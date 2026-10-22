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Αυξάνονται οι πιθανότητες μακροζωίας εάν οι γονείς σας έζησαν πολλά χρόνια; Τι απαντά μελέτη

Μελέτες
Αυξάνονται οι πιθανότητες μακροζωίας εάν οι γονείς σας έζησαν πολλά χρόνια; Τι απαντά μελέτη
Malin K. / Unsplash
Newsroom
Πέμπτη, 22/10/2026 - 18:12

Τι ρόλο παίζουν τα γονίδια στη μακροζωία;

Η μακροζωία φαίνεται πως είναι οικογενειακή υπόθεση. Αν ένας από τους γονείς σας έφτασε τα 100, έχετε άραγε κι εσείς περισσότερες πιθανότητες να ζήσετε πολλά χρόνια με καλή υγεία; Μια μελέτη που δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό JAMA Network Open δείχνει ότι αυτό είναι πιθανό.

Οι ερευνητές εξέτασαν στοιχεία για την υγεία και τη διάρκεια ζωής ανθρώπων που συμμετείχαν σε τρεις μακροχρόνιες μελέτες: τη LonGenity Study και τη New England Centenarian Study στις ΗΠΑ, καθώς και τη βρετανική UK Biobank Study. Οι μελέτες αυτές παρακολούθησαν τους συμμετέχοντες για διάστημα από 16 έως 29 χρόνια. Οι ερευνητές ανέλυσαν τα δεδομένα και των τριών με τον ίδιο τρόπο, για να ελέγξουν αν προέκυπταν παρόμοια αποτελέσματα.

Τι δείχνουν τα στοιχεία

Συγκεκριμένα, οι επιστήμονες συνέκριναν 2.319 ενήλικα παιδιά αιωνόβιων με 1.711 ανθρώπους των οποίων οι γονείς είχαν πεθάνει σε ηλικία έως 85 ετών. Τα παιδιά των αιωνόβιων είχαν κατά 42% χαμηλότερο κίνδυνο θανάτου σε κάθε ηλικία και έζησαν, κατά μέσο όρο, περίπου τρία χρόνια περισσότερο. Παράλληλα, είχαν κατά 33% χαμηλότερο κίνδυνο να εμφανίσουν καρδιοπάθεια και κατά 32% χαμηλότερο κίνδυνο υπέρτασης. Η υπέρταση έτεινε επίσης να εμφανίζεται περίπου πέντε χρόνια αργότερα σε σχέση με όσους είχαν γονείς που έζησαν λιγότερο.

Οι διαφορές αυτές παρέμειναν ακόμη και όταν συνυπολογίστηκαν παράγοντες όπως το κάπνισμα, η διατροφή, η άσκηση, η κατανάλωση αλκοόλ και το μορφωτικό επίπεδο. Αντίθετα, το να έχει κάποιος γονέα που έζησε πολλά χρόνια δεν συνδέθηκε με μικρότερο κίνδυνο καρκίνου.

Υπάρχει, ωστόσο, μια σημαντική διευκρίνιση: Σε ορισμένες αναλύσεις, μόνο τα ευρήματα για την υπέρταση παρέμειναν στατιστικά σημαντικά. Οι συσχετίσεις με τη μεγαλύτερη διάρκεια ζωής και τον χαμηλότερο κίνδυνο καρδιοπάθειας πλησίασαν, αλλά δεν έφτασαν το όριο της στατιστικής σημαντικότητας. Γι’ αυτό και τα αποτελέσματα χρειάζονται προσεκτική ερμηνεία. Παρ’ όλα αυτά, συμφωνούν με ευρήματα παρόμοιων μελετών και ενδέχεται να βοηθήσουν τους επιστήμονες να κατανοήσουν τι επιτρέπει σε ορισμένους ανθρώπους να διατηρούν καλή υγεία καθώς μεγαλώνουν.

Σε κάθε περίπτωση, είτε έχετε «καλά γονίδια» είτε όχι, ο υγιεινός τρόπος ζωής παραμένει ο καλύτερος τρόπος για να αυξήσετε τις πιθανότητές σας να ζήσετε περισσότερο και με καλύτερη υγεία.

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