Πώς θα καθαρίσετε τις ξύλινες επιφάνειες κοπής με λεμόνι

Το λεμόνι μπορεί να κάνει τη δουλειά ενός απορρυπαντικού διώχνοντας λεκέδες και άσχημες μυρωδιές από τις επιφάνειες κοπής.

Αν ψάχνετε φυσικές μεθόδους για να καθαρίσετε τις ξύλινες επιφάνειες κοπής στην κουζίνα σας τότε τη λύση την έχετε στο ψυγείο σας. Τα λεμόνια δεν είναι μόνο για να δίνουν γεύση και άρωμα στα φαγητά και τα ροφήματα αλλά μπορούν να χρησιμοποιηθούν εξίσου αποτελεσματικά και ως καθαριστικό προϊόν.

Ο χυμός λεμονιού χρησιμοποιείται εδώ και πάρα πολλά χρόνια ως σπιτική θεραπεία για τις αντιμικροβιακές και αντιοξειδωτικές του ιδιότητες. Ο χυμός λεμονιού περιέχει κιτρικό οξύ και βιοδραστικές ενώσεις, όπως το λιμονένιο, τα τερπένια και τα φλαβονοειδή, οι οποίες διαθέτουν αντιμικροβιακές, αντιφλεγμονώδεις και αντικαρκινικές ιδιότητες.

Τα λεμόνια μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για τον καθαρισμό διαφόρων επιφανειών στο σπίτι. Το κιτρικό οξύ που περιέχεται στον χυμό λεμονιού μπορεί να εξολοθρεύσει βακτήρια και άλλα μικρόβια. Τα λεμόνια χρησιμοποιούνται σε όλο τον κόσμο σε επιδόρπια, ροφήματα, σάλτσες, ντιπ, καθώς και ως γαρνιτούρα σε πιάτα με κρέας ή ψάρι. Ο χυμός λεμονιού αποτελεί ένα φυσικό καθαριστικό και μέσο αφαίρεσης λεκέδων. Το έλαιο λεμονιού προσδίδει άρωμα σε αρώματα, σαπούνια και κρέμες περιποίησης του δέρματος.

Όταν αγοράζετε λεμόνια, αναζητήστε εκείνα που έχουν έντονο, ομοιόμορφο χρώμα και λεία επιφάνεια, χωρίς ατέλειες. Τα λεμόνια πρέπει να είναι «σφιχτά», αλλά όχι υπερβολικά σκληρά. Όσα έχουν πιο λεπτή φλούδα τείνουν να είναι πιο ζουμερά. Μπορείτε να καταλάβετε αν ένα λεμόνι είναι ώριμο ελέγχοντας το βάρος του: είναι ώριμο όταν το νιώθετε βαρύ σε σχέση με το μέγεθός του.

Έχει λεκέδες η ξύλινη επιφάνεια κοπής σας ή μυρίζει σκόρδο; Καθαρίστε την σε δύο απλά βήματα.

- Ρίξτε λίγο αλάτι πάνω της και, στη συνέχεια, τρίψτε την με την κομμένη πλευρά ενός μισού λεμονιού.

- Ξεπλύνετε και επαναλάβετε τη διαδικασία, αν χρειαστεί.

Ο χυμός λεμονιού – όπως προαναφέρθηκε - διαθέτει αντιβακτηριακές και αντιμυκητιασικές ιδιότητες. Σε μία παλαιότερη μελέτη, οι φυτικές ενώσεις που περιέχονται σε συμπυκνωμένο χυμό λεμονιού ανέστειλαν αποτελεσματικά την ανάπτυξη της σαλμονέλας, του σταφυλόκοκκου και λοιμώξεων από Candida. Επίσης, αποδείχθηκε αποτελεσματικός έναντι ενός συγκεκριμένου βακτηρίου, ανθεκτικού στα αντιβιοτικά, το οποίο προκαλεί πνευμονία και λοιμώξεις του αίματος.