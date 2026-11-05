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Η GE HealthCare παρουσιάζει στην Ελλάδα το Photonova™ Spectra

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Η GE HealthCare παρουσιάζει στην Ελλάδα το Photonova™ Spectra
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Πέμπτη, 05/11/2026 - 16:38

Σηματοδοτεί ένα νέο βήμα στην αξονική τομογραφία με καταμέτρηση φωτονίων (PCCT).

Η GE HealthCare παρουσίασε το Photonova™ Spectra, το σύστημα αξονικής τομογραφίας με καταμέτρηση φωτονίων (Photon-Counting Computed Tomography – PCCT), στην ελληνική ιατρική κοινότητα, στο πλαίσιο του 3ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Ιατρικής Φυσικής και του 27ου Διαπανεπιστημιακού Συνεδρίου Ακτινολογίας, στις 30 Οκτωβρίου.

Βασισμένο στην αποκλειστική τεχνολογία ανιχνευτή Deep Silicon της GE HealthCare, το Photonova™ Spectra έχει σχεδιαστεί για να προσφέρει υψηλή φασματική και χωρική διακριτική ικανότητα, επιτρέποντας ταυτόχρονα απεικόνιση εξαιρετικά υψηλής ευκρίνειας (Ultra-High Definition – UHD) με ευρεία κάλυψη 8cm και on demand φασματική (spectral) απεικόνιση. Παράλληλα, έχει σχεδιαστεί ώστε να υποστηρίζει την ταχεία λήψη εικόνων, την ακριβή απεικόνιση ανατομικών δομών και τον βελτιωμένο διαχωρισμό διαφορετικών υλικών. Η παρουσίασή του στην Ελλάδα αποτελεί σημαντικό ορόσημο, μετά τη χορήγηση CE Mark τον Αύγουστο του 2026.

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Εξελίσσοντας την αξονική τομογραφία με καταμέτρηση φωτονίων μέσω της τεχνολογίας Deep Silicon

Η αξονική τομογραφία με καταμέτρηση φωτονίων αποτελεί σημαντική εξέλιξη στον τομέα της ιατρικής απεικόνισης. Σε αντίθεση με τα συμβατικά συστήματα αξονικής τομογραφίας, τα οποία μετατρέπουν τις ακτίνες Χ σε φως κατά την ανίχνευσή τους, η τεχνολογία καταμέτρησης φωτονίων ανιχνεύει και καταμετρά απευθείας τα μεμονωμένα φωτόνια ακτινών Χ, προσδιορίζοντας παράλληλα την ενέργειά τους. Η προσέγγιση αυτή δημιουργεί τη δυνατότητα υψηλότερης φασματικής και χωρικής διακριτικής ικανότητας, καθώς και βελτιωμένου χαρακτηρισμού των ιστών.

Με αυτόν τον τρόπο, οι κλινικοί ιατροί μπορούν να έχουν στη διάθεσή τους περισσότερες πληροφορίες, ενισχύοντας την αξιοπιστία της διαδικασίας ανίχνευσης και διάγνωσης ασθενειών. Το Photonova™ Spectra προχωρά ένα βήμα παραπέρα, αξιοποιώντας το Deep Silicon, ένα καινοτόμο υλικό ανιχνευτή που έχει σχεδιαστεί για να ενισχύει τις δυνατότητες φασματικής απεικόνισης. Στόχος είναι να υποστηρίζεται η πιο ακριβής αξιολόγηση των αλλοιώσεων και η παρακολούθηση της θεραπείας μέσω αξονικής τομογραφίας.

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Ενισχύοντας την κλινική αξιολόγηση και την αποδοτικότητα της ροής εργασίας

Το Photonova™ Spectra έχει σχεδιαστεί για να υποστηρίζει ένα ευρύ φάσμα κλινικών εφαρμογών, όπως η νευρολογία, η ογκολογία, η καρδιολογία, η απεικόνιση του θώρακα και οι μυοσκελετικές εξετάσεις. Οι δυνατότητές του παρέχουν στους κλινικούς ιατρούς λεπτομερείς ανατομικές και φασματικές πληροφορίες, οι οποίες μπορούν να υποστηρίξουν την κλινική αξιολόγηση και την παρακολούθηση της θεραπείας, καθώς και την έρευνα στον τομέα της ποσοτικής απεικόνισης και του χαρακτηρισμού των ιστών.

Παράλληλα, το σύστημα έχει σχεδιαστεί ώστε να αξιοποιεί αποτελεσματικά τον μεγάλο όγκο δεδομένων που παράγει. Αξιοποιώντας την τεχνολογία επιταχυνόμενης υπολογιστικής επεξεργασίας της NVIDIA, μπορεί να επεξεργάζεται έως και 50 φορές περισσότερα δεδομένα¹ σε σύγκριση με τη συμβατική αξονική τομογραφία. Η δυνατότητα αυτή επιτρέπει την εφαρμογή προηγμένων τεχνικών ανακατασκευής εικόνας και την παραγωγή αποτελεσμάτων υψηλής ακρίβειας, με στόχο την υποστήριξη της κλινικής λήψης αποφάσεων και την ομαλότερη ροή εργασίας.

Σχολιάζοντας την παρουσίαση του Photonova™ Spectra στην Ελλάδα, ο Σπυρίδων Γκίκας, Γενικός Διευθυντής της GE HealthCare για την Ελλάδα, την Κύπρο και τα Βαλκάνια, δήλωσε: «Τα συστήματα υγείας καλούνται να ανταποκριθούν σε αυξανόμενες ανάγκες και σύνθετες διαγνωστικές απαιτήσεις. Σε αυτό το περιβάλλον, η πρόσβαση σε σαφή και έγκαιρη διαγνωστική πληροφορία είναι πιο σημαντική από ποτέ.

Το Photonova™ Spectra συνδυάζει προηγμένη απεικόνιση με καινοτομίες στη ροή εργασίας, προσφέροντας στους ιατρούς πληρέστερη κλινική πληροφόρηση και συμβάλλοντας στην απλοποίηση της διενέργειας των εξετάσεων αξονικής τομογραφίας. Η παρουσίαση αυτής της τεχνολογίας στους επαγγελματίες της ιατρικής απεικόνισης στην Ελλάδα αποτελεί σημαντικό βήμα για την υποστήριξη των ιατρών και τη λήψη πιο εξατομικευμένων, τεκμηριωμένων αποφάσεων για τη φροντίδα των ασθενών.»

Τελευταία τροποποίηση στις 05/11/2026 - 16:45

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