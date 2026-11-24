Η πολύωρη καθιστική ζωή έχει συνδεθεί με αρκετές αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία, όπως η δυσκολία ρύθμισης της γλυκόζης στο αίμα και ο αυξημένος κίνδυνος εμφάνισης διαβήτη τύπου 2. Γι' αυτό και η σωματική δραστηριότητα αποτελεί βασικό μέρος της αντιμετώπισης του διαβήτη, καθώς βοηθά στη ρύθμιση του σακχάρου.

Κατά τη διάρκεια της άσκησης, οι μύες συσπώνται και μπορούν να απορροφούν γλυκόζη από το αίμα για να παράγουν ενέργεια, χωρίς να χρειάζονται ινσουλίνη. Παράλληλα, η άσκηση αυξάνει την ευαισθησία στην ινσουλίνη, βοηθώντας τα μυϊκά κύτταρα να τη χρησιμοποιούν πιο αποτελεσματικά για την πρόσληψη γλυκόζης, τόσο κατά τη διάρκεια όσο και μετά τη σωματική δραστηριότητα.

Το περπάτημα είναι μια οικονομική και εύκολα προσβάσιμη μορφή άσκησης. Προηγούμενες έρευνες έχουν δείξει ότι η ώρα που επιλέγουμε να περπατήσουμε μπορεί να παίζει σημαντικότερο ρόλο από τη διάρκεια του περιπάτου. Τώρα, μια νέα μελέτη δείχνει ότι το πότε και το πώς εντάσσουμε το γρήγορο περπάτημα στην καθημερινότητά μας μπορεί να επηρεάσει τη ρύθμιση του σακχάρου.

Η τυχαιοποιημένη μελέτη, που δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό «Obesity», δείχνει ότι αρκετοί σύντομοι περίπατοι μέσα στην ημέρα, οι οποίοι διακόπτουν τις πολλές ώρες καθιστικής ζωής, μπορεί να προσφέρουν μεγαλύτερα οφέλη για τη ρύθμιση του σακχάρου σε σύγκριση με έναν συνεχόμενο περίπατο ίδιας συνολικής διάρκειας.

Επιπλέον, όσοι έκαναν συχνά διαλείμματα για περπάτημα περνούσαν περισσότερο χρόνο με το σάκχαρό τους εντός των επιθυμητών ορίων, ενώ τα επίπεδα της γλυκόζης τους παρουσίαζαν μικρότερες διακυμάνσεις κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Πώς τα σύντομα διαλείμματα για περπάτημα επηρεάζουν το σάκχαρο

Στην τυχαιοποιημένη μελέτη, που πραγματοποιήθηκε από ερευνητές του Πανεπιστημίου του Κολοράντο και συνεργαζόμενων ερευνητικών ιδρυμάτων, συμμετείχαν 30 ενήλικες με υπερβολικό βάρος ή παχυσαρκία, οι οποίοι ανέφεραν ότι περνούσαν περισσότερες από 6 ώρες την ημέρα καθισμένοι.

Οι συμμετέχοντες χωρίστηκαν τυχαία σε δύο ομάδες και ακολούθησαν διαφορετικά προγράμματα περπατήματος για 6 εβδομάδες. Στη μία ομάδα, έκαναν σύντομους περιπάτους με γρήγορο ρυθμό κατά τη διάρκεια της ημέρας, με στόχο να συμπληρώνουν συνολικά 45 λεπτά περπατήματος την ημέρα, 5 ημέρες την εβδομάδα. Στην άλλη ομάδα, περπατούσαν με γρήγορο ρυθμό για 45 συνεχόμενα λεπτά, επίσης 5 ημέρες την εβδομάδα.

Με αυτόν τον τρόπο, οι ερευνητές διατήρησαν ίδια τη συνολική διάρκεια της άσκησης και μπόρεσαν να εξετάσουν αν η ώρα και ο τρόπος κατανομής της μέσα στην ημέρα επηρεάζουν τη ρύθμιση της γλυκόζης.

Για να αξιολογήσουν τα αποτελέσματα, πραγματοποίησαν ενδοφλέβιες δοκιμασίες ανοχής στη γλυκόζη και χρησιμοποίησαν συσκευές συνεχούς παρακολούθησης της γλυκόζης, τόσο πριν όσο και μετά την ολοκλήρωση των προγραμμάτων.

«Το βασικό συμπέρασμα είναι ότι, όταν μιλάμε για τη ρύθμιση του σακχάρου, ο τρόπος με τον οποίο μοιράζουμε τη σωματική δραστηριότητα μέσα στην ημέρα μπορεί να είναι εξίσου σημαντικός με το πόσο ασκούμαστε», εξήγησε στο Medical News Today η Audrey Bergouignan, εκ των συγγραφέων της μελέτης και αναπληρώτρια καθηγήτρια στο Ιατρικό Κέντρο Anschutz του Πανεπιστημίου του Κολοράντο .

