίστριά του, η οποία επέστρεψε στην πατρίδα της για να αποχαιρετήσει τον γιο της, που είχε κληθεί στον πόλεμο. Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης βρήκαν τον άνδρα ένα βράδυ πεσμένο στο πάτωμα με κάταγμα στη λεκάνη, να προσπαθεί απεγνωσμένα να καλέσει τον ένοικο του διπλανού διαμερίσματος», πρόσθεσε.

Η μελέτη διαπίστωσε ότι τα άτομα άνω των 85 ετών αποτελούσαν σχεδόν το ήμισυ των θυμάτων, αν και οι νεότεροι δεν ήταν στο απυρόβλητο, καθώς εκτιμάται ότι 833 άτομα ηλικίας 20 έως 44 ετών έχασαν επίσης τη ζωή τους εξαιτίας της ζέστης. Οι επιστήμονες επισήμαναν ότι ο αριθμός των θανάτων στις πόλεις που εξετάστηκαν —οι οποίες συγκεντρώνουν περίπου το 40% του ευρωπαϊκού πληθυσμού— δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί εύκολα ως βάση για την εκτίμηση του συνολικού απολογισμού των θανάτων, αφού δεν συμπεριλαμβάνονται οι αγροτικές περιοχές.

Στον παρακάτω πίνακα αποτυπώνεται ο αριθμός των θανάτων που αποδίδονται στην κλιματική αλλαγή