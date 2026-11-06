Social media και συναισθηματική υγεία: Τι αποκαλύπτει διεθνής έκθεση

Σε ποσοστό 81% οι χρήστες των social media δήλωσαν ότι ήταν «ενεργοί» σε διάφορες πλατφόρμες κατά την περίοδο ανάλυσης των αποτελεσμάτων της έκθεσης «State of the World’s Emotional Health» 2026 του Gallup, η οποία πραγματοποιείται φέτος για 2η συνεχή χρονιά. Ωστόσο, η χρήση των social media ποικίλλει σημαντικά μεταξύ των χωρών: από 98% στο Μπαχρέιν και τον Λίβανο έως 12% στο Τσαντ. Εννέα από τις 10 χώρες με τη μικρότερη χρήση των social media βρίσκονται στην υποσαχάρια Αφρική.

Η ηλικία και το επίπεδο εκπαίδευσης αποτελούν τους παράγοντες που εξηγούν τις μεγαλύτερες διαφορές στη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Σε όλες τις χώρες, το 95% (διάμεση τιμή) των ενηλίκων ηλικίας 15 έως 29 ετών και το 91% των ατόμων ηλικίας 30 έως 49 ετών χρησιμοποιούν μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σε σύγκριση με το 60% των ατόμων ηλικίας 50 ετών και άνω. Το ποσοστό χρήσης κυμαίνεται επίσης από 54% μεταξύ των ενηλίκων με πρωτοβάθμια εκπαίδευση (ή χαμηλότερο επίπεδο) έως 94% μεταξύ των αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Η πιθανότητα χρήσης είναι περίπου ίδια για τους άνδρες και τις γυναίκες.

Οι χώρες με τη μεγαλύτερη και μικρότερη χρήση των social media

Πόσο χρόνο αφιερώνουν οι χρήστες στα social media

Στο σύνολο των 97 χωρών, το διάμεσο ποσοστό των χρηστών που δηλώνουν ότι αφιερώνουν πέντε ή περισσότερες ώρες την ημέρα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ανέρχεται στο 12%. Το επίπεδο αυτό χρήσης παρουσιάζει μεγάλες διακυμάνσεις μεταξύ των χωρών: περίπου τρεις στους 10 χρήστες στη Νότια Αφρική, τη Δομινικανή Δημοκρατία, την Ουγκάντα και το Λεσότο αναφέρουν ότι αφιερώνουν τόσο χρόνο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σε σύγκριση με ποσοστό 5% ή λιγότερο σε χώρες όπως η Γερμανία, η Πολωνία και η Αιθιοπία.

Η ενασχόληση με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για πέντε ή περισσότερες ώρες την ημέρα είναι συχνότερη μεταξύ των νεότερων χρηστών. Μεταξύ των χρηστών ηλικίας 15 έως 29 ετών, το διάμεσο ποσοστό όσων δηλώνουν ότι αφιερώνουν πέντε ή περισσότερες ώρες την ημέρα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι 19%, έναντι 11% για την ηλικιακή ομάδα 30 έως 49 ετών και 6% για τα άτομα ηλικίας 50 ετών και άνω. Οι διαφορές που σχετίζονται με το φύλο, το μορφωτικό επίπεδο, την απασχόληση, την κατάσταση της υγείας και την κοινωνική υποστήριξη είναι σημαντικά μικρότερες.

Social media και ψυχολογία

Το αίσθημα ευεξίας δεν φαίνεται να χειροτερεύει όσο αυξάνεται ο χρόνος ενασχόλησης με τα social media. Ωστόσο, οι χρήστες με μέτρια χρήση δηλώνουν λιγότερα αρνητικά συναισθήματα και περισσότερες θετικές εμπειρίες συγκριτικά με τους χρήστες που κάνουν αυξημένη χρήση των social media.

Επίσης, η συσχέτιση μεταξύ αυξημένης χρήσης των social media και θετικών συναισθημάτων διαφέρει μεταξύ των ηλικιακών ομάδων. Η αυξημένη χρήση συνδέεται με περισσότερο στρες για τις ηλικίες 15 με 29, περισσότερη μοναξιά για τις ηλικίες 30 με 49, αλλά και όσους ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα άνω των 50 ετών.

Η σχέση μεταξύ του χρόνου που αφιερώνεται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και των θετικών συναισθημάτων ποικίλλει επίσης ανάλογα με τη χώρα. Στη Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο και τις Ηνωμένες Πολιτείες, για παράδειγμα, η εκτεταμένη χρήση δεν συνδέεται με τη συναισθηματική ευημερία, αφού ληφθούν υπόψη και άλλοι παράγοντες.

Οι ενήλικες στις ΗΠΑ που κάνουν εκτεταμένη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης αξιολογούν τη ζωή τους περίπου 0,3 μονάδες χαμηλότερα —σε μια κλίμακα από το 0 έως το 10— σε σύγκριση με όσους κάνουν μέτρια χρήση. Το ίδιο μοτίβο παρατηρείται και μεταξύ των νεότερων ενηλίκων. Αντιθέτως, στη Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο δεν υπάρχει σημαντική διαφορά μεταξύ των χρηστών που κάνουν εκτεταμένη χρήση και εκείνων που κάνουν μέτρια χρήση.

Τα συναισθήματα που βίωσαν οι χρήστες των social media συγκριτικά με τους μη χρήστες