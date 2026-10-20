Καρκίνος στο πάγκρεας: Καινοτόμος θεραπεία - Πρόσβαση για τους ασθενείς και στην Ελλάδα

Μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις της σύγχρονης Ογκολογίας εξακολουθεί να αποτελεί ο καρκίνος του παγκρέατος. Αυτή η μορφή καρκίνου χαρακτηρίζεται από επιθετική βιολογική συμπεριφορά, συχνά καθυστερημένη διάγνωση και περιορισμένες θεραπευτικές επιλογές στα προχωρημένα στάδια. Παρότι η επιστημονική πρόοδος έχει μεταβάλει ουσιαστικά την πρόγνωση πολλών κακοηθειών, η αντιμετώπιση του παγκρεατικού καρκίνου παραμένει ιδιαίτερα δύσκολη.

Παγκοσμίως καταγράφονται περίπου 500.000 νέες διαγνώσεις ετησίως, ενώ η πενταετής επιβίωση παραμένει χαμηλή, κυρίως επειδή η νόσος συχνά διαγιγνώσκεται όταν δεν είναι πλέον δυνατή η χειρουργική εξαίρεσή της. Η απουσία ειδικών συμπτωμάτων στα αρχικά στάδια, σε συνδυασμό με την ταχεία εξέλιξη της νόσου, καθιστά επιτακτική την ανάγκη ανάπτυξης αποτελεσματικότερων θεραπευτικών στρατηγικών.

Οι Ιατροί της Θεραπευτικής Κλινικής (Νοσοκομείο Αλεξάνδρα) της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ Δρ. Μαρία Καπαρέλου (Παθολόγος – Ογκολόγος) και Θάνος Δημόπουλος (Καθηγητής Θεραπευτικής – Ογκολογίας – Αιματολογίας, Διευθυντής Θεραπευτικής Κλινικής, Νοσοκομείο «Αλεξάνδρα», τ. Πρύτανης ΕΚΠΑ) αναφέρουν ότι μέσα σε αυτό το ιδιαίτερα απαιτητικό θεραπευτικό περιβάλλον, μια σημαντική επιστημονική εξέλιξη δημιουργεί νέες προοπτικές για τους ασθενείς με μεταστατικό αδενοκαρκίνωμα παγκρέατος. Το daraxonrasib (Rasonque), ένας καινοτόμος από του στόματος αναστολέας της σηματοδοτικής οδού RAS, έλαβε στις 26 Αυγούστου 2026 έγκριση από τον Αμερικανικό Οργανισμό Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA), ενώ στις 15 Οκτωβρίου 2026 η Επιτροπή Φαρμάκων για Ανθρώπινη Χρήση (CHMP) του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων (EMA) εξέδωσε θετική γνωμοδότηση για την ευρωπαϊκή αδειοδότησή του.

Θεραπεία με ευρεία ανασταλτική δράση έναντι των πρωτεϊνών RAS

Η σημασία της εξέλιξης αυτής είναι ιδιαίτερη, καθώς για πρώτη φορά μια θεραπεία με ευρεία ανασταλτική δράση έναντι των πρωτεϊνών RAS παρουσιάζει τόσο σημαντικό κλινικό όφελος σε τυχαιοποιημένη μελέτη φάσης ΙΙΙ στον μεταστατικό καρκίνο του παγκρέατος. Οι μεταλλάξεις του γονιδίου KRAS ανιχνεύονται σε περισσότερο από το 90% των παγκρεατικών πορογενών αδενοκαρκινωμάτων και αποτελούν βασικό μοριακό μηχανισμό ανάπτυξης και εξέλιξης της νόσου. Για δεκαετίες, η αποτελεσματική φαρμακευτική αναστολή της συγκεκριμένης οδού αποτελούσε σημαντική ερευνητική πρόκληση. Το daraxonrasib δρα αναστέλλοντας τις πρωτεΐνες RAS στην ενεργή τους μορφή, παρεμποδίζοντας τη μεταβίβαση σημάτων που προάγουν τον πολλαπλασιασμό και την επιβίωση των καρκινικών κυττάρων. Η ευρεία δράση του, που δεν περιορίζεται σε μία συγκεκριμένη μετάλλαξη, διαφοροποιεί τη θεραπευτική αυτή προσέγγιση από προηγούμενες στρατηγικές μοριακής στόχευσης.

Τα αποτελέσματα της διεθνούς, τυχαιοποιημένης μελέτης φάσης ΙΙΙ RASolute 302, στην οποία συμμετείχαν 500 ασθενείς με μεταστατικό αδενοκαρκίνωμα παγκρέατος μετά από προηγούμενη συστηματική θεραπεία, κατέδειξαν σημαντική βελτίωση της συνολικής επιβίωσης έναντι της καθιερωμένης χημειοθεραπείας. Συγκεκριμένα, η διάμεση συνολική επιβίωση ανήλθε στους 13,2 μήνες με το daraxonrasib, έναντι 6,7 μηνών με τη χημειοθεραπεία, με μείωση του σχετικού κινδύνου θανάτου κατά 60%. Παράλληλα, η διάμεση επιβίωση χωρίς εξέλιξη της νόσου αυξήθηκε από 3,6 σε 7,2 μήνες, ενώ αντικειμενική ανταπόκριση στη θεραπεία καταγράφηκε στο 30% των ασθενών, έναντι 11% στην ομάδα της χημειοθεραπείας. Πρόκειται για αποτελέσματα ιδιαίτερης κλινικής σημασίας, καθώς καταγράφουν ουσιαστική παράταση της επιβίωσης σε ασθενείς με προχωρημένη νόσο, για τους οποίους οι θεραπευτικές δυνατότητες μετά την αρχική αγωγή ήταν μέχρι σήμερα περιορισμένες.