«Διαπιστώσαμε ότι η διακοπή των πολλών ωρών καθιστικής ζωής με σύντομους περιπάτους οδήγησε σε μεγαλύτερη βελτίωση αρκετών δεικτών ρύθμισης του σακχάρου, σε σύγκριση με έναν συνεχόμενο περίπατο. Αυτό που κάνει τη μελέτη μας ιδιαίτερα σημαντική είναι ότι προηγούμενες έρευνες, ανάμεσά τους και δικές μας, είχαν ήδη δείξει τα άμεσα οφέλη που έχει για το σάκχαρο η διακοπή της πολύωρης καθιστικής ζωής. Ωστόσο, οι περισσότερες από αυτές πραγματοποιήθηκαν σε εργαστήρια και διήρκεσαν μόνο λίγες ώρες ή μία ημέρα, ενώ ελάχιστες συνέκριναν τα αποτελέσματα με εκείνα μιας συνεχόμενης περιόδου άσκησης ίδιας διάρκειας.

Η μελέτη μας είναι η πρώτη που δείχνει ότι τα τακτικά, σύντομα διαλείμματα για περπάτημα μπορούν να βελτιώσουν περισσότερο τη ρύθμιση της γλυκόζης από έναν συνεχόμενο περίπατο ίδιας διάρκειας, όταν η παρέμβαση εφαρμόζεται για αρκετές εβδομάδες σε πραγματικές συνθήκες καθημερινής ζωής.

Τα ευρήματα αυτά δείχνουν ότι τα οφέλη από τη διακοπή της καθιστικής ζωής δεν περιορίζονται στην άμεση επίδραση ενός σύντομου περιπάτου, αλλά μπορεί να συμβάλλουν σε πιο μακροχρόνιες βελτιώσεις της μεταβολικής υγείας», πρόσθεσε η ίδια.

Η διακοπή της καθιστικής ζωής βελτίωσε αρκετούς δείκτες του σακχάρου

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι όσοι σηκώνονταν συχνά από την καρέκλα τους για να περπατήσουν παρουσίασαν μεγαλύτερη βελτίωση σε αρκετούς δείκτες ρύθμισης της γλυκόζης, σε σύγκριση με όσους έκαναν έναν συνεχόμενο περίπατο.

Συγκεκριμένα, στην ομάδα με τους πολλούς μικρούς περιπάτους σημειώθηκε μεγαλύτερη μείωση της συνολικής απόκρισης της γλυκόζης κατά την ενδοφλέβια δοκιμασία ανοχής στη γλυκόζη. Οι ερευνητές παρατήρησαν επιπρόσθετα βελτίωση στην ανοχή στη γλυκόζη στην ίδια ομάδα, αν και η διαφορά μεταξύ των δύο ομάδων σε έναν από τους σχετικούς δείκτες δεν ήταν στατιστικά σημαντική.

Η συνεχής παρακολούθηση της γλυκόζης ανέδειξε και άλλες διαφορές. Στην ομάδα όπου οι συμμετέχοντες είχαν «σπάσει» το περπάτημα σε μικρούς περιπάτους, το ποσοστό του χρόνου κατά τον οποίο το σάκχαρο παρέμενε εντός των ορίων που είχαν καθοριστεί για τη μελέτη αυξήθηκε από 82% σε 94%. Αντίθετα, στην ομάδα όπου οι συμμετέχοντες έκαναν ένα μεγάλο περίπατο το αντίστοιχο ποσοστό μειώθηκε από 89% σε 80%.

Παράλληλα, στην ομάδα με τους πολλούς μικρούς περιπάτους μειώθηκαν και οι διακυμάνσεις της γλυκόζης, γεγονός που σημαίνει ότι τα επίπεδα του σακχάρου παρέμεναν πιο σταθερά μέσα στην ημέρα. Τα ευρήματα αυτά δείχνουν ότι τα συχνά διαλείμματα από την καθιστική ζωή μπορεί να βοηθούν στη σταθεροποίηση του σακχάρου, ακόμη και όταν η συνολική διάρκεια της άσκησης δεν αλλάζει.

Από την άλλη, ένα σημαντικό εύρημα ήταν ότι κανένα από τα δύο προγράμματα δεν οδήγησε σε μετρήσιμη βελτίωση της συνολικής ευαισθησίας του οργανισμού στην ινσουλίνη.

