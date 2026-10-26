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Γιατί οι ειδικοί προτείνουν να ψεκάζετε με ξίδι τα εσώρουχα και τις κάλτσες σας πριν τα βάλετε στο πλυντήριο

Ευ Ζην
Γιατί οι ειδικοί προτείνουν να ψεκάζετε με ξίδι τα εσώρουχα και τις κάλτσες σας πριν τα βάλετε στο πλυντήριο
magnific
Newsroom
Δευτέρα, 26/10/2026 - 17:36

Το ξίδι είναι γνωστό για τις καθαριστικές του ιδιότητες.

Το λευκό ξίδι χρησιμοποιείται συχνά στο πλύσιμο ρούχων που συγκρατούν ιδρώτα και δυσάρεστες οσμές, όπως οι κάλτσες και τα εσώρουχα. Χάρη στο οξικό οξύ που περιέχει, μπορεί να βοηθήσει στην εξουδετέρωση των οσμών και στην απομάκρυνση των υπολειμμάτων που συσσωρεύονται στις ίνες των υφασμάτων με την καθημερινή χρήση.

Παράλληλα, μπορεί να ενισχύσει τη δράση του απορρυπαντικού, βοηθώντας στην απομάκρυνση των υπολειμμάτων σαπουνιού και των αλάτων που αφήνει το νερό. Ωστόσο, δεν πρέπει να χρησιμοποιείται αντί για απορρυπαντικό ή απολυμαντικό.

Γιατί να ψεκάζετε ξίδι στα εσώρουχα και τις κάλτσες πριν το πλυντήριο

Ο ψεκασμός με λίγο λευκό ξίδι πριν από το πλύσιμο μπορεί να βοηθήσει ιδιαίτερα στις κάλτσες και τα εσώρουχα, καθώς πρόκειται για ρούχα που έρχονται καθημερινά σε επαφή με την υγρασία, τον ιδρώτα και διάφορους μικροοργανισμούς.

Τα κυριότερα οφέλη που αποδίδονται σε αυτή την πρακτική είναι τα εξής:

• Βοηθά στην εξουδετέρωση των δυσάρεστων οσμών που προκαλεί ο ιδρώτας.

• Συμβάλλει στην απομάκρυνση των υπολειμμάτων από τον ιδρώτα, το σαπούνι και τα άλατα του νερού.

• Ενισχύει το πλύσιμο, καθώς το οξικό οξύ μπορεί να δράσει ενάντια σε ορισμένους μικροοργανισμούς.

• Βοηθά τα ρούχα να μυρίζουν πιο φρέσκα μετά το πλύσιμο.

• Κάνει τα υφάσματα πιο μαλακά.

Πώς να χρησιμοποιήσετε το ξίδι με ασφάλεια

Για να δοκιμάσετε αυτό το κόλπο, απλώστε τα ρούχα σε μια καθαρή επιφάνεια ή τοποθετήστε τα απευθείας μέσα στο πλυντήριο. Ψεκάστε κυρίως τα σημεία που έρχονται σε επαφή με τον ιδρώτα και συγκρατούν τις περισσότερες οσμές.

• Ψεκάστε τα ρούχα με λίγο λευκό ξίδι, χωρίς να τα μουσκέψετε.

• Αφήστε το να δράσει για 10 έως 15 λεπτά.

• Βάλτε τα ρούχα στο πλυντήριο.

• Πλύνετέ τα στο συνηθισμένο πρόγραμμα, χρησιμοποιώντας κανονικά απορρυπαντικό.

• Απλώστε τα για να στεγνώσουν ή βάλτε τα στο στεγνωτήριο.

Γιατί συνιστάται το ξίδι για τις κάλτσες και τα εσώρουχα

Οι κάλτσες και τα εσώρουχα συγκρατούν συχνά υγρασία, καθώς έρχονται σε άμεση επαφή με σημεία του σώματος που ιδρώνουν.

Το οξικό οξύ που περιέχει το ξίδι μπορεί να βοηθήσει στην αντιμετώπιση των δυσάρεστων οσμών και στον περιορισμό ορισμένων μικροοργανισμών. Παράλληλα, διευκολύνει την απομάκρυνση των υπολειμμάτων που έχουν συσσωρευτεί στις ίνες των υφασμάτων.

Πηγή: Cronista

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