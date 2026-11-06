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Άδωνις Γεωργιάδης: Χάκαραν το προσωπικό του email και έκαναν παραγγελίες όπλων, αυτοκινήτων και κοσμημάτων

Πολιτική Υγείας
Άδωνις Γεωργιάδης: Χάκαραν το προσωπικό του email και έκαναν παραγγελίες όπλων, αυτοκινήτων και κοσμημάτων
Eurokinissi/Δανάη Δαυλοπούλου
Newsroom
Παρασκευή, 06/11/2026 - 11:37

Πώς ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης διαπίστωσε ότι άγνωστοι χάκαραν το προσωπικό του email.

Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης αποκάλυψε με ανάρτησή του στο «X» την παραβίαση του προσωπικού του email από αγνώστους, οι οποίοι χρησιμοποίησαν τα στοιχεία του για να πραγματοποιήσουν παραγγελίες πολυτελών αυτοκινήτων, όπλων και κοσμημάτων.

Σε τηλεφωνική του παρέμβαση στο ΕΡΤnews, το πρωί της Παρασκευής 6 Νοεμβρίου ο κ. Γεωργιάδης, αναφέρθηκε στο συμβάν εξηγώντας ότι αντιλήφθηκε τι είχε συμβεί όταν διαπιστώθηκε πως είχαν σταλεί πολλαπλά μηνύματα από τον προσωπικό του λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προς συγκεκριμένες εταιρείες, με την υπογραφή και τα προσωπικά του στοιχεία.

«Έχουν στείλει παραγγελίες από τον λογαριασμό μου, υποδυόμενοι το πρόσωπό μου, να αγοράσω αυτοκίνητα, όπλα, κοσμήματα κτλ.», ανέφερε χαρακτηριστικά, διευκρινίζοντας ότι πρόκειται για το προσωπικό του email. Όπως εξήγησε, δημοσιοποίησε την υπόθεση προκειμένου να ενημερωθούν οι επιχειρήσεις που ενδεχομένως έχουν λάβει τις συγκεκριμένες παραγγελίες και να μην θεωρήσουν ότι πρόκειται για πραγματικές αγορές εκ μέρους του.

Ερωτηθείς εάν έχει αντιμετωπίσει ξανά ανάλογο περιστατικό, απάντησε αρνητικά, σημειώνοντας ότι κάτι τέτοιο δεν του έχει ξανασυμβεί. Παράλληλα, γνωστοποίησε ότι έχει ήδη απευθυνθεί στη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, ενώ ανέφερε ότι αναμένει επικοινωνία στελεχών της υπηρεσίας με το γραφείο του.

Στην αρχική ανάρτησή του στο «Χ», ο Άδωνις Γεωργιάδης αποκάλυψε το εύρος των παραγγελιών που επιχειρήθηκε να πραγματοποιηθούν με τη χρήση των στοιχείων του. Συγκεκριμένα, οι άγνωστοι φέρονται να παρήγγειλαν 150 Porsche Cayenne, 50 Mercedes Maybach, 24 καραμπίνες Benelli, καθώς και ένα όπλο Springfield Armory Echelon.

Ο υπουργός σχολίασε με χιούμορ το γεγονός ότι η συγκεκριμένη ενέργεια έγινε ανήμερα των γενεθλίων του, γράφοντας: «Τους ευχαριστώ για τον πρωτότυπο τρόπο να μου ευχηθούν για τα γενέθλιά μου αλλά τους ενημερώνω ότι μόλις επικοινώνησα με τη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος και θα κινηθώ νομικά». Κλείνοντας την ανάρτησή του, έγραψε «Χρόνια μου Πολλά, λοιπόν…», ενώ πρόσθεσε στο υστερόγραφο: «Ευτυχώς, δεν έχω τέτοια απωθημένα…».

Δείτε την ανάρτηση του υπουργού Υγείας στο «X»

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Τελευταία τροποποίηση στις 06/11/2026 - 11:44

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