«Αυτό ήταν ένα από τα πιο ενδιαφέροντα ευρήματα της μελέτης μας», επισήμανε η Bergouignan στο Medical News Today. «Παρατηρήσαμε βελτίωση στη ρύθμιση της γλυκόζης στην ομάδα που περπατούσε συχνά, χωρίς όμως να καταγράψουμε μετρήσιμες αλλαγές στην ευαισθησία στην ινσουλίνη. Αυτό δείχνει ότι τα οφέλη από τη διακοπή της πολύωρης καθιστικής ζωής μπορεί να οφείλονται και σε άλλους μηχανισμούς, πέρα από τη βελτίωση της δράσης της ινσουλίνης».

Γιατί τα συχνά διαλείμματα για περπάτημα μπορεί να κάνουν τη διαφορά

Σύμφωνα με τους ερευνητές, η διακοπή της πολύωρης καθιστικής ζωής μπορεί να επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο η γλυκόζη μεταφέρεται και χρησιμοποιείται από τον οργανισμό.

Μία πιθανή εξήγηση σχετίζεται με την κυκλοφορία του αίματος. Προηγούμενες μελέτες έχουν δείξει ότι η σωματική δραστηριότητα μετά από παρατεταμένη καθιστική περίοδο μπορεί να αυξήσει τη ροή του αίματος και τις δυνάμεις διάτμησης στα αγγεία, διευκολύνοντας ενδεχομένως τη μεταφορά της γλυκόζης στους σκελετικούς μυς. Παράλληλα, οι επαναλαμβανόμενες μυϊκές συσπάσεις μπορούν να ενεργοποιήσουν την πρόσληψη γλυκόζης, ακόμη και χωρίς τη δράση της ινσουλίνης.

«Σε προηγούμενες μελέτες μας, μικρότερης διάρκειας, παρατηρήσαμε μοριακές αλλαγές που συνδέονται με την ενεργοποίηση αυτών των μηχανισμών, όταν οι συμμετέχοντες διέκοπταν την πολύωρη καθιστική ζωή με σύντομα διαστήματα σωματικής δραστηριότητας. Αυτές οι παρατηρήσεις δείχνουν ότι η επανειλημμένη ενεργοποίηση των μυών κατά τη διάρκεια της ημέρας ενδέχεται να βελτιώνει την ικανότητά τους να προσλαμβάνουν και να χρησιμοποιούν τη γλυκόζη, ακόμη και χωρίς να παρατηρείται μετρήσιμη βελτίωση στην ευαισθησία στην ινσουλίνη. Ενδέχεται επιπλέον να συμβάλλουν και άλλοι μηχανισμοί, όπως οι αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο ο οργανισμός χρησιμοποιεί ή παράγει γλυκόζη», τόνισαν οι ερευνητές.

Αυτό θα μπορούσε να εξηγήσει γιατί οι συμμετέχοντες παρουσίασαν βελτίωση σε ορισμένους δείκτες ρύθμισης της γλυκόζης, χωρίς να καταγραφούν αλλαγές στη συνολική ευαισθησία του οργανισμού στην ινσουλίνη. Όμως, οι ακριβείς βιολογικοί μηχανισμοί δεν έχουν ακόμη αποσαφηνιστεί και χρειάζονται περισσότερες μελέτες.

Πώς οι μύες βοηθούν στη ρύθμιση του σακχάρου

Οι μύες μας παίζουν καθοριστικό ρόλο στη ρύθμιση του σακχάρου. Όταν καθόμαστε για πολλές ώρες, παραμένουν σχετικά αδρανείς, με αποτέλεσμα να χρειάζονται λιγότερη ενέργεια και να απορροφούν λιγότερη γλυκόζη. Αντίθετα, ακόμη και ένας σύντομος περίπατος ενεργοποιεί μεγάλες μυϊκές ομάδες και αυξάνει την πρόσληψη γλυκόζης από το αίμα

Όπως είπε η Bergouignan, μία προπόνηση μπορεί να βελτιώσει την ευαισθησία στην ινσουλίνη, οι πολλές ώρες καθιστικής ζωής που ενδεχομένως ακολουθούν μπορεί να περιορίσουν ορισμένα από τα οφέλη της. Επομένως, όταν μοιράζουμε τη σωματική δραστηριότητα μέσα στην ημέρα, ενδέχεται να βοηθάμε τον οργανισμό να ρυθμίζει πιο αποτελεσματικά το σάκχαρο σε σταθερή βάση, ιδιαίτερα μετά τα γεύματα, όταν τα επίπεδα της γλυκόζης αυξάνονται.

«Όταν περπατάμε αρκετές φορές μέσα στην ημέρα, μπορεί να ενεργοποιούμε συχνότερα αυτούς τους μηχανισμούς, αποφεύγοντας παράλληλα τις πολλές συνεχόμενες ώρες μυϊκής αδράνειας. Αντίθετα, ακόμη κι αν κάνουμε έναν μεγάλο περίπατο, μπορεί να εξακολουθούμε να περνάμε πολλές ώρες καθισμένοι χωρίς διακοπή.