Χορήγηση daraxonrasib

Η θετική γνωμοδότηση του EMA αφορά τη χορήγηση daraxonrasib ως μονοθεραπείας σε ενήλικες ασθενείς με μεταστατικό αδενοκαρκίνωμα παγκρέατος που έχουν λάβει τουλάχιστον μία προηγούμενη συστηματική θεραπεία. Αξιοσημείωτο είναι ότι η προτεινόμενη ευρωπαϊκή ένδειξη δεν προϋποθέτει την παρουσία συγκεκριμένης μετάλλαξης KRAS ή άλλης μετάλλαξης RAS, διευρύνοντας δυνητικά τον πληθυσμό των ασθενών που μπορούν να ωφεληθούν. Η θεραπεία χορηγείται από το στόμα, μία φορά ημερησίως, ενώ το προφίλ ασφάλειάς της χαρακτηρίζεται κυρίως από δερματικές και γαστρεντερικές ανεπιθύμητες ενέργειες, όπως εξάνθημα, διάρροια, στοματίτιδα και ναυτία, οι οποίες απαιτούν κατάλληλη παρακολούθηση και έγκαιρη αντιμετώπιση.

Πρόσβαση των ασθενών στη νέα θεραπεία στην Ελλάδα

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η δυνατότητα πρόσβασης των ασθενών στη νέα θεραπεία στην Ελλάδα. Παρότι η θετική γνωμοδότηση της CHMP αποτελεί καθοριστικό βήμα, η τελική ευρωπαϊκή άδεια κυκλοφορίας αναμένεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ενώ η τακτική διάθεση και αποζημίωση του φαρμάκου στη χώρα μας προϋποθέτει την ολοκλήρωση των αντίστοιχων εθνικών διαδικασιών. Ωστόσο, για ασθενείς με συγκεκριμένες θεραπευτικές ανάγκες υπάρχει ήδη η δυνατότητα εξατομικευμένης πρόσβασης μέσω της διαδικασίας εισαγωγής φαρμάκων εξωτερικού.

Η διαδικασία αυτή προϋποθέτει τεκμηριωμένη ιατρική εισήγηση από τον θεράποντα ογκολόγο, με αξιολόγηση της διάγνωσης, των προηγούμενων θεραπευτικών γραμμών, της κλινικής κατάστασης και της αναμενόμενης ωφέλειας για τον συγκεκριμένο ασθενή. Ακολουθεί η υποβολή αιτήματος μέσω του Συστήματος Ηλεκτρονικής Προέγκρισης του ΕΟΠΥΥ και, εφόσον εξασφαλιστούν οι προβλεπόμενες εγκρίσεις, ενεργοποιείται η διαδικασία εισαγωγής και προμήθειας του φαρμάκου, υπό την προϋπόθεση της διαθεσιμότητάς του.

Ήδη στην Ελλάδα έχουν εγκριθεί αιτήματα για πρόσβαση συγκεκριμένων ασθενών στο daraxonrasib, πριν από την ολοκλήρωση της ευρωπαϊκής αδειοδότησης. Η προμήθεια του φαρμάκου βρίσκεται σε εξέλιξη και αναμένεται η έναρξη χορήγησής του στους πρώτους ασθενείς που έχουν λάβει σχετική έγκριση. Η εξέλιξη αυτή αναδεικνύει τη σημασία των μηχανισμών εξατομικευμένης πρόσβασης σε καινοτόμες θεραπείες, ιδιαίτερα σε νοσήματα με δυσμενή πρόγνωση και σημαντικές ανεκπλήρωτες θεραπευτικές ανάγκες. Παράλληλα, υπογραμμίζει τον καθοριστικό ρόλο της έγκαιρης ενημέρωσης και της συνεργασίας μεταξύ θεραπόντων ιατρών, αρμόδιων φορέων και υπηρεσιών υγείας, ώστε η επιστημονική πρόοδος να μπορεί να αξιοποιείται στην καθημερινή κλινική πράξη.

Η δυναμική της σύγχρονης μοριακής Ογκολογίας

Η ανάπτυξη του daraxonrasib αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα της δυναμικής της σύγχρονης μοριακής Ογκολογίας, καθώς ένας μηχανισμός που επί δεκαετίες θεωρούνταν ιδιαίτερα δύσκολος στη φαρμακευτική στόχευση μετατρέπεται πλέον σε θεραπευτική δυνατότητα με αποδεδειγμένο όφελος επιβίωσης. Παράλληλα, η συνεχιζόμενη έρευνα διερευνά τη χρήση αναστολέων RAS σε πρωιμότερες θεραπευτικές γραμμές, σε συνδυασμό με άλλους αντικαρκινικούς παράγοντες, αλλά και σε διαφορετικές κακοήθειες που χαρακτηρίζονται από ενεργοποίηση της ίδιας σηματοδοτικής οδού.

Για τον καρκίνο του παγκρέατος, η νέα αυτή θεραπεία σηματοδοτεί μια ουσιαστική αλλαγή στο θεραπευτικό τοπίο. Η πρόοδος δεν περιορίζεται πλέον στην ανάπτυξη νέων χημειοθεραπευτικών συνδυασμών, αλλά επεκτείνεται στην αποτελεσματική στόχευση των μοριακών μηχανισμών που καθοδηγούν τη νόσο. Το επόμενο κρίσιμο βήμα είναι η διασφάλιση της έγκαιρης πρόσβασης των κατάλληλων ασθενών σε αυτές τις καινοτόμες θεραπευτικές επιλογές, ώστε τα σημαντικά επιτεύγματα της επιστημονικής έρευνας να μεταφράζονται σε πραγματικό και ουσιαστικό όφελος για τους ασθενείς.