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Τα Διαγνωστικά Κέντρα ΒΙΟΤΥΠΟΣ και η GE HealthCare φέρνουν το μέλλον στη Μαγνητική Τομογραφία

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Τα Διαγνωστικά Κέντρα ΒΙΟΤΥΠΟΣ και η GE HealthCare φέρνουν το μέλλον στη Μαγνητική Τομογραφία
Newsroom
Παρασκευή, 09/10/2026 - 23:35
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Το SIGNA™ Premier Evo 3.0T συνδυάζει την προηγμένη τεχνολογία μαγνητικής τομογραφίας 3.0 Tesla με εφαρμογές Τεχνητής Νοημοσύνης,

Τα Διαγνωστικά Κέντρα ΒΙΟΤΥΠΟΣ επενδύουν στην προηγμένη διαγνωστική απεικόνιση με την εγκατάσταση του νέου Μαγνητικού Τομογράφου SIGNA™ Premier Evo 3.0T της GE HealthCare στο Διαγνωστικό Κέντρο ΒΙΟΤΥΠΟΣ Ιλίου. Το σύστημα ενσωματώνει προηγμένες εφαρμογές Τεχνητής Νοημοσύνης, ενισχύοντας τις δυνατότητες της μονάδας και υποστηρίζοντας τη διενέργεια ενός ευρέος φάσματος μαγνητικών εξετάσεων με εικόνες υψηλής ποιότητας.

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Η επίσημη παρουσίαση του νέου Μαγνητικού Τομογράφου πραγματοποιήθηκε στις 7 Οκτωβρίου 2026, σε εκδήλωση στο Διαγνωστικό Κέντρο ΒΙΟΤΥΠΟΣ Ιλίου, παρουσία του Υπουργού Υγείας, κ. Άδωνι Γεωργιάδη, εκπροσώπων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, επαγγελματιών υγείας και εκπροσώπων των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης. Οι προσκεκλημένοι ενημερώθηκαν για τις δυνατότητες του συστήματος και τη συμβολή του στην εξέλιξη της διαγνωστικής απεικόνισης.

Το SIGNA™ Premier Evo 3.0T συνδυάζει την προηγμένη τεχνολογία μαγνητικής τομογραφίας 3.0 Tesla με εφαρμογές Τεχνητής Νοημοσύνης, συμβάλλοντας στην παραγωγή εικόνων με έως και 60% υψηλότερη ευκρίνεια και στη μείωση του χρόνου εξέτασης έως και 50%, βελτιώνοντας παράλληλα την εμπειρία των ασθενών. Ενσωματώνει τις τεχνολογίες AIR™ Recon DL και Sonic DL™ της GE HealthCare, οι οποίες αξιοποιούν αλγορίθμους βαθιάς μάθησης (deep learning) για την ανασύνθεση εικόνων, επιταχύνοντας τις εξετάσεις και διατηρώντας υψηλή διαγνωστική ποιότητα εικόνας.

Για μεγαλύτερη άνεση κατά την εξέταση, το σύστημα διαθέτει ευρύ άνοιγμα 70 εκατοστών (70 cm wide bore), που έχει σχεδιαστεί ώστε να διευκολύνει τους ασθενείς με κλειστοφοβία, καθώς και την τεχνολογία πηνίων AIR™ Coils, τα οποία προσαρμόζονται στο σώμα σαν κουβέρτα, συμβάλλοντας σε μια πιο άνετη εμπειρία εξέτασης.

Η αξιοποίηση των προηγμένων τεχνολογιών του νέου Μαγνητικού Τομογράφου ενισχύει το έργο της εξειδικευμένης ομάδας ακτινοδιαγνωστών και τεχνολόγων των Διαγνωστικών Κέντρων ΒΙΟΤΥΠΟΣ. Οι εφαρμογές Τεχνητής Νοημοσύνης υποστηρίζουν τη διενέργεια των εξετάσεων και παρέχουν εικόνες υψηλής ποιότητας για την αξιολόγηση των ευρημάτων και τη διαμόρφωση της ιατρικής γνωμάτευσης.

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«Η επένδυση στον νέο Μαγνητικό Τομογράφο SIGNA™ Premier Evo 3.0T αποτελεί μια σημαντική εξέλιξη για το Διαγνωστικό μας Κέντρο στο Ίλιον και εντάσσεται στη στρατηγική μας για συνεχή αναβάθμιση των διαγνωστικών μας υπηρεσιών. Για εμάς, όμως, η τεχνολογία δεν αποτελεί αυτοσκοπό. Η πραγματική της αξία αναδεικνύεται όταν συνδυάζεται με τη γνώση, την εξειδίκευση και την επιστημονική κατάρτιση των ιατρών μας. Με αυτή την επένδυση, δίνουμε στην επιστημονική μας ομάδα τα μέσα να αξιοποιήσει ακόμη περισσότερο τις δυνατότητές της, ανταποκρινόμενη στις αυξανόμενες απαιτήσεις της σύγχρονης διαγνωστικής απεικόνισης. Στόχος μας είναι κάθε τεχνολογική επένδυση να μεταφράζεται σε ουσιαστικό όφελος για τους εξεταζομένους, μέσα από υψηλής ποιότητας απεικόνιση, διευρυμένες διαγνωστικές δυνατότητες και μια πιο άνετη διαδικασία εξέτασης.», σημείωσε ο κ. Γεώργιος Χρονάς, Ιατρός Μικροβιολόγος, MD, PhD, Διευθυντής των Ιατρικών Διαγνωστικών Κέντρων ΒΙΟΤΥΠΟΣ.

«Καθώς η ζήτηση για προηγμένες διαγνωστικές εξετάσεις συνεχίζει να αυξάνεται, οι πάροχοι υπηρεσιών υγείας αναζητούν λύσεις που ενισχύουν την παραγωγικότητα, έχοντας παράλληλα στο επίκεντρο τις ανάγκες των ασθενών. Μέσα από τη συνεργασία μας με τα Διαγνωστικά Κέντρα ΒΙΟΤΥΠΟΣ, συμβάλλουμε ώστε καινοτόμες τεχνολογίες απεικόνισης να είναι διαθέσιμες σε επαγγελματίες υγείας και ασθενείς», δήλωσε ο κ. Σπυρίδων Γκίκας, Γενικός Διευθυντής Ελλάδας, Κύπρου & Βαλκανίων της GE HealthCare. «Το SIGNA™ Premier Evo 3.0Τ συνδυάζει προηγμένη τεχνολογία μαγνητικής τομογραφίας με δυνατότητες τεχνητής νοημοσύνης και βαθιάς μάθησης, συμβάλλοντας στην επίτευξη δύο σημαντικών προτεραιοτήτων της σύγχρονης διαγνωστικής απεικόνισης: την παροχή υψηλής ποιότητας διαγνωστικών εικόνων και τη βελτίωση της εμπειρίας τόσο των ασθενών όσο και των επαγγελματιών υγείας. Καθώς η ιατρική απεικόνιση συνεχίζει να εξελίσσεται, τεχνολογίες όπως αυτές μπορούν να υποστηρίξουν τους επαγγελματίες υγείας ώστε να εργάζονται πιο αποτελεσματικά, συμβάλλοντας παράλληλα σε μια πιο άνετη εμπειρία για τους ασθενείς.»

Τελευταία τροποποίηση στις 09/10/2026 - 23:58
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