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AstraZeneca: Πλάνο επενδύσεων ύψους 50 δισ. δολαρίων στις ΗΠΑ

Επιχειρείν
AstraZeneca: Πλάνο επενδύσεων ύψους 50 δισ. δολαρίων στις ΗΠΑ
Reuters
Newsroom
Τρίτη, 06/10/2026 - 11:04
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Οι νέες κινήσεις της AstraZeneca στην αγορά των ΗΠΑ.

Η AstraZeneca ανακοίνωσε ότι θα επενδύσει περισσότερα από 1 δισεκατομμύριο δολάρια στη Μασαχουσέτη, στο πλαίσιο του ευρύτερου επενδυτικού της σχεδίου ύψους 50 δισεκατομμυρίων δολαρίων για τις ΗΠΑ — μια κίνηση που αναμένεται να αυξήσει το ανθρώπινο δυναμικό της στην πολιτεία κατά περισσότερο από 50% τα επόμενα χρόνια.

Η αγγλο-σουηδική φαρμακευτική εταιρεία εγκαινίασε επίσης ένα νέο κέντρο έρευνας και ανάπτυξης στο Κέιμπριτζ της Μασαχουσέτης, στο πλαίσιο της εν λόγω επένδυσης. Σύμφωνα με το Reuters, παγκόσμιες φαρμακευτικές εταιρείες, όπως η Pfizer, η Roche και η Eli Lilly, επεκτείνουν την παρουσία τους στις ΗΠΑ, δεσμεύοντας δισεκατομμύρια δολάρια για την ενίσχυση της παραγωγής και της έρευνας, καθώς επιδιώκουν να θωρακίσουν τις εφοδιαστικές αλυσίδες και να αυξήσουν την εγχώρια παραγωγική ικανότητα.

Η εγκατάσταση 18 ορόφων και έκτασης περίπου 53.000 τετραγωνικών μέτρων στο Kendall Square θα επικεντρωθεί στην ανάπτυξη θεραπειών για τον καρκίνο, καθώς και για χρόνιες και σπάνιες παθήσεις, αλλά και σε κυτταρικές θεραπείες, όπως ανακοίνωσε η φαρμακευτική εταιρεία. Σε συνδυασμό με την κοντινή μονάδα γονιδιωματικής ιατρικής της AstraZeneca, το κέντρο θα φιλοξενεί σχεδόν 2.000 ερευνητές και επιστήμονες.
Η νέα εγκατάσταση περιλαμβάνει 10 ορόφους με εργαστήρια εξοπλισμένα με συστήματα ρομποτικής, αυτοματισμού και τεχνητής νοημοσύνης, σύμφωνα με την εταιρεία.

Η μονάδα του Cambridge έρχεται να προστεθεί στο άλλο μεγάλο ερευνητικό κέντρο της AstraZeneca στις ΗΠΑ, το οποίο βρίσκεται στο Gaithersburg του Maryland. Η AstraZeneca διαθέτει 24 εγκαταστάσεις έρευνας, παραγωγής, εμπορικής δραστηριότητας και διοίκησης στις ΗΠΑ και απασχολεί περισσότερα από 25.000 άτομα στη χώρα.

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Τελευταία τροποποίηση στις 06/10/2026 - 11:14
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