Τα ευρήματά μας υποστηρίζουν ότι, για τη ρύθμιση του σακχάρου, ο τρόπος με τον οποίο κατανέμουμε τη σωματική δραστηριότητα μέσα στην ημέρα μπορεί να είναι εξίσου σημαντικός με το πόσο γυμναζόμαστε. Εντούτοις, η μελέτη μας δεν σχεδιάστηκε για να εντοπίσει τους ακριβείς φυσιολογικούς μηχανισμούς πίσω από αυτές τις βελτιώσεις, επομένως χρειάζεται περισσότερη έρευνα για να επιβεβαιωθεί αυτή η εξήγηση».

Οι ερευνητές υπογράμμισαν παράλληλα ότι τα οφέλη φαίνεται να σχετίζονται κυρίως με τη μείωση των διακυμάνσεων στις χαμηλότερες τιμές γλυκόζης και όχι με τη μείωση των μέσων ή των υψηλότερων τιμών της. Επομένως, τα αποτελέσματα δεν σημαίνουν απαραίτητα ότι τα συχνά διαλείμματα για περπάτημα μειώνουν συνολικά τα επίπεδα του σακχάρου στο αίμα.

Τι σημαίνουν τα ευρήματα για όσους περνούν πολλές ώρες καθιστοί

Τα αποτελέσματα της μελέτης δείχνουν ότι δεν αρκεί απαραίτητα να επικεντρωνόμαστε μόνο στην επίτευξη των ημερήσιων στόχων άσκησης. Σημασία μπορεί να έχει και το να διακόπτουμε τακτικά τις πολλές ώρες που περνάμε καθισμένοι.

Αν εργάζεστε σε γραφείο, περνάτε μεγάλο μέρος της ημέρας καθισμένοι ή δυσκολεύεστε να βρείτε χρόνο για μεγαλύτερες προπονήσεις, τα σύντομα διαλείμματα κίνησης μπορεί να αποτελούν μια απλή και πρακτική λύση.

Στη μελέτη, οι συμμετέχοντες έκαναν σύντομους περιπάτους με γρήγορο ρυθμό, διάρκειας περίπου 5 λεπτών, σε διαφορετικές ώρες της ημέρας. Μπορείτε, για παράδειγμα, να περπατάτε για λίγο ανάμεσα στις επαγγελματικές σας υποχρεώσεις ή να σηκώνεστε τακτικά από το γραφείο για να κινηθείτε μέσα στο σπίτι ή στον χώρο εργασίας σας.

Η προσέγγιση αυτή συμφωνεί με τις συστάσεις της Αμερικανικής Διαβητολογικής Εταιρείας, η οποία προτείνει επίσης να διακόπτουμε τις περιόδους καθιστικής ζωής με δραστηριότητες όπως:

• Χορός

• Τακτοποίηση του σπιτιού

• Παιχνίδι με τα παιδιά ή τα κατοικίδια

• Περπάτημα επιτόπου

• Άλματα

Πάντως, οι ερευνητές τονίζουν ότι τα διαλείμματα από την καθιστική ζωή πρέπει να συμπληρώνουν την οργανωμένη άσκηση και όχι να την αντικαθιστούν.

Κάθε πότε πρέπει να σηκωνόμαστε από την καρέκλα;

Στη μελέτη, οι συμμετέχοντες που έκαναν συχνά διαλείμματα περπατούσαν με γρήγορο ρυθμό για λίγα λεπτά κάθε ώρα, σε διάστημα 9 ωρών, συμπληρώνοντας συνολικά περίπου 45 λεπτά περπατήματος την ημέρα.

Προηγούμενες μελέτες έχουν εξετάσει ακόμη συχνότερα διαλείμματα, σε ορισμένες περιπτώσεις κάθε 30 λεπτά, και έχουν διαπιστώσει οφέλη για τη ρύθμιση του σακχάρου.

Ωστόσο, το να σηκώνεται κάποιος κάθε 30 λεπτά δεν είναι πάντα εύκολο στην καθημερινότητα, ιδιαίτερα στον χώρο εργασίας.

Το βασικό μήνυμα δεν είναι ότι πρέπει να ακολουθείτε ένα αυστηρό πρόγραμμα ή να περπατάτε σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα. Αυτό που έχει σημασία είναι να αποφεύγετε να κάθεστε για πολλές συνεχόμενες ώρες και να αναζητάτε ευκαιρίες για κίνηση όσο συχνότερα μπορείτε μέσα στην ημέρα. Ιδανικά, θα πρέπει να συγκεντρώνετε και μια ουσιαστική ποσότητα σωματικής δραστηριότητας μέτριας έντασης.